Liberia entiende a Alajuelense, pero no a la Unafut que sigue sin explicar lo ocurrido

Artículo 97. Reprogramación automática de partidos. Con el fin de resguardar la programación de los partidos y el cumplimiento del calendario de fechas, el Comité deberá en cada programación que autorice disponer lo correspondiente a la reprogramación automática del partido que se trate. Para ello, la reprogramación de los partidos sin iniciar o ya iniciados, se hará conforme a las siguientes reglas:

a) Los partidos programados para los sábados quedarán reprogramados automáticamente para el día siguiente a las quince horas, en el mismo escenario, salvo disposición en contrario por parte del Comité.

b) Los partidos programados para los domingos quedarán reprogramados automáticamente para el lunes siguiente a las quince horas, salvo disposición en contrario por parte del Comité.

c) Los partidos programados para los miércoles quedarán reprogramados automáticamente para el día siguiente a la hora originalmente programada, salvo disposición del Comité en contrario.

En caso de suspensión de un partido reprogramado, este será reprogramado por el Comité. El Comité podrá variar en la sesión inmediata anterior, la hora de las reprogramaciones indicadas en los incisos anteriores a solicitud del club afiliado en condición de local siempre que esta sea presentada al menos con diez días hábiles a la fecha propuesta.

No obstante, por acuerdo de los clubes al suceder una suspensión, el partido se podrá realizar a una hora diferente a la señalada por el Comité. Para estos efectos, los clubes afiliados deberán notificar por escrito de su decisión al cuarteto arbitral y al Comisario, quienes deberán adjuntar ese documento en el informe para conocimiento del Comité.

Esto podrá realizarse siempre que tal reprogramación no contravenga lo dispuesto en este reglamento o afecte terceros involucrados en la competencia. En caso de no existir acuerdo de partes, prevalecerá el señalamiento de hora ordenado por el Comité.

En el caso de que alguna de las previsiones anteriores coincida con las programaciones de partidos oficiales de la Selección Nacional Mayor de Costa Rica o con partidos internacionales oficiales de los clubes afiliados, la reprogramación la resolverá el Comité en su sesión ordinaria siguiente o en una extraordinaria convocada al efecto.