Leonel Moreira rompió el silencio: ‘¿Cuál es la gana de hacer polémica?’

Leonel Moreira afirma que va de menos a más y Fabián Coito coincide con sus palabras. Él es hoy el guardameta titular de Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Leonel Moreira rompió el silencio, trató de hacerlo de la forma más ecuánime posible, pero hubo un momento en el que también se molestó mientras respondía consultas.

El guardameta de Liga Deportiva Alajuelense tenía mucho tiempo de no atender a la prensa nacional, pero lo hizo luego del triunfo de los rojinegros ante Guadalupe, con un gol de Doryan Rodríguez.

Fue como si se tratara de una liberación para Leonel Moreira, al soltar esas palabras que tenía atoradas.

Un desahogo, después de un rendimiento con altos y bajos, que es algo que él mismo reconoce.

Sus palabras se dieron luego de que en el Morera Soto se percibió un criterio dividido por parte de los aficionados, algo que dicho sea de paso, se ha vuelto común en el liguismo. Con respecto al arco, no es la excepción.

Ya se había visto en otros partidos desde que Moreira volvió a jugar. Cuando él tocaba balón, se escuchaban murmullos en las gradas y pasó a ser uno de los futbolistas más cuestionados del equipo.

Contra Guadalupe, él atajó bien y es un responsable directo para esa desazón con la que salió Wálter Centeno de la casa rojinegra, quien no se explicaba por qué después de tantos intentos, sus hombres no lograron anotarle a Alajuelense.

En ese partido, Moreira protagonizó varias intervenciones salvadoras. Algunos aficionados empiezan a creer que puede recuperar el nivel del primer torneo en el que actuó con los manudos, cuando lo tapaba todo.

De ahí surgió el cántico: “Leo, Leo, Leo, Leo...”. Pero hay otros aficionados disconformes con la decisión de Fabián Coito, de que sea él quien goce de la titularidad bajo los tres palos de la cabaña rojinegra.

Así que desde otro sector de la gradería, unos liguistas respondieron con otro canto: “Ajú, Ajú, Ajú...”.

Quedaba poco para el cierre y Alajuelense aunque tenía el marcador a favor, sufría bajo esa lluvia incesante. Moreira se percató de lo que ocurría y lo que hizo fue aplaudirle a la afición, agradeciéndole a quienes aún creen en él y respetando la opinión de los demás.

Aunque también quería que la gente siguiera metida en el partido y no tanto con él, porque la Liga estaba obligada a sacar esa victoria para seguir en zona de clasificación.

“Yo lo único que me tengo que demostrar a mí mismo es que yo puedo hacer las cosas bien; los demás ya tendrán su decisión. Todos pensamos diferente, creo que no ha sido un arranque de la mejor manera de mi parte, pero siempre luché y respeté los momentos. Apoyé a mi compañero cuando jugó, él me apoya ahora y los dos somos uno. Aquí lo importante es el equipo, no es si juego yo, o si juega el otro”, afirmó Leonel Moreira.

El mensaje que él quiere transmitir es que independientemente de quien juegue, lo importante es que cada integrante del equipo representa a la Liga.

“No es que si juega este o el otro, aquí somos la Liga, no es Leonel Moreira, Miguel Ajú, Bryan Ruiz... Somos la Liga y para eso trabajamos”.

Eso sí, en su caso, sabe que es uno de los hombres más cuestionados del equipo, algo que no le extraña, por su posición.

“Siempre vivo con críticas. El portero que no viva con críticas, creo que no sabe qué es trabajar debajo de tres palos. Lo importante es que yo trabajo para mí, para crecer yo. Así yo crezco, mis compañeros tienen la confianza en mí y yo sigo trabajando”.

También se habla mucho de que él es quien hoy por hoy ataja con la Liga debido a la cercanía del Mundial de Qatar 2022, algo que han negado tanto en el cuerpo técnico como en la Junta Directiva del club.

En su caso, más que presión previo al Mundial, Leonel Moreira confiesa que lo que trata de hacer es concentrarse en lo suyo.

“Tranquilo, yo trabajo para estar ahí, pero indiferentemente de si me toca estar, feliz, contento, agradecidísimo con Dios y si no, apoyar a los compañeros que están. Todos vamos a ser ticos igual. Yo no me voy a poner a defender solo a los que son de la Liga, vamos a ponernos la roja todos y lo importante es que gane la Selección”, afirmó el guardameta.

Pero después de eso, un periodista le consultó que en redes sociales se intuye que la afición tiene en mente que su nivel ha venido de más a menos y que cuál es su autocrítica por lo que ha sido toda su etapa en la Liga, si ha sido constante o con picos para arriba y para abajo.

Y ahí fue donde Leonel Moreira se molestó, al responder: “No se lo acabo de contestar ahorita, no se lo acabo de contestar, que vengo de menos a más. ¿Qué es la gana de hacer polémica? Se lo estoy diciendo a los colegas, vengo de menos a más, yo no sé qué es el enfoque suyo en querer hacer algo donde no hay”.

”Acabo de decirles que vengo de menos a más, qué es, que usted no pone atención. A trabajar, acabo de decir vengo de menos a más, creo que voy a seguir creciendo y usted me sale con la pregunta de que cómo veo mi curva de rendimiento. ¿Entonces, cómo es la cosa? No sé cuál es el problema suyo de querer criticarme”.

Después de eso, respondió más preguntas y dijo que la confianza se trabaja con tranquilidad.

“Uno siempre quiere ser el mejor, uno no comete errores porque le da la gana, o para quedarle bien a los demás, sino que uno trabaja para la institución, para todos los aficionados, que la verdad se merecen ese puntillazo más y lo importante es que yo trabajo para eso”, subrayó Moreira.

También dijo que su motor para levantarse son sus hijos (Santiago y Camila), así como su esposa, (Julieth Granados).

“Por todas esas personas que gritan y me apoyan, por ellos también trabajo, ellos son los que lo alientan a uno a seguir adelante. Mi familia y siempre he puesto la confianza en Dios. Uno siempre trabaja no con el afán de errar, somos humanos. Dígame, ¿cuál en su vida no ha errado? Y yo trato de levantarme, soy humano, quiero seguir adelante, tengo que defender estar institución tan grande y mi trabajo es el que habla”, replicó.

Eso pasaba justo cuando unos aficionados se asomaban hacia la zona mixta y le gritaban a Moreira que siga adelante y que están con él.

También explicó por qué tenía rato de no dar declaraciones, al menos en Costa Rica, porque sí lo había hecho con la prensa salvadoreña cuando Alajuelense visitó al Águila.

“Había tomado un tiempo de pausa, así como pasó ahorita, querían atacarme por cosas que no sé, pero increíblemente ya hoy estoy tranquilo, quiero hablar y seguir. La verdad que ustedes (periodistas) no tienen la culpa, nadie tiene la culpa, sino que fue un momento de pausa que tuve, que hablé yo con los jefes de prensa aquí y me lo tomé tranquilo, sin afán de querer criticar a nadie”, relató.

Lo considera como un momento de calma, una pausa para seguir adelante y que hoy se siente otro.

Por su parte, el técnico rojinegro Fabián Coito explicó que al margen de los resultados deportivos y de algún rendimiento de todos los futbolistas, la portería es un puesto en el cual, cualquiera de los que esté le da mucha confianza.

“Yo recurrí un poco a la experiencia de Leo en el exterior. Después lo confirmamos en el torneo local y personalmente el otro día Miguel (Ajú) fue elegido el jugador del partido en Panamá. Y cualquiera de ellos, también Bayron (Mora), si tuviera que hacerlo, me da total confianza”, exteriorizó Fabián Coito.

Además, el charrúa concordó con las palabras de Leonel Moreira.

“Estoy de acuerdo, creo que Leo va logrando esa continuidad y esa seguridad que le da el jugar varios partidos”.

Alajuelense recibirá el sábado a Sporting FC, en el Estadio Alejandro Morera Soto. Para ese encuentro, lo más probable es que Leonel Moreira ataje de nuevo.