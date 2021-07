La polémica que marcó a Óscar Ramírez en su paso por Alajuelense

Careo con directivo morado. El 5 de diciembre del año anterior, tras el primer partido de la semifinal del Invierno 2014, en el Ricardo Saprissa, el dirigente morado, David Gutiérrez, interpeló a Ramírez, a quien le dijo, en la zona mixta: “Macho, usted le hace un daño al fútbol de Costa Rica. Venga a jugar, saque el bus. Así no vamos a mejorar”. Ante ello, el Macho le respondió: “¡Respete señor! Hey por favor, nosotros no hacemos esas cosas, no se vale, no puede llegar usted a decirme eso”.