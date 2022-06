La misión casi imposible del Cartaginés ante Alajuelense fue común en últimos dos años

Hay que ser claros, Cartaginés la suele pasar muy mal ante Alajuelense en el Alejandro Morera Soto, por algo apenas tiene dos ganes en ese reducto entre el 2002 y el 2022. Es más, por la misma razón algunos consideran que para los brumosos es una misión casi imposible imponerse como visitantes, en la vuelta de la final de la segunda fase del Torneo de Clausura 2022. Sin embargo, la realidad es que el resultado que necesitan los blanquiazules fue muy común en los últimos dos años.

No es un tema de interpretación o gustos, son los datos los que confirman que los de la Vieja Metrópoli sacaron cuatro empates con goles, un gane y dos derrotas en el Morera, entre el 2020 y el 2022 (última visita fue en el Nacional y terminó con gane 3 a 2 para el León).

Los dirigidos por Géiner Segura pasan a la gran final con cualquier igualdad con anotaciones o con una victoria, sin importar la diferencia, esto luego del 0 a 0 en la ida en el Fello Meza. Justo por este factor es que los futbolistas consideran positivo el primer resultado y dicen haber salido fortalecidos.

“La serie está abierta y pareja. Ellos con el 0 a 0 se sienten confiados porque cierran en su casa y con su gente, pero el estadio algunas veces les ha jugado en contra y más cuando no marcan los goles cuando ellos (afición) quieren. Además, hemos demostrado que de visitantes jugamos bien, así que también salimos confiados y fortalecidos. En Alajuela vamos a tener que ir a hacer la hombrada, para mandar esto a una gran final... No podíamos irnos libremente al ataque, porque si nos anotaban era un condicionante y ahora lo tenemos a nuestro favor, porque si marcamos allá la presión es para ellos y si marcamos dos, aún más”, afirmó Michael Barrantes.

El duelo entre Cartaginés y Alajuelense, por la ida de la final de la segunda fase del Torneo de Clausura 2022, apenas tuvo dos remates directos en los 90 minutos en el Fello. (JOHN DURAN)

Gol de visitante cambia todo

Que el gol de visitante sea criterio de desempate ante paridad en el global de seguro condicionó los planteamientos de Cartaginés y Alajuelense y por lo mismo el primer compromiso apenas tuvo dos remates directos, ambos de los brumosos. La propuesta de los dos entrenadores fue priorizar la defensa y mantener el cero, pese a que los de Géiner Segura fueron la mejor ofensiva de la etapa regular, con 45 festejos y la de Albert Rudé fue la segunda, con 36.

Es más, el choque fue tan cortado que tuvo ocho faltas de los locales y 15 de los visitantes, para 22 en total. No se puede negar que para los rojinegros también es un gran resultado el 0 a 0 y que necesitan apenas un tanto para garantizarse el cetro y bordar la 31, aunque sus rivales piensan lo contrario.

“Lo importante y lo que hay que rescatar es el compromiso del equipo, el objetivo que quiere y que está intacto. Dejamos el marco en cero en casa y ahora vamos a buscar un gol en Alajuela que vale doble. Nos vamos contentos porque no nos anotaron y teníamos claro que si no lográbamos el gol, tampoco teníamos que aceptar uno. Queríamos el gane y salir con ventaja, pero no se dio y de igual forma podemos sacar la serie allá, porque con una anotación los obligamos a dos a ellos”, comentó Víctor Murillo.

Si bien, en los últimos dos años Cartaginés tuvo más alegrías en el Morera Soto, jamás se puede tapar que se llevaron dos goleadas 4 a 1 en este periódo. Incluso, si vemos la historia con más detalles, entre el 2002 y el 2022 el León sumó 24 victorias, nueve igualdades y solo dos caídas en su casa.

Más allá de los antecedentes y la historia negativa, los blanquiazules se olvidan del pasado y recalcan que no cargan con las amarguras del club de tiempo atrás.

“El no recibir anotación pesa más, porque con lo del gol de visitante si te convierten estás obligado a hacer dos... Somos un equipo ofensivo, las opciones van a estar y lo que queda es concretar en el Morera Soto... No cargamos con las presiones de años atrás, somos jugadores nuevos que queremos hacer historia en Cartaginés”, destacó Dylan Flores.

Visitas del Cartaginés al Morera Soto en últimos dos años:

- 7 de agosto del 2021: Alajuelense 2 - 3 Cartaginés.

- 24 de abril del 2021: Alajuelense 4 - 1 Cartaginés.

- 12 de diciembre del 2020: Alajuelense 1 - 1 Cartaginés.

- 7 de noviembre del 2020: Alajuelense 4 - 1 Cartaginés.

- 25 de enero del 2020: Alajuelense 1 - 1 Cartaginés.

- 27 de octubre del 2019: Alajuelense 1 - 1 Cartaginés.

- 16 de marzo del 2019: Alajuelense 2 - 2 Cartaginés.