“Son jugadas fortuitas que se dan dentro de la cancha, yo se lo digo a Hugo (Cruz), que tenga más cuidado porque sí tienen las uñas muy largas y puede ser peligroso. Por dicha no pasó a más y le digo que vamos mano a mano con Marcel (Hernández) y no pasa nada, pero sí en una jugada en el centro en el segundo tiempo yo choco con Marcel y ahí sí me saca amarilla, él me raya y no pasa nada, pero son decisiones que se toman a la ligera”, expresó el defensor.