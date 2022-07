Joya del Cartaginés viaja a Estados Unidos pero deja puerta de regreso abierta

Cartaginés volvió este miércoles a los entrenamientos, justo una semana después de coronarse campeón, y aunque el tema del que más se habla es sin duda el de Marcel Hernández, hay otro con una importancia muy similar, como lo es la continuidad o no del defensor Daniel Chacón.

Chacón tuvo un ascenso vertiginoso, con tan solo 21 años es una de las joyas de los brumosos y también es un fijo en la Selección de Costa Rica, pero su contrato venció la semana anterior y tiene todo arreglado para unirse al Colorado Rapids de la MLS de los Estados Unidos. Es más, ya se encuentra en suelo norteamericano y este miércoles colgó imágenes en sus redes sociales en el estadio Dick’s Sporting Goods Park, sede de su nuevo equipo. Eso sí, la puerta para volver con los brumosos está abierta.

Extraoficialmente se habló de que Daniel primero probaría en el Colorado Rapids dos (segundo equipo), una opción que el defensor no ve mal. Sin embargo, su prioridad y las negociaciones se centran en que su nuevo club lo preste a los blanquiazules y así se pueda quedar en Costa Rica para el Torneo de Apertura 2021.

El propio jugador así lo manifestó el día en el que se colgó la medalla dorada, luego de un certamen en el que fue uno de los grandes protagonistas. Asistir al Mundial de Qatar 2022 en prioridad para él y reconoció que si se marcha ya, sus opciones se reducen.

José Gabriel Vargas (izquierda) y Daniel Chacón fueron la dupla de centrales titulares del Cartaginés en la gran final ante Alajuelense. Ambos tuvieron un nivel muy elevado y levantaron en título. (Rafael Pacheco Granados)

“Aún no sé si me voy en este torneo o en enero, pero es que hay factores que aún se están decidiendo, porque está el tema de Selección, quiero seguir peleando el puesto y estar cerca es importante. La adaptación cuesta, si no tengo muchos minutos se me dificulta el tema de Selección y ahorita es mi prioridad en este momento. Para el Colorado también es así, entonces lo estamos valorando y vamos a determinar”, dijo tras levantar la copa.

El futbolista oriundo de Turrialba llegó a los 13 años al conjunto de la Vieja Metrópoli, realizó todo su proceso formativo en la institución en la que finalmente fue determinante para romper con 81 años sin títulos y está listo para convertirse en legionario.

Si bien en Cartaginés no ingresará dinero por la venta de Chacón, ya que quedó libre, al menos cobrarían los derechos de formación de esta figura.

El atacante de Alajuelense Johan Venegas (izquierda) tuvo un duelo de tú a tú con el defensa del Cartaginés Daniel Chacón en la final del Clausura 2022.

La dirigencia de los centenarios espera el regreso de Daniel antes del partido de la Supercopa del sábado y negocian directamente con el Colorado para ratificar el préstamos por los próximos seis meses.

Aunado a estos temas, en Cartaginés tratan de renovar a Michael Barrantes, Dylan Flores, Mauricio Montero y José Gabriel Vargas. Por su parte, ya dejaron la institución Arturo Campos (Herediano) y Paolo Jiménez (retiro).