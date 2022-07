Cartaginés logra que la dupla Mauricio Wright - Géiner Segura vaya por el bicampeonato

Una de las grandes dudas que debía despejar el Cartaginés era la continuidad o no del cuerpo técnico, en específico del asistente Mauricio Wright. Finalmente, tanto Wright como Greivin Mora seguirán trabajando con Géiner Segura para el Torneo de Apertura 2022.

“Vamos a continuar juntos, claro que sí. Incluso, este martes estábamos reunidos pensando en lo que viene y esperemos que todo salga de la mejor manera... He comentado que cuando se me dio la opción de los asistentes, le dije al gerente que me ayudara, que quería que fuera Mauricio, porque nos conocemos, nos llevamos muy bien, fue mi entrenador y sé lo que ha ganado. Él es un técnico importantísimo en el país, todo se dio y ha sido muy fácil, porque sabemos trabajar en equipo”, comentó Segura.

Más allá de que Mauricio sonó en algunos clubes tras ser un pilar para derribar los 81 años sin títulos de los blanquiazules, la dirigencia del conjunto de la Vieja Metrópoli logró su objetivo y no sufrirá cambios en este departamento.

“Esperamos continuar de esta manera, no será nada fácil porque los equipos se preparan muy bien, con planillas muy fuertes y equipos muy competitivos, así que esperamos estar a la altura para el torneo que viene. Nos sentimos contentos, pero ya estamos bien metidos en lo que tenemos de frente... Géiner y yo nos hemos sincronizado muy bien en todos los trabajos desde el primer día y le dije que no me gusta llegar de mala manera a ningún lugar, se nos dio la posibilidad de trabajo, juntos pudimos corregir ciertos aspectos y nos sentimos bendecidos por lo que hicimos”, mencionó Wright.

Géiner Segura, Greivin Mora y Mauricio Wright (izquierda a derecha) continuarán al frente de Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

Donde sí se darán modificaciones es en la planilla de los campeones, ya que Arturo Campos regresó al Herediano, mientras que Marcel Hernández reveló que Alajuelense le comunicó que debía volver, pese a que su préstamo era por un año. Así mismo, Paolo Jiménez anunció su retiro.

Así mismo, el Cartaginés intenta renovar a figuras como Michael Barrantes, Dylan Flores, José Gabriel Vargas, Daniel Chacón, Mauricio Montero y Víctor Murillo.