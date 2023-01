Joseph Joseph: ‘No quisiera mezclar política con el CAR’

Joseph Joseph recuerda que cuando se pensaba en un Centro de Alto Rendimiento (CAR) que fuera de utilidad para Liga Deportiva Alajuelense, el comodato fue la figura recomendada para poder colaborar con los jugadores y las jugadoras de todas las categorías del club.

En la Liga habían explicado ese término en palabras simples como un alquiler, sin tener que pagar, con vigencia de 10 años y que se renovaría automáticamente por periodos, iguales si ninguna de las partes comunica su intención de darlo por terminado.

“Al momento en el que se hizo la escritura de compra venta, ahí se puso varios diferentes usos que se le podían dar al terreno, pero dichosamente, después de eso se logró concretar el proyecto deportivo con la Liga y estamos contentos de que se pudo concretar y de que hoy la Liga está recibiendo ese beneficio”, expresó Joseph Joseph a La Nación.

Fue el 4 de noviembre de 2016 cuando Alajuelense convocó a los medios de comunicación en Turrúcares para presentar un CAR de primer mundo con seis canchas.

“Damos un paso gigantesco en el fortalecimiento de nuestras ligas menores con la creación de este centro de alto rendimiento que cimentará las bases deportivas de la institución. Es un fortalecimiento a nuestros jóvenes y niños que se lleva a cabo gracias al aporte desinteresado de un grupo de socios, que llevan a una Liga Deportiva Alajuelense en su corazón”, pronunció ese día Raúl Pinto, quien estaba a punto de dejar su mandado como jerarca de la Liga.

En la actualidad, Joseph Joseph es el vicepresidente de Alajuelense con funciones de presidente, o presidente interino del club, tras la renuncia de Fernando Ocampo por motivos laborales, tras seis años de gestión.

La Nación tiene en su poder el contrato de comodato del CAR, que se firmó el 22 de noviembre de 2016.

Allí están las rúbricas de Abraham Joseph (qdDg) -el papá de Joseph Joseph-, a nombre de la empresa Mundotelas y de Raúl Pinto, como presidente de la Liga.

El escrito de catorce páginas señala que Mundotelas puede romper el convenio con Alajuelense de manera unilateral y que si llegara a tomar esa decisión, tan solo debe comunicarla con seis meses de anterioridad.

“Primero que nada, la cláusula está para ambas partes y siempre en los contratos hay cláusulas de una eventual salida anticipada, ”, afirmó Joseph Joseph.

En el contrato en el que se plasma el convenio, ambas partes adquieren compromisos, pero hay algunos que Alajuelense aún no cumple.

Uno de ellos es que el 75% de la plantilla del primer equipo tiene que ser formada y reclutada mediante sus ligas menores.

Otro es que en la nómina de la máxima categoría solo contarán con dos extranjeros. Y que esos foráneos deben cumplir ciertos requisitos.

Uno es que si el futbolista extranjero proviene del área de Concacaf, excepto México, dichos jugadores deben de haber participado, al menos en una ocasión, con la selección nacional de su país. Tampoco Alajuelense lo ha cumplido al 100%.

Mientras que si se trata de futbolistas de México, Suramérica o Europa, deben ser de la Primera División del país donde participan.

La Nación le consultó al jerarca interino de la Liga si esos rubros que no se han cumplido durante este tiempo y que están estipulados en ese contrato de comodato podrían representar algún problema.

“Quisiera enfocarme un poco más en las cosas positivas. El proyecto es relativamente nuevo. Si vemos la fecha de la primera edificación, que es el edificio deportivo, el de camerinos, gimnasios, comedor, etcétera, ese se terminó en mayo de 2020. El edificio de residencias se terminó en octubre de 2021. Por lo tanto, yo lo considero un proyecto aún relativamente nuevo”, respondió Joseph Joseph.

Y añadió: “Efectivamente hay algunas métricas que se pusieron en ese contrato que si bien es cierto hoy no se están cumpliendo, estoy bastante seguro que a como vamos, en algún momento se cumplirán”.

Aseguró que hay cosas positivas que ver alrededor del CAR, como el hecho de que Alajuelense logró vender jugadores al extranjero, algo que había dejado de pasar durante años.

“Vendimos a Brandon Aguilera, a Alonso Martínez, en su momento que estuvo prestado Jurguens Montenegro en el extranjero, ahora está Santiago van der Putten en España. Y así tenemos otros casos y yo pienso que vamos por buen camino. Nada más tenemos que seguir creyendo en los procesos y tal vez no desviarnos del camino”.

La actualidad rojinegra va más allá del andar del equipo masculino a cargo de Andrés Carevic en búsqueda de la estrella 31; de las leonas en su sueño de ser pentacampeonas en lo que será el último torneo de Shirley Cruz como futbolista profesional y de esos cachorros que también son muy seguidos por la afición manuda en los partidos de los torneos de liga menor.

Afuera de la cancha, Liga Deportiva Alajuelense juega un partido bravo en la política y es muy posible que muchos liguistas tengan la duda o el miedo de qué pasará con el CAR, según el resultado que ocurra más adelante, cuando se efectúen las elecciones.

A raíz de eso, se le hizo esa consulta directa a Joseph Joseph.

“Mire, no quisiera mezclar política con el CAR. Lo que le puedo decir es que el CAR está a disposición de la Liga, de todos los jugadores y de todas las jugadoras, de todas las categorías y yo quisiera que eso se mantenga así ahora y en el futuro. Creo que no es conveniente mezclar política con el tema del CAR, donde se están haciendo muchas cosas buenas deportivas y no deportivas también”, contestó.

El contrato entre Mindotelas y Alajuelense incluía un segundo CAR, además de el de Turrúcares, en Guápiles, pero no se cumplió esa parte del acuerdo.

“Se pensó efectivamente en abrir una sede en Guápiles, pero posteriormente decidimos concentrar toda la operación en Turrúcares, eso fue lo que pasó. En este momento no está siendo utilizado, no está en comodato con Santos”, comentó Joseph, tras consultársele si ese espacio en Guápiles es utilizado en la actualidad por los santistas.

Otro aspecto que se menciona en el contrato del comodato del CAR, es que en el momento en el que la Liga no esté usándolo, Mundotelas podría arrendarlo o prestarlo a terceras personas.

“Eso no ha llegado a pasar. Como le digo, son cláusulas que los abogados recomiendan poner, como la otra por la que me consultó, pero no son cláusulas que se hayan ejecutado, ni que se estén pensando en ejecutar”, enfatizó.

Dentro del comodato, el club adquirió una serie de compromisos, como que los costos de operación del CAR corren por cuenta de Alajuelense, en el día a a día.

“Correcto, si usted ve, ahí tenemos una buena cantidad de vallas y patrocinadores que nos colaboran de diferentes maneras y todo eso nos ayuda con el mantenimiento del día a día de todo el proyecto”, subrayó Joseph Joseph.