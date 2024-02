¿Jorge Luis Pinto estaría dispuesto a dirigir de nuevo a Alajuelense?

Cuando el cariño es tan profundo como el que Jorge Luis Pinto siente por Liga Deportiva Alajuelense, permanece intacto desde el primer día. Esta conexión no se ve afectada ni siquiera por el paso de los años, y se vuelve recíproca. Incluso, muchos aficionados rojinegros sueñan con verlo nuevamente en el banquillo del León, tal como lo hizo entre 2001 y 2003.

¿Es liguista? “Claro, total, sí, sin duda alguna”, respondió Jorge Luis Pinto en el programa 120 Minutos de Radio Monumental.

Aunque admitió que no logra ver partidos completos porque no le resulta nada sencillo encontrarlos en Internet, consigue algunos cortes de jugadas puntuales. Además, cuenta con informantes para estar al tanto de ese club que lo marcó y del cual se considera aficionado.

Una de las confesiones de Jorge Luis Pinto fue que sigue pendiente de Alajuelense y mantiene contacto con algunas personas allegadas al cuadro manudo.

“En alguna oportunidad charlé con Joseph (Joseph), pero una cosa muy directa no. Me han llamado para preguntarme por algunos jugadores y toda la cosa. Estoy pendiente de lo que es la Liga, un equipo protagonista en Centroamérica y América. Acuérdense bien que no nos ganó nadie ni un solo partido en Centroamérica, entonces son recuerdos imborrables”.

Jorge Luis Pinto destacó que la comunicación con el equipo no es constante, sino más bien esporádica. En algunas de sus visitas al país, se reunió con directivos y federativos.

En 2017, recibió un homenaje por parte de Alajuelense en el amistoso contra Once Caldas, en el marco del 98 aniversario del club. También participó en el centenario rojinegro, volviendo al Morera Soto cuando dirigía a Millonarios.

Además, en otras de sus visitas al país, aprovechó para conocer el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares.

Jorge Luis Pinto es muy querido por la afición de Liga Deportiva Alajuelense. (JOHN DURAN)

Sin embargo, para evitar especulaciones, Jorge Luis Pinto reiteró que su comunicación con el presidente de la Liga, Joseph Joseph, ha sido esporádica y no propiamente sobre fútbol.

Ante la pregunta de si estaría dispuesto a regresar al fútbol de Costa Rica, ya sea con Alajuelense o la Selección Nacional, respondió automáticamente: “Sin duda”.

“Es un país maravilloso, que quiero muchísimo, del que tengo los mejores recuerdos, y cuando se presenta la oportunidad, uno la evalúa”, afirmó.

Pinto mencionó una oferta reciente de un equipo, pero señaló que no fue directa y se presentó como una alternativa. Según él, en ese momento también se habló de la Selección de Costa Rica, pero no se concretó nada.

“Me reuní con unos directivos y después se cambió todo. Yo sé por qué se cambió todo, pero no, ahí estamos a la orden. Mirando donde pueda ganar; hoy mi afán y mi vida no es un contrato, mi vida es ganar y donde pueda ganar y triunfar, allá voy”.

La salida de Jorge Luis Pinto de Alajuelense sorprendió a más de uno en ese momento. Cuando todo estaba listo para su renovación, dijo que no seguía.

Muchos años después, está seguro de que hizo lo correcto, porque se presentaron cosas que no compartía y se las comunicó entonces a Rafael Ortiz.

“Fueron unas evaluaciones que llegaron de parte de un psicólogo o una psicóloga a jugadores y cuerpo técnico, y yo dije: ‘Pero si no valen los tres títulos que he ganado y el récord de puntos que marcamos, todo el promedio que se hizo históricamente, ¿cómo ahora viene a evaluar una persona si yo sirvo o no sirvo para técnico?’ Eso me molestó mucho, y así se lo dije a don Rafael, que es un gran amigo y un caballero”.

Jorge Luis Pinto siempre ha sido así; es parte de su personalidad y nunca cambiará. Por ejemplo, contó que, aunque se dice que lo despidieron de Millonarios, en realidad él renunció.

Lo mismo ocurrió en Cali porque no estuvo de acuerdo con la llegada de un jugador. Su indicación al club fue que no lo ficharan, pero lo hicieron, y de inmediato respondió que entonces ahí sobraba Pinto.

Respecto al presente de Alajuelense, no quiso hablar mucho, pero es claro que, al igual que cualquier liguista, él quiere ver a su equipo levantar el título de campeón nacional.

“Pueden llevar jugadores, pueden llevar técnicos, pero hay que evaluar también a los técnicos, la capacidad de trabajo, el manejo táctico que le den al equipo y, por supuesto, a algunos jugadores. No todo es perfección y a veces se equivoca con los jugadores que uno ha llevado”, expresó Jorge Luis Pinto.

También consideró que en eso hay que sentarse y evaluar muchos aspectos y prefería no opinar tanto sobre la Liga actual, ya que insistió en que no ha visto partidos completos y debía ser honesto al respecto.

“He buscado ver las finales porque tengo amigos que me informan y me cuentan, pero me ha sido complicado verlas por Internet o por lo que sea. Muchos amigos me llaman y me dicen: ‘Jorge Luis, mirá a la Liga a ver qué es lo que pasa’. Gente allegada al club, no dirigentes. Con dirigentes propiamente hablé una o dos veces”.

Sin embargo, trazó unas líneas generales sobre Alajuelense y señaló que hay que observar qué tipo de contrataciones hacen. Para él, eso es clave.

“Por ejemplo, en las nóminas que he visto, no comparto algunas contrataciones y, disculpen, no tengo por qué decir (cuáles). Porque el fútbol cambió, el fútbol se hizo más rápido, sin quitarle el talento, la técnica, la improvisación. De pronto es más agresivo en la marca, pero con la habilidad del puesto”.

Además, expuso otra situación que a su criterio debería revisarse.

“De pronto falta un poquito de capacidad de entrenamiento, porque el entrenamiento es el que hace al equipo, el que construye equipos. Todo lo demás es mentira, que yo traigo, que yo hago, no. Yo después de 35 años de dirigir equipos de fútbol, el entrenamiento es la esencia del fútbol”.

Jorge Luis Pinto recordó que, aparte de lo hecho con la Selección de Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014 y lo conseguido con Honduras en los Juegos Olímpicos de Río 2016, una de sus satisfacciones fue lo vivido y lo alcanzado con Liga Deportiva Alajuelense.

“Esos récords, los promedios de puntos, recuerde que la Liga hizo cambiar la forma del campeonato de Costa Rica, porque cambió totalmente al cogerle ocho o diez puntos al segundo. Esas son satisfacciones hermosas que uno tiene y no se van a olvidar nunca”, concluyó.

Alajuelense marcha en el segundo puesto del Clausura 2024, a una unidad del líder, que es Herediano, pero los florenses tienen un partido menos. Y el viernes 16 de febrero habrá clásico nacional en Tibás.

Durante el semestre anterior, la Liga se dejó el Torneo de Copa y conquistó la Copa Centroamericana de Concacaf, pero falló en el campeonato nacional.

Y esa deuda en cuanto a títulos nacionales es lo que el liguismo no perdona, en un momento donde el peso de presión máxima recae sobre los hombros de Andrés Carevic.

Por eso, el clásico del viernes entre Saprissa y Alajuelense se torna como una prueba de fuego para los manudos.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.