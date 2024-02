Informe arbitral de David Gómez revela motivo de la expulsión de Andrés Carevic

David Gómez le mostró la tarjeta roja a Andrés Carevic, quien no podrá sentarse en el banquillo en el clásico del viernes 16 de febrero entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

En Liga Deportiva Alajuelense consideran muy drástica la determinación del equipo arbitral encabezado por David Gómez al expulsar a Andrés Carevic en lo que fue el empate 1-1 entre Grecia y los rojinegros.

La roja directa para el técnico de la Liga se dio luego de que Róger Vindas le reportó una situación al silbatero central, cuando todos en el banquillo protestaban una decisión.

En el apartado de incidentes en el informe arbitral, David Gómez anotó que en el minuto 61 expulsó al director técnico de la Liga “por abandonar su zona técnica de forma deliberada y protestar de forma exaltada al cuerpo arbitral (roja directa)”.

Con eso, Andrés Carevic no solo tuvo que irse a la rampa del Estadio Rafael Bolaños para terminar de observar el juego desde ahí. Aunque falta conocer la determinación del Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol, es un hecho que ahora tendrá que dirigir el clásico del viernes 16 de febrero desde alguna butaca en el Estadio Ricardo Saprissa.

“Yo estoy muy largo para ver qué fue lo que pasó, pero vi que lo expulsaron, no sé cómo referirme, porque no observé lo que pasó, pero no es muy normal que al profesor lo expulsen, pero siempre hay una primera vez de todo”, expresó Leonel Moreira.

Martín Arriola sí estaba al lado de Andrés Carevic en ese instante y para él, la decisión de los árbitros es ‘inexplicable’.

“Ustedes (periodistas) que están en un lugar cerca puedan corroborar que el reclamo fue tan natural como el de todos y como posiblemente es el 100% de los reclamos que hay en el fútbol. Me parece que no es solo muy apresurado, sino que me cuesta entender que esto suceda, sobre todo sabiendo lo que se viene”, aseguró Martín Arriola.

Andrés Carevic es muy intenso a la hora de dirigir. Ahí es donde se transforma por completo, porque después del pitazo, su personalidad es otra. Sin embargo, tampoco es de los técnicos que tienen historial con sanciones recurrentes.

De hecho, esta es la segunda expulsión que el argentino sufre con Liga Deportiva Alajuelense.

La primera fue en noviembre de 2019 en el Estadio Alejandro Morera Soto, cuando al terminar el primer tiempo se acercó a los árbitros y William Mattus de inmediato le mostró la roja, aduciendo que el entrenador ingresó al terreno de juego para confrontar a los árbitros.

Fue justo cuando se había modificado una regla y en la Liga adujeron que ellos desconocían que no se podían acercar a los réferis.