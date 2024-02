Martín Arriola tilda expulsión de Andrés Carevic como ‘inexplicable’

Entre los problemas que tiene que resolver Andrés Carevic en el funcionamiento de Liga Deportiva Alajuelense para que su equipo vuelva a anotar con facilidad como en el pasado, el partido contra Grecia le sumó otra complicación que va más allá del empate 1-1 en el Estadio Rafael Bolaños.

Andrés Carevic recibió la cartulina roja luego de que el cuarto árbitro Róger Vindas le reportó alguna situación al central David Gómez, mientras que los manudos reclamaban un claro penal que no se pitó sobre Fernando Lesme.

Eso significa que el técnico rojinegro no podrá dirigir a su equipo pegado a la raya en el Estadio Ricardo Saprissa. Deberá hacerlo desde un palco, o desde el sector donde lo ubiquen.

Alajuelense convive con un alto nivel de presión, donde cualquier paso en falso detona un caos y aviva la molestia entre el liguismo y es claro que el clásico del viernes 16 de febrero (8 p. m.) contra Saprissa en Tibás es vital para Andrés Carevic.

¿Por qué lo expulsaron? Martín Arriola fue quien acudió a la sala de prensa para atender a los medios de comunicación tras el juego y criticó la decisión de mostrarle la roja al técnico manudo.

“Es inexplicable, honestamente es inexplicable, porque ustedes (periodistas) que están en un lugar cerca puedan corroborar que el reclamo fue tan natural como el de todos y como posiblemente es el 100% de los reclamos que hay en el fútbol. Me parece que no es solo muy apresurado, sino que me cuesta entender que esto suceda, sobre todo sabiendo lo que se viene”, expresó Martín Arriola.

- ¿Qué le pareció el arbitraje? Copiado!

Yo creo que David Gómez hizo un buen arbitraje en líneas generales. La expulsión no es un tema de David, es del cuarto y estoy seguro de que no era para expulsión. Después, sí me preocupan algunas situaciones generales, como el comunicado que enviaron, donde posiblemente la fecha anterior se dieron un par de penales que no se pitaron y pese a esa directriz, en este partido hubo un par de penales a favor de nosotros que no se pitaron.

“Cuesta, yo sé que la tarea para la Comisión de Arbitraje no es sencilla, como no la ha sido nunca. Creo que hay que resaltar que hay una autocrítica. En la fecha 7 nos damos cuenta de que se están cometiendo muchos penales y que no los estamos sancionando, pero a partir de ahí hay que empezar a hacerlo.

“Con el arbitraje para atrás hemos tenido problemas. El otro día nos anularon un gol en el minuto 9 totalmente válido. Creo que tenemos un par de penales. Un día los 9 minutos de reposición se transformaron en 6. Se está trabajando, se están poniendo manos a la obra y este resultado no lo podemos justificar con el arbitraje, es tiene que quedar claro.

“Creo que hay que seguir mejorando y si se dice que se va a hacer equis cosa, hay que tener la capacidad y la autoridad de hacerlo, porque al final creo que se dieron un par de penales, aunque el arbitraje en líneas generales fue bueno”.

¿La presión está al máximo? ¿El clásico los condiciona dependiendo de lo que suceda?

- Posiblemente me equivoque, pero ¿cómo estamos en la tabla? Nosotros estamos en un equipo como Alajuelense donde siempre hay que ganar. En el resultado no me coincide mucho porque nosotros estamos en primer lugar (segundo) y si bien no fue el arranque todos queríamos, llegamos al clásico en primer lugar (segundo, detrás de Herediano).

“Y la gente debe entender que venimos de ganar dos torneos de tres, venimos de ser el mejor equipo de Centroamérica, venimos de ganar el Torneo de Copa en una final contra el rival tradicional y bueno, ahora estamos en un torneo donde no solo Alajuelense ha sido irregular, todos los equipos han sido irregulares.

“El resultado no es el que veníamos a buscar y al clásico vamos a llegar como a todos los clásicos, sabiendo que es un partido totalmente diferente y buscando el resultado que sabemos todos que podemos conseguir desde el funcionamiento y desde el club donde estamos”.

- ¿Por qué tantos cambios de arranque?

Se puede evaluar el partido del jueves, Anthony Hernández ingresó y fue determinante, Fernando Lesme ingresó y fue determinante, Diego Campos entró y fue determinante. Posiblemente si el resultado fuese otro, estaríamos hablando de qué bueno que fue la continuidad de los futbolistas para que pudiéramos seguir en racha ganadora. Lo hicieron bien, estuvieron a la altura y también merecían estar dentro del once.

- Alajuelense llegó en muchas ocasiones, por lo menos diez veces, y Grecia solo una. ¿Cuánto quisieran tener más definición? Copiado!

- Posiblemente tengamos cosas que mejorar, yo creo que sí. Indudablemente no es un secreto que Alajuelense desde hace años es un equipo que genera mucho. Hemos carecido de contundencia, no solo en este juego, también en otros partidos. En el primer tiempo generamos mucho y nos faltó determinación para finalizar bien.

“Es algo donde estamos tratamos de corregir. En un equipo como Alajuelense que genera tanto, carecer de ese puntillazo final es lo que estamos pagando.

“También hemos hecho goles. Hay que mejorar porque la realidad dice que el porcentaje que generamos no es el porcentaje que convertimos y eso hay que mejorarlo”.