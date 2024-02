Leonel Moreira habló claro de su ausencia en la Selección Nacional: ‘No sé qué pasa’

La recurrente ausencia de Leonel Moreira en la Selección Nacional de Costa Rica resulta llamativa y no pierde vigencia. En realidad, aumenta la inquietud sobre cuál será el motivo de esa exclusión, porque en cada partido de Liga Deportiva Alajuelense es figura.

También se volvió muy común que cada vez que al guardameta de la Liga le corresponde acudir a zona mixta para atender a los medios de comunicación, el tema de la Tricolor salte a la palestra.

No es el arquero quien lo plantea, en realidad son los periodistas quienes de forma persistente le formulan la consulta.

Después de que Luis Fernando Suárez lo dejó fuera del Mundial de Qatar, su nombre fue borrado de las convocatorias. No lo llamó Claudio Vivas cuando estuvo como técnico interino y tampoco ha entrado en las listas de Gustavo Alfaro.

Es como si el mundialista de Rusia 2018 hubiese desaparecido del mapa de la Selección de Costa Rica, a pesar de que fecha a fecha hace méritos para ser en la actualidad el mejor portero del campeonato nacional.

Leonel Moreira tiene 33 años, pero pareciera que no es un asunto de edad, tomando en cuenta que para el amistoso contra El Salvador, Gustavo Alfaro llamó a Kevin Chamorro (23 años), Aarón Cruz (32 años) y Kevin Briceño (32 años).

Alajuelense designó a Leonel Moreira como uno de los tres jugadores encargados de brindar declaraciones luego del empate 1-1 contra Grecia en el Estadio Rafael Bolaños.

Él respondió consultas sobre el presente de la Liga, el clásico nacional que será el viernes 16 de febrero en la casa de Saprissa y que está en cuenta regresiva y la expulsión de Andrés Carevic.

Pero no podía faltar una seguidilla de preguntas sobre su ausencia en la Selección Nacional, algo de lo que se confesó sorprendido y con sinceridad afirmó: “No sé qué es lo que pasa”.

- ¿Ha tenido algún contacto con Gustavo Alfaro?

- No, pero siempre, mi mentalidad siempre es estar en la Selección, por muchos años he estado en la Selección y ahora sigo trabajando, como si fuera la primera vez que uno sueña con ir a la Selección y sigo trabajando. Lo importante es no desesperarse y que el momento llegue. Cuando llegue, aprovecharlo de la mejor manera.

- ¿Le cobran algo en la Selección?

- No sé, la verdad así como muchos están sorprendidos, yo también. No sé qué es lo que pasa, pero yo no voy a caer en desesperación, sino que voy a seguir trabajando. El momento va a llegar y en el momento en que llegue, como siempre lo he hecho, voy a tratar de aportar mi granito de arena.

- ¿Por qué cree que no es llamado?

- No sé, no sé, no sé... Pero lo importante es que estoy ahí. Estoy apuntando a la Selección siempre, trabajando en mi equipo de la mejor manera y cuando llegue la oportunidad, una vez más tratar de demostrar por qué he estado muchos años en Selección y aún así sigo trabajando como si fuera la primera vez.

- ¿Usted se merece estar en la Selección? ¿Considera que merece estar ahí?

- Sí. ¿Por qué no? Todos tenemos una oportunidad para ir a la Selección. Creo que he trabajado de la mejor manera, al igual que todos los compañeros que han tenido su oportunidad, pero yo sigo esperando la oportunidad mía y en el momento que llegue voy a tratar de aprovechar y mostrar toda mi experiencia.

Leonel Moreira entiende la molestia de la afición de Alajuelense

Leonel Moreira tiene claro que para ganarse una convocatoria debe seguir haciendo las cosas bien con Alajuelense. Una cosa va de la mano con la otra, aunque hay algún misterio, porque hasta ahora, ser de los mejores no le ha alcanzado.

Del empate en la ‘casa’ de Grecia, el guardameta rojinegro consideró que fue fue un partido bastante disputado, en una cancha bastante difícil, pero dejó claro que eso no es excusa.

“Queríamos otro tipo de resultado, no se dio y ahora lo que queda es seguir trabajando en las falencias que tuvimos para empezar a corregir para el siguiente partido”, destacó Leonel Moreira.

Para él, son pequeños detalles que ellos como grupo los van a valorar a lo interno y saber que no les puede seguir pasando.

“Rescatar la gallardía del equipo de seguir adelante y reconocer el trabajo de Grecia, que hizo un buen trabajo en su cancha y creo que nosotros luchamos hasta el final para buscar el marcador. No se nos dio, pero también tenemos que seguir adelante y no desesperarnos”.

Además, dijo que él entiende a la perfección la molestia del aficionado rojinegro.

“Estamos en un equipo grande y por eso es que están incómodos, porque quieren la mejor versión de cada uno de nosotros, porque si no, no estarían incómodos, si no fuéramos un equipo grande. Lo importante es que nosotros estamos convencidos de lo que estamos haciendo y a lo que queremos llegar. Lo importante es que sabemos dónde está el punto que tenemos que atacar”.

Mencionó que para el viernes espera un clásico diferente, aguerrido y que aunque los morados intentarán hacer su partido y buscar el marcador desde el primer minuto, la Liga también planteará lo que tiene que hacer.

“La gente exige porque estamos en un equipo grande, porque si no estuviéramos en el equipo más grande del país, no exigirían nada, estarían todos tranquilos con el accionar del equipo.

”Obviamente nos van a exigir el doble, nos van a exigir y el que no esté capacitado para afrontar esta realidad de dónde estamos y quiénes somos creo que no puede estar en este equipo”, recalcó Leonel Moreira.