Javier Santamaría, gerente deportivo de Alajuelense: ‘No estamos tan mal como la gente lo pinta’

Javier Santamaría reiteró el respaldo total a Andrés Carevic antes de que empezara el partido que terminó 1-1 entre Grecia y Liga Deportiva Alajuelense.

El gerente deportivo de los rojinegros se refirió al momento del equipo, a la tensión que existe cada vez que hay un partido y fue enfático en que “en cuanto a los resultados, no estamos tan mal como la gente lo pinta”.

Santamaría conversó con los medios de comunicación con derechos de transmisión antes de ese encuentro, en el que la Liga no jugó mal, pero dejó un sinsabor por sacar el triunfo de visita contra Grecia.

- ¿Cómo siente a la Liga, porque el aficionado tiene un enojo por cómo juega el cuadro rojinegro? ¿Cómo cree que está jugando el equipo? ¿Está satisfecho?

- Yo siempre digo que el aficionado está en su derecho de reclamar lo que tenga que reclamar, respetamos a nuestra afición, es una parte muy importante de nuestra institución. Siempre lo he dicho, siempre los he defendido. En cuanto al juego, hay unos mejores que otros; estamos trabajando para mejorar en diferentes áreas. Estamos sacando los partidos.

“Un valor añadido, un extra, es que el equipo está hasta el final, hasta el último minuto luchando, sacando partidos adelante y en vez de verlo como algo negativo, yo le daría vuelta y lo vería como algo positivo”.

- ¿Le gusta cómo juega la Liga?

- Sí, no tengo ninguna duda en eso.

- ¿Qué es lo que más le gusta?

- Somos un equipo que propone mucho juego, tenemos mucha llegada a portería. En bastantes partidos hemos tenido como diez llegadas a portería y nos está faltando materializar los juegos. Creo que si hiciéramos algunos goles al inicio, quizás se nos facilitaría un poquito más la labor. No está entrando la pelota, pero ahí no hay preocupación porque estamos generando. Diferente sería si no generáramos; ahí sí nos preocuparía.

”Como estamos generando y las ocasiones que tenemos, creo que materializando más al inicio en los próximos partidos, nos puede ayudar a tener un desarrollo más suelto del juego”.

- Cuando Saprissa saca resultados al final se mide diferente que cuando lo hace la Liga, porque hasta el mismo aficionado se le tira encima. ¿Cómo manejan eso?

- Ustedes (periodistas) nos podrían ayudar un poquito más en esa parte, se generó ahí el tema de la ‘Saprihora’ y nosotros ganamos partidos en los últimos minutos y en vez de tomar eso como que el equipo no tira la toalla hasta el último segundo del partido, que es bueno, (solo dicen que) la Liga sacó el partido en el descuento y tal... Son ustedes (periodistas), nosotros le damos mucho mérito internamente.

- ¿No es que la Liga más bien acostumbró a sus aficionados a que se jugara mejor y se ganaran los partidos de una forma diferente antes de pedirle ayuda a la prensa como lo está diciendo usted? Porque antes anotaba rápido, era un equipo más vistoso, no sufría tanto al final.

- Los equipos se nos encierran atrás, a veces es difícil anotar, generamos ocasiones. A veces no anotamos en los primeros tiempos y eso hace que el rival agarre un poquito más de confianza, que pueda llegar al final creyendo un poquito más en sus posibilidades de sacar el juego. Eso evidentemente los ayuda a ellos, pero nosotros seguimos insistiendo. Aunque el partido se saque a última hora, al final de cuentas sabemos que lo importante es ganar los partidos.

“No es tan importante el cómo ni la forma, a veces, sino el resultado y sabemos que si el resultado no se da para la Liga, ahí es donde viene el problema.

“En los resultados no estamos tan mal como la gente lo pinta, no estamos tan mal como ustedes creen, no creo que sea algo negativo que estemos sacando resultados en el último minuto. Al contrario, creo que eso es coraje, lucha, es espíritu competitivo del jugador. Lo tenemos que ver como algo positivo, bajo mi punto de vista, ojo”.

- ¿Está sólido Andrés Carevic en su puesto?

- Sí, totalmente.

- ¿Confianza plena?

- Totalmente.

¿De la Junta Directiva en pleno?

Totalmente.

- ¿Cada cuánto se reúne usted con Andrés Carevic?

- A diario, antes de cada sesión de entrenamiento nos vemos en la oficina. Acabando el entrenamiento muchas veces comentamos cosas, nos llamamos en la tarde y creo que estoy más con él que con mi familia; eso le podría decir.

- ¿Usted se mete en aspectos tácticos?

-Yo soy muy respetuoso en esa parte, comentamos, muchas veces él me comenta cosas, situaciones que él visualiza, me pide mi punto de vista, puedo dar el mío en ocasiones, en otras no. Siempre tenemos muy buen diálogo en muchas cuestiones, entonces la relación es muy cercana.

- ¿Qué piensa cuando ve a Carlos Mora como lateral?

- Ustedes no vieron la segunda mitad del partido contra Puntarenas con Carlos Mora y con Anthony Hernández.

- ¿Por qué usar a un extremo como lateral?

- Son estrategias, son estrategias de partido. Los jugadores están para el equipo, no están para ellos individualmente. Están siempre para el beneficio del grupo y Andrés lo tiene muy claro y los jugadores lo tienen clarísimo. Si a alguien le toca jugar de lateral, es por la estrategia del partido, no hay problema en eso.

- ¿Si se da un resultado negativo en el clásico o en Concacaf, tampoco alteraría el futuro de Andrés Carevic?

- De aquí a que lleguen esos partidos ya hablaremos.

- Usted ratifica a Andrés Carevic, pero en este país comúnmente los votos de confianza y el respaldo se quedan en el papel y casi nunca es para siempre. ¿Qué opina?

- Hace poco incluso salió la Junta Directiva a ratificar el puesto de Andrés después del partido contra Cartago.

- Pero en el fútbol de Costa Rica es así. Además, usted dice que los rivales se meten atrás, pero el Puerto propuso durante muchos minutos y a la Liga le costó. ¿Vale el respaldo cuando la historia en el país señala que los votos de confianza no sirven?

- Ahora mismo el voto de confianza se lo estoy diciendo yo, que es pleno, no tenemos dudas de eso, ni la Junta Directiva ni yo. ¿Quién más le puede dar ratificación a eso?

- Los resultados... ¿Pero si es por resultados, no hay tal voto de confianza?

- Por supuesto que está la confianza, ya se lo he dicho. Después llegarán los partidos y se irán analizando conforme vayan transcurriendo, pero hasta el momento no hay mucho por decir.

- ¿Alajuelense priorizará el resultado antes de las formas y el cómo?

- Las formas siempre están presentes, tenemos un estilo de juego, que tratamos de jugar desde atrás, tener control, dominio de juego, tener llegada, muchas ocasiones de gol. Eso es lo que nosotros planteamos. Esa es la idea y el modelo de juego que transmite Carevic a los jugadores. Eso es lo que tratamos de intentar en cada partido.

- ¿Qué opina de los nuevos lineamientos de la Comisión de Arbitraje, al avisar que aplicará el reglamento tal cual en las áreas, en los tiros de esquina y en los tiros libres?

- Con relación a la Comisión de Arbitraje estamos contentos, estamos evolucionando muchas cosas, el juego está cada vez más fluido, se está añadiendo más tiempo para que los equipos tengan tiempo de reposición, eso es positivo.

“Hay cosillas que son mejorables, como en todas las áreas. El otro día sin ir más lejos, en una jugada de baja complejidad nos marcan un fuera de juego y a los dos días el guardalíneas está de nuevo en un juego”.

- ¿Hay molestia en la Liga por el arbitraje?

- No hay molestia, hay puntos que son mejorables y en lo de las áreas está muy bonito hablar las cosas, pero lo que hay que tomar es acción y veremos si a partir de ahora se aplica eso que ellos promocionaron durante estos días con los clubes.

- El grito de ‘fuera Carevic’ se escuchó en el Morera Soto contra Cartaginés y ante Puntarenas FC. ¿Es sostenible en el tiempo que los aficionados cada vez que pueden estén pidiendo la salida del técnico?

- Como siempre digo, los aficionados están en su derecho de expresarse, los respetamos mucho, les escuchamos, hacemos autocrítica, evaluamos y tratamos de corregir cosas para plantear siempre la mejor versión de nuestros jugadores y de nuestro equipo en líneas generales.

“Ahí no tengo que decir nada de la afición. Nosotros trabajamos para preparar todos los partidos, para tratar de ganar todos los juegos. Somos la Liga, tenemos ese compromiso y esa responsabilidad”.

- Están analizando un posible cambio de formato del campeonato. ¿Qué sería un buen formato?

- No me quiero adelantar a compartir ninguna de las propuestas, vamos a tener una reunión, ya nos convocaron a los equipos de Primera y directores de liga menor para discutir acerca del calendario. Bajo mi punto de vista son demasiados partidos. Es bueno evaluarlo, creo que es bueno encontrar alguna otra posibilidad de calendario para que al final de cuentas la calidad de los juegos no vaya bajando conforme tengamos tantas fechas dobles.

“Entonces, vamos a ver cómo va la reunión. Cada quien aportará su granito de arena y esperamos encontrar un punto intermedio para que todos salgan beneficiados, sobre todo los futbolistas, que son los que juegan”.

- ¿Alajuelense está planificando una gira de pretemporada a Países Bajos para devolverle la visita a Twente?

- Estamos analizando varias opciones, estamos analizando porque los calendarios son muy dispares, las fechas de arranque de los diferentes equipos en diferentes competiciones son distintos y nos hemos puesto en contacto para ver ellos cómo están. Es una posibilidad entre otras tantas que tenemos sobre la mesa.

