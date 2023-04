Johan Venegas sobre Kennedy Rocha: ‘Por el más mínimo contacto o que le pasen a la par se tira’

A Johan Venegas no lo dejó muy convencido la decisión de Juan Gabriel Calderón al pitar la pena máxima por una falta de Alex López sobre Kennedy Rocha. Anthony Contreras cobró el penal y fue la forma con la que Herediano le arrebató el triunfo a Alajuelense.

El delantero de la Liga aún no había visto la repetición cuando pasó por la zona mixta. Las tomas de FUTV reflejan que la falta existió y el silbatero no se equivocó.

“Ya conocen a este jugador, a Rocha, por el más mínimo contacto o que le pasen a la par se tira y siguen cobrando faltas que no son. Ya es un poco cansado. Escuché a Paulo César Wanchope que muchos piden que haya intensidad en nuestro fútbol, pero cuando se pita cualquier cosa es muy cortado el partido”, afirmó Johan Venegas.

En reiteradas ocasiones, Venegas ha dicho que al jugador hay que acostumbrarlo y que esa tarea les toca a los árbitros.

“Que nos acostumbren a que no se va a pitar en muchas ocasiones. A mi criterio uno de los mejores árbitros es Pedro (Navarro), porque no pita cualquier cosa y le da mucho ritmo al partido”.

Sobre el empate 1 a 1 entre Alajuelense y Herediano, indicó que a pesar de todo consiguieron un punto y deben ver qué se puede mejorar.

“El partido se planteó totalmente para ganar, se crearon opciones y hay una jugada medio dudosa, el penal de ellos, un jugador que ya lo conocemos, que se tira muchísimo y entonces nada, hay que ser autocríticos, saber que estamos haciendo un buen trabajo, pero necesitamos mejorar para el cierre del campeonato”, insistió Johan Venegas.

Al consultársele a Aarón Suárez por el penal, el 10 de la Liga respondió: “Prefiero guardarme mi opinión porque no me gusta hacer polémica ni hablar de los árbitros”.

Mientras que Celso Borges exteriorizó un criterio similar: “Yo de las decisiones arbitrales nunca he hablado, pero no sé qué decir la verdad, no sé qué decir”.