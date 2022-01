Joaquim Batica le marca la cancha a los juveniles: ‘para estar en Europa hay que sacrificar’

Joaquim Batica fue el asesor de jugadores encargado de hacer la última gran transferencia del mercado costarricense al primer mundo futbolístico.

El agente de jugadores francés fue quien estuvo a la par de Joel Campbell, cuando el atacante dio el salto de su vida para vincularse al Arsenal de Inglaterra.

Seguidamente, el galo estuvo con John Jairo Ruiz cuando fue fichado por el Lille, también llevó a Yeltsin Tejeda al Evian de Francia y colocó a Celso Borges en el Deportivo La Coruña, pero así como le tocó mirar la época dorada del fútbol nacional con legionarios en las cinco mejores ligas del mundo, ahora Batica mira cómo al futbolista tico le ha costado regresar a ese lugar.

El representante enfatiza en que no tiene una explicación; de hecho aclaró que respeta las decisiones de cada jugador, sin embargo también dijo tajantemente que el futbolista tico debe comprender que para llegar a Europa se sigue un proceso que en muchas ocasiones es difícil y demanda una fortaleza mental importante.

“Simplemente digo: el futbolista con mejor mentalidad debe querer estar en el fútbol competitivo que es el de Europa, independiente de la cantidad de dinero que recibas inmediatamente, porque si no lo recibes ya, lo recibirás más adelante si trabajas fuerte, pero para entrar a Europa a veces hay que sacrificar porque es difícil que salgas de Costa Rica directamente a firmar un contrato importante, eso pasa muy poco. Lo que sucedió con Joel en 2011 fue algo anormal, se dio por su calidad, por muchas situaciones, pero bueno normalmente debes pasar por otro tipo de procesos”, afirmó.

“Para estar en Europa hay que sacrificar y hoy en día algunos otros mercados te dan un acceso más rápido y ‘más fácil’ a diferentes condiciones económicas y sociales... Aunque la calidad futbolística no sea la mejor... El nivel del fútbol en Europa no es el mismo al del resto del mundo diga lo que se diga, ahora eso no significa que no te puedas desarrollar o seguir desarrollando en otros mercados, pero la prioridad de los jóvenes debe ser ver a los de más experiencia en Europa y ver qué han logrado”, agregó.

Batica expresó que se le debe inculcar al jugador querer mostrar sus condiciones antes de los 23 años.

Desde el punto de vista de Joaquim entre más rápido un deportista se acerque a la élite más rápido pasará los diferentes inconvenientes y choques que puede sufrir tanto dentro como fuera del campo.

“Si un chico puede salir con 18, 19, 20 pues es lo ideal, pero sí te puedo decir que si un chico sale antes de los 23, ya es bueno. Joel salió con 19, Yeltsin salió con 22 años, pero lo más importante es que cuando llegues, seas maduro para destacar porque esto lleva a que te acostumbres a otro ritmo, otra velocidad, otra vida... Cuanto antes se descubran lejos de casa es mejor. Indiscutiblemente las mejores ligas están en Europa, esa es la realidad y cuanto antes puedas estar en las cinco o seis ligas importantes o al menos llegar a alguna que te acerque geográficamente es mejor”, detalló.

Joaquim Batica junto a y Jewisson Benneth y el papá del futbolista (del mismo nombre). Fotografía: Cortesía

Batica estuvo en el país a finales del 2021 para confirmar su relación de representación con Jewisson Benneth, además de sumar a su grupo a Gerson Torres. Benneth es uno de los futbolistas con más proyección, debido a que no llega ni a los 19 años y ya tiene juegos de eliminatoria mundialista en su hoja de vida.

En el caso de Benneth, aunque el ambiente deportivo tenía entre sus rumores una posible salida, lo cierto es que parece que el extremo estará al menos un torneo más en Costa Rica.

“Jewisson tiene características similares a las de Joel, pero bueno, Joel es Joel y Jewisson es Jewisson. Joel lo ha recibido muy bien en la Selección, porque sabe que es importante que te reciban bien. Vamos a dejarlo trabajar con calma seis meses y después veremos las posibilidades reales para que pueda salir. El fútbol no es solo una propuesta. Esto es de acompañarlo en Costa Rica, aconsejar en los aspectos extra futbolísticos; a veces lo que pasa fuera del campo pesa mucho, entonces es importante tener claro y trabajar todos los aspectos”, explicó.

Por su parte, el asesor recalcó en que hay un manejo diferente con Gerson Torres, a quien considera un futbolista que busca una exigencia mayor porque ya se consolidó como uno de los mejores del país.

“Gerson es un futbolista que está en edad madura de desarrollo futbolístico, está maduro para el mercado costarricense, tiene experiencia en Europa y México, pero en el contexto para el mercado tico es un futbolista maduro, es de los más importantes del campeonato y estamos trabajando fuerte para abrirle puertas en Europa o América Latina. Puede ser cualquier mercado competitivo, vamos a ver qué situaciones se pueden dar”, recalcó.

Para cerrar, Batica también le abrió nuevamente las puertas de una posible salida a Yeltsin Tejeda.

El volante contención de Herediano cerró un torneo que para Joaquim fue excepcional.

“Yeltsin está en un gran momento, me parece. Está en la Selección, metió un golazo en la final. Hay que encontrarle la puerta adecuada, el mercado es diferente cuando tienes 22 años a cuanto tienes 29 (Tejeda salió rumbo a Francia a los 22), pero la ventaja es que en Europa ya lo conocen así que el mercado abrió y él está entre los posibles a salir si hay acuerdo con su club”, detalló.

Por último, el representante europeo contó que ha hablado con Joel Campbell sobre su último semestre, en el que el propio técnico del tico en Monterrey de México, Javier Aguirre, aseguró que quería más del centroamericano.

“Yo creo que se verá en las próximas semanas un gran Joel, debemos esperarlo, no tengo dudas de que brillará, eso pasará. Él tiene contrato con León, pero está prestado y lo veremos en el Mundial de Clubes, la Selección, él quiere grandes cosas y ya ustedes saben cómo trabaja”, finalizó.