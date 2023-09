Jeaustin Campos confiesa sin tapujos la enorme frustración que lo atormenta

El entrenador del Herediano, Jeaustin Campos, no pudo ocultar su desazón por el empate 2-2 de su equipo ante el Municipal Liberia, a pesar de que su equipo tuvo la mayor cantidad de oportunidades para salir con una victoria.

Jeaustin se presentó a la conferencia de prensa cabizbajo, sin tener respuesta para todas las interrogantes y más aún cuando se le consultó por la falta de puntería de sus hombres ante el marco rival, lo cual le ha dado tantos dolores de cabeza en la actual campaña.

“Es una frustración enorme. Tenemos muchas oportunidades de gol y no se concretan. Intentamos cambiar algunos hombres atrás para darle más solidez y en ofensiva para buscar variantes, pero no se están tomando las decisiones correctas. Y no me digan que fue porque Jesús Godínez quedó en la banca en el primer tiempo, porque se dieron muchas ocasiones para anotar”, señaló Campos.

El entrenador confesó que no desea repetir el mismo discurso o la frase de que “golpean con un martillo de goma”. Simplemente sus hombres no han tenido la capacidad de anotar en los momentos decisivos y los puntos se les escapan de las manos sin encontrar respuestas.

“Hemos sido protagonistas en muchos de los juegos. En muchos de ellos fuimos superiores, pero esa situación sigue siendo estadística. No es coherente el volumen de juego que desarrollamos con los marcadores. Contra Liberia tuvimos hasta 10 oportunidades claras en el primer tiempo para tener una cómoda ventaja y no logramos concretar, por lo que tenemos la misma frustración”, dijo Campos.

El experimentado estratega por momentos se queda sin palabras, incluso trata de bromear como para digerir el trago amargo que lo acompaña.

“Hoy (sábado) el único que salió con los tres puntos fue (Fernán) Faerron. Le tuvieron que suturar por una falta ofensiva. Se la cometieron a él y es quien sale con un corte en la cabeza. La verdad me indigna. No nos queda más que seguir intentándolo”, añadió Campos.

Herediano pierde solidez en defensa

Jeaustin declaró que no siente que Liberia tuviera la posesión de la pelota o que generara más oportunidades de gol que su equipo, pero sí admite que fueron más contundentes frente al marco contrario.

“Tuvimos muchísimas oportunidades de tener una cómoda ventaja, pero le dimos vida a alguien que no la tenía. Seguimos con la misma frustración, tanto los jugadores como yo. Si lográramos aprovechar una de las cinco u ocho oportunidades que tenemos por partido, tendríamos mejores resultados”, agregó Campos.

Otra situación que parece quitarle el sueño a Jeaustin es las desatenciones defensivas que le están costando puntos importantes.

“Estamos siendo endebles en defensa. Antes nos caracterizábamos por tener una parte baja solvente y equilibrada, pero ante Liberia sufrimos mucho con los contragolpes. Eso sí es motivo de preocupación si no estamos siendo contundentes”, manifestó Campos.

En cuanto a la labor del árbitro Jesús Montero, Jeaustin indicó que es un tema que deben abordar Jafet Soto, como presidente, y Robert Garbanzo, como gerente deportivo, pero aclaró que no debería influir si se concretan las ocasiones frente al marco contrario.

“Con tantas situaciones de gol que tenemos, deberíamos imponernos incluso ante los errores arbitrales. Si anotamos una de cada cinco oportunidades que tenemos, no me hablarían de los árbitros, y solo sería un tema anecdótico”, sentenció Campos.