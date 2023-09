José de Jeśus Godínez repite gol inusual con cabezazo hacia atrás para meterse en la disputa del título de goleo

El delantero mexicano del Herediano, José de Jesús Godínez, continúa en su lucha mano a mano con el saprissista Ariel Rodríguez por el título de goleador del Torneo Apertura 2023, al sumar su séptimo tanto, en el compromiso en el que el Team derrotó 1-3 al Sporting FC como visitante.

Godínez marcó el gol del empate transitorio después de un tiro de esquina cobrado por Elías Aguilar. Sin embargo, la anotación fue sorprendente, ya que el ariete azteca estaba de espaldas al marco y la golpeó con la parte de atrás de su cabeza (él dice que con la nuca), sin tiempo para girarse, dejando sin oportunidad al guardameta josefino Adonis Pineda.

José de Jesús Godínez comentó que aunque su anotación fue inusual, lo importante es que el balón ingresó y marcó el inicio de la recuperación de los rojiamarillos, que hasta ese momento perdían 1-0, en un compromiso que se les estaba complicando, ya que un tropiezo los habría dejado fuera de la zona de clasificación.

José de Jeśus Godínez, delantero del Herediano, llegó a siete tantos y empató a Ariel Rodríguez en la lucha por el campeonato de goles del Torneo Apertura 2023. (JOHN DURAN)

“La verdad es que estaba de espaldas al marco y no tenía visión, por lo que fue un recurso que utilicé. El balón ya me había quedado un poco pasado y me tocó contactarlo con la nuca. Afortunadamente se dio el gol y pude ayudar al equipo, que es lo más importante”, aseguró Godínez a través de un video del departamento de prensa de la Unafut.

“Honestamente, ya había marcado un gol así cuando estaba en las inferiores de Chivas de Guadalajara. El juego aéreo es una de mis cualidades y siempre tratamos de aprovecharlo. Fue una acción muy rápida, pero aplicamos toda nuestra experiencia para poder concretar y darle una alegría a la afición”, añadió.

Para José de Jesús Godínez, este fue su séptimo gol en la campaña y su segundo tanto fuera del estadio Colleya Fonseca, sede del Team. Además, ya superó los cinco goles que anotó en el Clausura 2023 con el Herediano, por lo que suma 12 tantos con la camiseta rojiamarilla desde la campaña anterior.

“Nuestra intención es pelear por el liderato goleador. Estamos contentos con el trabajo que venimos desarrollando con el equipo. Hay mucha competencia y nuestra intención es aportar goles, trabajo y esfuerzo en la cancha para cumplir con los objetivos”, destacó Godínez.

El delantero de 26 años, quien se formó en la cantera del Guadalajara, señaló que la victoria ante el Sporting FC les da confianza, sobre todo después de haber perdido la ventaja en los minutos finales ante el Santos de Guápiles (1-1). Asimismo en los partidos anteriores, cometieron errores que costaron puntos importantes en la lucha por el liderato del campeonato.

“Personalmente, siento que el partido ante el Sporting fue muy complicado. La cancha es pequeña y parece que todos estamos muy juntos, lo que dificultó nuestro estilo de juego. En el medio tiempo, ajustamos algunas situaciones en las que estábamos fallando y logramos remontar para obtener la victoria, lo que nos mantiene en la parte alta de la tabla”, dijo Godínez.