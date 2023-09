Luis Ronaldo Araya, con golazo incluído, salvó el honor del Herediano

Sentado en la banca, el volante Luis Ronaldo Araya observaba cómo el Herediano estaba perdido, como un barco a la deriva, sin rumbo y lleno de dudas que lo tenían cayendo 0-1 y perdiendo oportunidades de ganarse un lugar en la zona de clasificación del Torneo de Apertura 2023.

Sin embargo, en el segundo tiempo, el técnico Jeaustin Campos llamó al pequeño y hábil volante, quien llegó al rescate del conjunto rojiamarillo con un golazo incluido para que el Team diera vuelta al marcador en tan solo 12 minutos y terminara ganando con un contundente 3-1 al Sporting FC.

Luis Ronaldo fue la figura rojiamarilla, quien con habilidad y picardía desarmó la defensa del cuadro capitalino que no pudo contener la voraz ofensiva de los visitantes. Los florenses pasaron de un terrible primer tiempo a dar cátedra en el estadio Ernesto Rohrmoser con efectividad y contundencia.

“Estoy contento porque nos merecíamos una victoria contundente. Me parece que el equipo ha venido jugando bien, pero los resultados no nos estaban acompañando. Gracias a Dios hoy anduvimos finos arriba y se lograron concretar las oportunidades”, comentó Araya en la transmisión de Tigo Sports.

“Siempre respeto las decisiones del profesor. Obviamente siempre me gusta jugar y en el Herediano me han dado la oportunidad. Estoy muy contento porque he jugado muchos partidos, muchos minutos y se ve reflejado en el campo cuando te dan confianza y cuando eres feliz en el campo”, agregó.

Según Luis Ronaldo Araya, Jeaustin Campos lo puso a jugar como extremo, un poco diferente a su rol en su equipo anterior, lo que le da más opciones de ir al frente y marcar goles.

“Me acoplé bien, me preparé para jugar en esa posición a pesar de que es diferente. Tenía mucho tiempo de no jugar allí, pero el profe me dio la confianza y he respondido de la mejor manera”, añadió Araya.

La victoria le permite al Herediano llegar a 20 unidades y recuperar su tercer lugar en el Apertura 2023, desplazando a Guanacasteca que tenía 19 y quedando a cinco unidades del Saprissa (25) y seis de Alajuelense (26) al cierre de la primera vuelta del certamen.

Herediano arranca mal

El conjunto dirigido por Jeaustin Campos, que venía de empatar 1-1 con el Santos de Guápiles, dejó muchas dudas en el arranque del cotejo, con constantes errores defensivos, que se agravaron con la ausencia de Darryl Araya por la banda izquierda y Juan Miguel Basulto en el centro de la defensa, lo que provocó mucha inseguridad en la parte baja.

Aunque los florenses tenían el balón en el inicio de las acciones y trataban de llegar al marco de Adonis Pineda, se vieron sorprendidos con una gran acción de Nextaly Rodríguez por la derecha, quien centró a Steven Cárdenas, para que con un remate en el centro del área marcó el 1-0, en el minuto 15.

Los rojiamarillos se veían sin ideas y sin opciones para vulnerar la meta contraria, lo que presagiaba una mala noche para los visitantes.

Sin embargo, con Luis Ronaldo Araya encendido, los pupilos de Jeaustin Campos mostraron otra cara y comenzaron a tomar el control, y con ello llegaron los deseados goles que los catapultaron a su sexta victoria en el certamen.

Con Araya maniobrando en el campo, el Herediano tomó confianza, tuvo orden y, sobre todo, guió a sus compañeros a sumar tres puntos muy importantes para sus aspiraciones.

En el minuto 57, Elías Aguilar cobró un tiro de esquina y Jesús Godínez de cabeza logró la paridad de 1-1 al sorprender a la parte baja local.

La fiesta del Team prosiguió con un golazo de Luis Ronaldo Araya, quien viene patentizando su jugada por la derecha, con recorte hacia el centro y remate al segundo palo, en el 65′ para el 1-2.

Finalmente, Haxzel Quirós decretó el 1-3 en los carteles al aprovechar un balón suelto y redondear la remontada del cuadro florense.