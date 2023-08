Jesús Godínez, el ariete mexicano suma más goles con Herediano que en su propio país

Los inicios del delantero José de Jesús Godínez en las fuerzas básicas de las Chivas de Guadalajara fueron prometedores, lo cual lo llevó al Chivas Rayadas de la segunda división de su país, y más tarde, el técnico argentino Matías Almeida lo llamó al primer equipo de las Chivas, donde debutó en la Liga MX con apenas 19 años.

En los meses siguientes, fue cedido al conjunto Tapatío de la Liga de Extensión de México y más tarde al León y Necaxa de la máxima categoría azteca, donde el Chuy Godínez no logró su consolidación, al punto que con 25 años decidió emprender una nueva aventura en Costa Rica.

En su historial profesional, el azteca, antes de llegar al Herediano, solo sumó cuatro tantos en su país, según lo indican páginas como soccerway.com, besoccer.com y https://www.flashscore.com.mx. Sin embargo, hoy, defendiendo los colores del Team, registra el doble de las anotaciones al acumular ocho dianas en dos torneos cortos.

Su mejor actuación fue este sábado al marcar un triplete ante el Pérez Zeledón, en la segunda fecha del Torneo de Apertura 2023, convirtiéndose en el máximo anotador del certamen, con tres tantos.

Los goles de Godínez se produjeron en los minutos 45+4, 48 y 61 y junto a la conquista de Eduardo Juárez, concretaron la paliza a los generaleños (4-0). Al finalizar el compromiso, el mexicano se llevó el balón para su casa.

Además, José de Jesús suma una asistencia en el certamen a Alejandro Bran, en el duelo donde los florenses vencieron 1-4 de visitantes a Liberia, según los datos proporcionados por el periodista Luis Quirós.

Difícil adaptación

En el Clausura 2023, el azteca anotó en cinco ocasiones. Le marcó al Santos, San Carlos (2), Pérez Zeledón y al Deportivo Saprissa.

Aunque al finalizar la campaña anterior era incierta su continuidad en el cuadro florense, fue el técnico Jeaustin Campos quien solicitó a Fuerza Herediana que el joven artillero se quedara en el club, e incluso Campos fue quien le dio continuidad y aprovechó las cualidades del espigado ariete.

El delantero azteca comentó que marcar tres goles por primera vez en un partido es una gran motivación para él, y su objetivo es superar la cuota anotadora que logró en el certamen anterior.

“En lo personal, el torneo pasado me costó un poquito la adaptación. Pero ya conozco un poco mejor a mis compañeros, me adapté un poquito más al fútbol de Costa Rica y me siento más cómodo. Siento que eso influyó para tener un buen arranque”, comentó Godínez, luego del partido ante el Pérez Zeledón.

José de Jesús destacó el buen camerino del Team, donde aseguró que hay una competencia sana, y cada futbolista se prepara a conciencia, porque el plantel debe tomar parte en tres torneos, como el Apertura 2023, la Copa Centroamericana y el Torneo de Copa, y cada uno debe estar listo para dar lo mejor cada vez que tiene oportunidad.

“Mi intención es superar la cantidad de anotaciones que logré el torneo anterior (cinco). No me pongo una cantidad de goles por campeonato. El primer paso es romper mi propia marca y colaborar con los compañeros. Ganarse la titularidad en un equipo como Herediano no es sencillo, porque todos los compañeros lo están haciendo espectacular”, dijo Godínez.

El mexicano también destacó la labor de Jeaustin Campos, con quien lograron plasmar una idea desde la pretemporada, así como el entendimiento con Luis Ronaldo Araya y Elias Aguilar, a quienes calificó como grandes jugadores, con mucha calidad técnica, y de allí el buen entendimiento que tiene con ellos.