Herediano cedió en casa frente a un Liberia que nunca se rinde

En un emocionante duelo de poder a poder, donde las palpitaciones se aceleraban cada vez que los equipos se acercaban al marco contrario, el Herediano y el Municipal Liberia protagonizaron un vibrante compromiso. El empate 2-2 fue más que merecido, por el fútbol y entrega de ambos equipos.

Fue un cotejo trepidante, lleno de emociones y goles, donde el Team pudo resolver el compromiso en la primera mitad. Sin embargo, la actuación del guardameta Erick Sánchez fue fundamental para mantener su portería en cero.

Sánchez detuvo los remates de Elías Aguilar, Luis Ronaldo Araya y el joven Andy Rojas, convirtiéndose en una verdadera muralla ante la artillería local. Aunque en la segunda mitad no estuvo tan acertado y seguro.

Una vez más, el equipo florense volvió a fallar en la definición, ese Talón de Aquiles que ha causado más de un dolor de cabeza al técnico Jeaustin Campos y frustró a sus jugadores, quienes no lograron resolver en el último cuarto, excepto el mexicano José de Jesús Godínez, salvador de los rojiamarillos.

El estratega Jeaustin Campos decidió dejar a Godínez en el banquillo frente a los liberianos, pensando en el partido contra Comunicaciones de Guatemala por la Copa Centroamericana y, quizás, ese fue uno de sus errores, ya que el mexicano se convirtió en héroe con dos cabezazos.

Los heredianos dispararon en 20 ocasiones, de las cuales 14 fueron directamente al marco de Sánchez, pero solo lograron anotar en dos ocasiones. Mientras, sus rivales con cuatro remates consiguieron dos goles.

Frustración en Herediano

Los jugadores del Herediano, en cada una de las anotaciones del volante Kevin Cabezas, se miraron unos a otros, tratando de buscar explicaciones a lo que sucedía. No podían creer sus rostros de incredulidad y enojo ante los errores defensivos que pagaron muy caro.

Para el conjunto dirigido por Minor Díaz, el resultado representa un respiro. Los pamperos acumulaban cinco derrotas consecutivas, cuatro en el Torneo Apertura 2023 y una en el Torneo de Copa. Por lo tanto, el empate los llena de optimismo al comienzo de la segunda vuelta.

Herediano, tras su empate, desciende al cuarto puesto con 21 puntos, mientras los liberianos se quedan con el sétimo lugar, con 13 unidades

Después de un primer tiempo en el que no se hicieron daño, en la segunda mitad llegaron los goles para completar un partido intenso y bien jugado por ambas escuadras.

Kevin Cabezas demostró tener pólvora en su pierna derecha y al minuto 53 lanzó un potente disparo que dejó sin oportunidad al arquero Aarón Cruz para poner el 0-1 en el marcador.

“Fue importante sacar un punto. Nos queda un sabor amargo porque pensamos que podíamos obtener los tres, pero es más importante sumar. Me quedo con la garra y la actitud del equipo en el partido”, dijo Cabezas.

El oriundo de Grecia, quien tiene 23 años, confesó que conoce sus capacidades y por eso entrena para ser más efectivo.

“Los remates los he estado practicando. Me he equivocado, pero nunca claudico en el intento. Siempre los sigo intentando y creo que es la recompensa del esfuerzo. El equipo hace las cosas bien, y hoy supimos concretar las oportunidades que tuvimos”, añadió Cabezas.”

No obstante, el mexicano José de Jesús Godínez, quien ingresó en el segundo tiempo, igualó el marcador al minuto 60 con un cabezazo en el que superó al defensor Álvaro Aguilar.

Cabezas volvió a mostrar su mejor argumento al minuto 66, cuando tras un pase de Marvin Angulo, disparó con la derecha y nuevamente venció al arquero Cruz.

Finalmente, Godínez en un tiro de esquina, igualó las acciones en el minuto 80 al imponerse a dos defensores y anotar el empate definitivo. José de Jesús llegó a nueve goles y se convirtió en el máximo goleador del campeonato.

