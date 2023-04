Javon East revela cuáles jugadores le alertaron de los insultos racistas de Jeaustin Campos

Javon East, Justin Campos y el Deportivo Saprissa son los protagonistas de un conflicto que se hizo público el pasado 27 de marzo y que provocó el despido del técnico sin responsabilidad patronal por parte del club tibaseño, por insultos racistas.

Los abogados del técnico aseguran que nunca los dijo. Javon East señala que varios compañeros del plantel le aseguraron haberlos oído.

Un episodio con muchas preguntas, pero que La Nación trae las respuestas. El jugador jamaiquino fue citado a declarar por el Comité de Ética de la Federación Costarricense de Fútbol. Y el pasado 15 de abril le puso nombre y apellidos a una novela que no tenía la identidad de los personajes y sí muchas suposiciones.

Este rotativo tuvo acceso a la declaración de East por medio de fuentes federativas, una comparecencia que duró una hora y treinta minutos en la sala de juntas de la Fedefútbol.

LEA MÁS: Saprissa no da ni un paso atrás en caso Jeaustin Campos - Javon East y sostiene que hizo lo correcto

Él estuvo acompañado por Narda Sharlene Swaby Campbell, quien prefiere que se le llame Tanisha. Ella es la vicepresidenta de la junta directiva del Centro de Mujeres Afrocostarricenses y su función fue como traductora en la sesión, ya que el jugador entiende español “dependiendo de las circunstancias”.

Por medio de ella, el atacante contó con detalle cómo se dieron las cosas: “nunca escuché de manera directa los insultos de Jeaustin Campos, ya que me encontraba jugando en ese momento”.

Y los hechos ocurrieron en dos escenarios diferentes: primero, en la visita que hizo el equipo morado al Santos de Guápiles en el Ebal Rodríguez (en la primera vuelta, dijo); después, el pasado 20 de marzo cuando jugaron un fogueo ante el equipo Forge de Canadá.

“En un juego ante el Santos de Guápiles, Jeaustin Campos se refirió como negro bastardo, según me comentó Kendall Waston, y acordamos esperar a ver si se repetía alguna incidencia similar, que fue lo que pasó días después en el juego ante el Forge”, dijo East.

Según el atacante, el día después de ese fogueo (martes 21 de marzo) hubo unos comentarios en el camerino sobre los insultos durante el fogueo y “quien realmente los escuchó fue Keymar (Davis). Y Keymar se lo dice a Jaylon (Hadden), y es Jaylon quien me dice lo sucedido. Luego le pregunté a Keymar y me dijo lo mismo que me dijo Jaylon”.

“Más de uno de los jugadores escuchó lo sucedido y me comentaron. Uno de los jugadores fue Justin Monge, quien estaba en la banca en el momento en el que ocurrieron los insultos”, relató East.

De inmediato, el delantero decidió hacerle ver a Campos que había una situación que no aceptaba y ese mismo martes antes de iniciar el entrenamiento interpeló al técnico, según su relato.

”En la sesión de oración, antes del entrenamiento y frente al grupo, le dije al entrenador que no aceptaba que usara esas palabras contra mí. Así como yo lo respetaba, exigía el mismo respeto para mí. Luego el entrenador dijo unas palabras en español que realmente no entendí bien y los capitanes del equipo también dijeron unas palabras en español”, mencionó East en su declaración.

Según la postura del jugador, el propio Campos se acercó a él después de la práctica del martes y le hizo ver que debía entrenar mejor.

“Yo le respondí que lo anterior no tenía nada que ver con el tema futbolístico, que lo que yo me refería era de insultos, que eso era serio y no tenía nada que ver con lo futbolístico. A lo que el entrenador trató de minimizar el tema”, describió el jamaiquino, quien detalló que esa conversación fue en inglés.

Javon East fue suplente en el pasado clásico nacional en el Morera Soto. (Rafael Pacheco Granados)

Respaldo de los capitanes Copiado!

Javon East describió que los capitanes del equipo son Ariel Rodríguez, David Guzmán, Kendall Waston y Mariano Torres. Ellos, asegura, respaldaron su sentir en todo momento.

El ariete considera que en su momento no tuvo el apoyo que esperaba del gerente deportivo, Ángel Catalina. Sintió que el español solo entendía la posición de Campos y no entendía la gravedad de lo que sucedía.

LEA MÁS: Epsy Campbell felicita al Saprissa por despedir a Jeaustin Campos y recuerda que Ángel Catalina también falló

Fue Kendall Waston quien le recomienda al extranjero (la tarde-noche del martes 21 de marzo) acudir a la Asojupro para tratar el tema, confiesa East.

“El día miércoles, Jeaustin Campos se me acerca para ofrecerme una disculpa y que las cosas inician de cero. A lo que no respondí ni con un sí, ni con un no, exclamé: uhmm… y nos damos la mano. Ese miércoles fui a la Asojupro y expuse el caso”, relató East.

dSegún el jugador, los capitanes y el resto de sus compañeros intentaron persuadir al técnico de que se disculpara con él delante de todo el equipo, en correspondencia a que las frases dichas también fueron frente a los jugadores.

Fue en el juego de visita ante Puntarenas FC, el pasado 24 de marzo, que el técnico emitió unas palabras en español. A Javon se dirigió con una frase en inglés: “que me necesitaba”.

“Ese día antes del partido el entrenador dio unas palabras al grupo en español, también unas hacia mí en español y, en inglés, me dijo: te necesitamos. No estoy seguro si se disculpó en ese momento porque lo que dijo fue en español”, recuerda Javon.

Por todos estos hechos, el Deportivo Saprissa despidió al técnico Jeaustin Campos sin responsabilidad patronal y tiene en curso una investigación sobre Catalina.

El hoy técnico del Herediano mantiene su posición de que nunca trató de esa forma a Javon y considera que su salida del club sucedió sin darle la posibilidad de defenderse. Por eso elevó el caso a los estrados judiciales.