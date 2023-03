Epsy Campbell felicita al Saprissa por despedir a Jeaustin Campos y recuerda que Ángel Catalina también falló

Epsy Campbell Barr es una figura con autoridad en la lucha por erradicar las diferencias raciales en el país y felicita al Deportivo Saprissa por marcar un precedente y fortalecer la lucha por erradicar los insultos raciales con el despido de Jeaustin Campos. Sin embargo, considera que el caso no debe cerrarse ahí, porque el gerente deportivo Ángel Catalina, también falló.

El equipo morado anunció esta mañana que rescindió el contrato con el técnico Jeaustin Campos, luego de que el delantero jamaiquino, Javon East, denunció insultos por su color de piel .

“Primero debo decir que felicito al Deportivo Saprissa por su decisión sobre este caso. Quiero dejar claro que no me genera ninguna satisfacción lo que sucede con la persona impactada, pero sí celebro que se tomen decisiones sobre actos que son inaceptables y eso fortalece el esfuerzo por construir una sociedad de respeto para todas las personas. Esto es un acto contundente de un tema que pareciera que se había querido ver como menor”, dijo Campbel a La Nación, minutos después del anunció morado sobre el futuro de Campos.

La exvicepresidenta de la República (2018-2022) actualmente es la presidenta del Foro Permanente sobre Afrodescendientes de las Naciones Unidas y Fundadora de la Coalición Global contra el Racismo Sistémico. Es una abanderada en la lucha por la igualdad de las personas y, en el año 2019, se alió al fútbol para llevar un mensaje a la población costarricense con la intención de erradicar los insultos racistas en los estadios y diversos escenarios sociales.

Catalina debe responder Copiado!

Campbel Barr considera que esta decisión respalda el objetivo que se plantea cuando se hace una campaña para erradicar algo que no está bien en la sociedad.

“La jornada número 15 del campeonato nacional será un escenario para la lucha contra el racismo y esto no se podía dejar pasar por alto. Las campañas dan como resultado esa reeducación a la gente para no dejar pasar por alto comportamientos que algunos podrían dejar pasar como normales”, explicó la figura política.

A su criterio, aunque la decisión del Saprissa es ejemplar, no debe quedarse ahí. Insta a profundizar en la actuación del gerente deportivo Ángel Catalina quien supuestamente, cuando Javon East lo buscó para exponerle lo sucedido, resolvió explicándole al jugador que ese tipo de expresiones son algo “muy normal” en Costa Rica.

“El gerente deportivo no solo falló, si no que no pudo hacer una contención dentro del mismo club y eso era una responsabilidad de él. Falló y utilizó su prejuicio como un elemento para acallar un hecho grave y no hay forma de que pueda decir otra cosa.

“Tenemos que escucharlo, yo espero que dé alguna declaración y que él entienda que los errores históricos los queremos corregir”.