Jafet Soto se acuerda de Alajuelense y Saprissa mientras ofrece disculpas a la afición de Herediano

“Ofrecemos disculpas, no fuimos el equipo que teníamos que ser, sabíamos el rival que teníamos enfrente, un rival muy fuerte, muy duro, cometimos errores y contra equipos de este nivel, de esta calidad te la cobran como nos la cobraron, con esa cantidad de goles y con esa superioridad. Así es esto”, afirmó el presidente de Fuerza Herediana, Jafet Soto.

Habían pasado pocos minutos tras la despiadada victoria de Pachuca por 0-5 contra el Team en el Estadio Nacional y estaba dolido, pero a la vez sacaba pecho porque su equipo estaba en los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, caso contrario a Liga Deportiva Alajuelense y a Saprissa, que quedaron eliminados antes.

“Indudablemente prefiero aprender en esta etapa y prefiero que me metan cinco en esta etapa y no en otras etapas, que no hubiese podido llegar. La única forma de aprender y de superar esta etapa, es estando en esta etapa y viviendo esta etapa. Si el equipo no vive esto, si uno como presidente y como administrativo no vive esto, no aprende”.

Recordó que un día antes, el América de México aplastó 4-0 de visita al New England Revolution, ese cuadro de la Major League Soccer (MLS) que deja mucho que desear en su liga, pero que le pasó por encima a Alajuelense.

“Hubo un resultado de Alajuelense contra New England... Entonces, de repente tiene uno que sacar esas conclusiones del fútbol en general, porque así como yo aprendo, la Liga aprenderá, el New England aprendió, pero en estas etapas”, citó Jafet Soto.

Recordó que en el caso de Herediano, el cuadro florense tenía rato de estar jugando en Copa Centroamericana y no había llegado a estas instancias.

“Hoy estamos aquí aprendiendo, pero es una realidad que nos hace falta nuestro estadio, estar en nuestra casa, que no es que estoy diciendo que sea diferente y no es una excusa, pero es una realidad. Jugar en casa es una diferencia muy marcada y muy grande”.

- ¿Hay tanta diferencia como se vio entre Herediano y Pachuca?

- Estamos hablando de un país en el que los derechos televisivos son $1.300 millones, estamos hablando de una diferencia muy grande en todo aspecto. Con todo respeto para todos, yo sé que ahora nos van a dar de leño, nos van a dar leñazos y algunos los disfrutarán. Yo no, porque yo sé cuál es mi realidad.

”Mi realidad hoy es cuartos de final. Es como cuando se arma un equipo en Segunda División, se invierte, pero no califica, es lo mismo. O se invierte en Primera y no se mete entre los cuatro. Así es el fútbol y no es una realidad que hoy se vea en 2024. Desde 2005 nadie de Costa Rica gana nada, ni siquiera llegamos a una final.

”Yo más bien podría hacer esa pregunta 19 años atrás y ojo, con todo respeto y con todo, en 2005 no le daban importancia todavía al torneo algunos equipos. Entonces, hoy sí. Hoy, ganar una Concacaf en este momento es dinero, es un Mundial en juego.

”Lo veo como un aprendizaje caro, costoso, doloroso y repito, pido una disculpa, pero no me asusto y por eso estoy hablando aquí. No me asusto de lo que muchos de ustedes (periodistas) van a decir de Herediano. Hicimos un mal partido y qué mas que eso no pueden hacer. Hicimos un pésimo partido y lo reconocemos. Hicimos un partido malo y no fuimos un rival como queríamos serlo contra Pachuca”.

- ¿Cómo podría hacer el fútbol costarricense para competir mejor?

- Es un tema del que se ha hablado mucho y por lo menos en mi caso yo voy a pelear porque mi equipo tenga mejores condiciones. Vamos a pelear para terminar el estadio, para tener mejores ingresos, para buscar otro tipo de situaciones en infraestructura, estructura, para buscar otro tipo de situaciones en la parte deportiva. Darles más herramientas, intentar nivelar hasta donde podamos en la cancha, porque es muy difícil comprar un jugador de $10 millones y traerlo a jugar a Costa Rica.

”Es muy difícil comprar un jugador de $1 millón o de $2 millones en Colombia, explotarlo en una liga como la de Costa Rica y luego venderlo en $10 millones. Es muy difícil, para poder hacer eso necesitas estar entre las diez ligas más importantes del mundo para poder invertir en esos niveles y para invertir hay que tener esos ingresos”.

- Usted dijo que en 2005 había clubes que no le daban importancia a Concacaf. ¿Ahora es más difícil ir al Mundial de Clubes que en ese momento?

- Primero, no le quito el honor, porque el único equipo de Costa Rica que ha ganado eso y estuvo en un Mundial de Clubes moderno fue Saprissa y la verdad que es envidia de la buena. Eso es sumamente importante, pero yo venía llegando del fútbol mexicano y yo sé cómo se tomaba ese torneo, porque más bien en algún momento hasta dejaba pérdidas.

”Hubo $1,5 millones por participar y los mexicanos dijeron qué es eso tan lindo y van subiendo los rubros. Ya es diferente. Jugar contra un equipo de $50 millones versus uno de $7 millones marca diferencias. Nosotros debimos de haber marcado más diferencia contra el Robinhood de Surinam”.

- ¿Cómo quedan Héctor Altamirano y los jugadores, porque la afición señala el planteamiento?

- Cuando yo llegué a este equipo teníamos solamente un 6% de afición, hoy tenemos un 15% de afición y si yo me hubiese puesto a pensar lo que decía el otro 90% estaría en mi casa, metido ahorita tomándome un te. A mí me importa mucho lo que diga mi afición, claro está, pero hay especialidades y la especialidad de técnico, de tener esa preparación.

”Pity se puede equivocar, así a como ha acertado y si yo pongo en una balanza hoy los aciertos versus los errores, por mucho, son los aciertos la mayoría. Entonces, cualquiera se puede equivocar. Hemos tenido malas tardes, malas noches, esta vez fue una muy mala noche, pero yo no me puedo poner a puntualizar de que voy a hablar ciertas cosas futbolísticamente (...).

”A veces las cosas salen y a veces no. En Costa Rica todos somos entrenadores y hay especialidades de especialidades. Él intentó en su plan de juego ciertas cosas que yo creo que las intentó bien, pero no salieron”.

- ¿Lo deja satisfecho haber sido el único equipo de Centroamérica que se metió a cuartos de final?

- Sí, sí, sí... El aprendizaje es muy bueno, doloroso, pero hay que ir con todo y vamos a llevar 23 jugadores. El equipo se va el lunes a mediodía, vamos al partido de Grecia y el domingo entrenamos, lunes viajamos, martes entrenamos en el Hidalgo y el miércoles jugamos y lo tenemos que hacer bien. No lo podemos hacer de otra forma.

- ¿Cuál es el mensaje a la afición?

- Yo le diría a mi afición, así como les pedí a muchos que vinieron y lo hicieron por el equipo, no por Jafet, porque el club es lo más grande que tenemos, no dejen que los destruyan, no dejen que los engañen. Otros van a destruir, pero solo pueden destruir en el canal de Youtube y nadie los ve. Solo pueden destruir en una radio, que nadie los escucha. Solo pueden destruir y no van a decir nada constructivo.

”No los vean, no los escuchen. Sientan que nos duela, porque a todos los heredianos nos tiene que doler este golpe. Seguimos haciendo cosas únicas. Nos metieron una cantidad de goles considerable, sí, pero somos únicos. Así como fuimos los primeros campeones, únicos, de la misma forma somos únicos. Seguiremos poniendo el pecho, porque así somos los heredianos y si no se sufre, no es Heredia”.