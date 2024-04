Héctor Altamirano: ‘No creo que el fútbol tico esté a años luz del mexicano’

-¿Qué valoración hace de la derrota? Copiado!

-Lo único que podría decir es que nos vimos superados por un rival distinto y con una intensidad distinta. Ellos fueron efectivos y generaron más ocasiones. Solo queda aceptar y seguir adelante.

-¿El marcador refleja la superioridad de Pachuca? Copiado!

-Fueron superiores, el marcador así lo indica. Solo hay que pasar página.

-¿Cuáles fueron los errores del Herediano? Copiado!

-Creíamos que debíamos cerrar carriles, pero no supimos contrarrestar el disparo de media distancia. Nos faltó mayor rapidez en el desplazamiento y, ante la necesidad, los centrales debieron salir más; sin embargo, Pachuca es intenso y al final supieron capitalizar cada jugada frente al marco.

-¿Se demuestra que el fútbol tico está lejos del mexicano? Copiado!

-En mi opinión, no creo que el fútbol tico esté a años luz del mexicano. No hay excusas; tratamos de competir y trabajamos duro. Al final, nos faltó ser más inteligentes y buscar atacar las superioridades que ellos desarrollaron.

-¿Por qué incluyó a Keyner Brown si venía de una lesión? Copiado!

-Keyner estaba trabajando y sentíamos que, tal como lo llevábamos, él podía soportar los primeros 45 minutos. Queríamos igualar la fuerza del delantero de ellos. No salió como esperábamos.

-¿Es Elías Aguilar inamovible en su once? Copiado!

-En mi idea de juego, me gusta contar con gente de buen pie. No es inamovible; simplemente, en mi modelo de juego prefiero a quienes tienen buen pie. Para mí, el fútbol es funcional, pero no se trata solo de él; hay otros que también tienen buena técnica, y eso es algo que valoro. Me gusta jugar con un enganche, un contención, un mixto...