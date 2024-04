Herediano vs. Pachuca en vivo: ¿A qué hora es el partido y en qué canal puedo verlo?

El Club Sport Herediano y Pachuca juegan este miércoles 3 de abril el partido de ida de la serie de cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf 2024. El duelo está pactado para las 8 p. m. en el Estadio Nacional, en La Sabana y será transmitido por ESPN 2, tal y como se informa en la guía de televisión que de forma habitual se publica en la sección Puro Deporte de La Nación.

La noche de este miércoles será histórica. Según constata la Concacaf, Herediano y Pachuca estarán frente a frente por primera vez. Aunque los tuzos han tenido éxito en sus últimos cinco encuentros contra equipos ticos, el este cuadro mexicano nunca ha ganado en suelo costarricense.

Herediano se enfrentó a otro equipo de la Liga MX, Toluca FC, en la primera ronda de la Concachampions, empatando 4-4 en el global y avanzando por goles de visitante. Después de esa hazaña, el Team derrotó a SV Robinhood 3-1 en el global, en los octavos de final.

Concacaf destaca a Adrián Garza por sus dos goles en el torneo. Sus anotaciones fueron en la serie contra Robinhood, entrando como suplente en ambos partidos. También lo hace con Andy Rojas, quien lidera al equipo con siete tiros y será otro nombre para tener en cuenta para la defensa de Pachuca. El costarricense de 18 años anotó contra Toluca.

LEA MÁS: Los efectos del Real Estelí y el ‘Tolucazo’ estarán presentes en el Herediano vs. Pachuca

Y un nombre que no podía faltar es el de Elías Aguilar, el capitán de Herediano que cuenta con 31 apariciones internacionales en torneos de Concacaf. Ha contribuido con cinco tiros en cuatro apariciones en la Copa de Campeones de Concacaf 2024, incluyendo cuatro contra Toluca en la primera ronda.

Orlando Galo será la gran ausencia en el equipo de Héctor ‘Pity’ Altamirano por acumulación de tarjetas amarillas. Además, el Team esperará hasta el último minuto a Getsel Montes, aunado a la baja de Aarón Cruz.

LEA MÁS: Herediano no tendrá a su guerrero del medio campo ni a su gigante en la defensa para duelo ante Pachuca

Esta es una verdadera prueba de fuego para los rojiamarillos, que en Semana Santa sufrieron dos derrotas en fila, contra San Carlos y ante Saprissa.

Por su parte, Pachuca está en la búsqueda de agregar algo más a sus cinco trofeos de Concacaf, después de ganar la Copa de Campeones en 2002, 2007 y 2008, y dos ediciones bajo el nombre de Liga de Campeones en 2009-10 y 2016-17.

Herediano y Pachuca jugarán a partir de las 8 p. m. en el Estadio Nacional, en el primer round de los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf. (Marvin Caravaca)

Los Tuzos comenzaron su participación en el 2024 en los octavos de final por ser el club de la Liga MX con más puntos acumulados. Pachuca derrotó a Philadelphia Union, 6-0 en el global, para avanzar por novena vez a los cuartos de final.

El delantero venezolano Salomón Rondón anotó sus tres primeros goles en la Copa de Campeones de Concacaf en el segundo partido contra Philadelphia Union. Se unió a Ulises Mendívil e Hirving Lozano como los únicos jugadores en marcar un triplete en la competencia para Pachuca.

LEA MÁS: Juan Carlos Retana, el expresidente de Herediano cumplió su sueño de niño

Erick Sánchez proporcionó dos asistencias en la ronda anterior para Pachuca y antes ayudó al club a ganar la edición 2016/17 del torneo.

Oussama Idrissi anotó un gol y proporcionó una asistencia en la victoria de Pachuca sobre Philadelphia. Se convirtió en el primer futbolista europeo en marcar para Pachuca en la historia del torneo.

Pachuca vino a Costa Rica con sus figuras para enfrentarse a Herediano. (Marvin Caravaca)

Herediano fijó estos lineamientos para el partido contra Pachuca Copiado!

Los aficionados que asistirán al Estadio Nacional este miércoles 3 de abril al partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones Concacaf entre Herediano y Pachuca deberán cumplir una serie de lineamientos establecidos por el cuadro florense para ingresar al encuentro.

Tome en cuenta que niños menores de 10 años ingresan gratis a sol general norte, acompañados de un adulto y la apertura de puertas será a las 5:30 p. m.

Herediano quiere hacer las cosas bien contra Pachuca en la Copa de Campeones de Concacaf. (Marvin Caravaca)

Los socios del Club Sport Herediano deben portar su carnet al día, en caso de ausencia del mismo, comunicarse a la oficina de socios, al teléfono 2261-8489.

El socio del Herediano que tiene membresía de sol, sombra o palco y desee ir a sol general norte puede ingresar por ese sector norte, habrá una persona para el escaneo de los carnets de asociado en dicho acceso externo norte.

Habrá filtros externos, con requisa por parte de seguridad privada; se debe mostrar la entrada y/o carnet de asociado.

La afición visitante debe mostrar fotografía de su ID y/o pasaporte en digital o físico.

Además, se contará con filtros internos, en los que se procederá con verificación de entrada y/o carnet de asociado.

Está prohibido ingresar con alimentos ni bebidas, ni siquiera en vasos plásticos, botellas y bolsas.

No se pueden ingresar monedas ni sombrillas con punta. El tamaño de la sombrilla cerrada no puede exceder los 25 centímetros. La apertura de esta sombrilla es para la parte externa del estadio, no puede ser utilizada dentro del estadio.

No se permiten bengalas, serpentinas ni cascos de motorizados. No se permitirá la entrada a personas que hayan consumido alcohol y/o sustancias prohibidas a discreción de la administración.

Herediano recomienda llegar temprano porque el proceso de revisión, requisa y verificación de entradas será lento y minucioso. Además, les solicita a las mujeres llevar un bolso pequeño con documentos personales, para que el proceso de revisión sea más rápido.

Concacaf anuncia el partido entre Herediano y Pachuca Copiado!

Cuartos de Final en Costa Rica 🇨🇷



🟡🔴 @csherediano1921 🆚 @Tuzos ⚪️🔵



¿Quién se llevará la ventaja en la ida? pic.twitter.com/jivRRKm8ht — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 3, 2024

Andy Rojas y Salomón Rondón son figuras a seguir en duelo entre Herediano y Pachuca Copiado!

Juventud 🆚 Experiencia



Andy Rojas (@csherediano1921 🇨🇷) y @salorondon23 (@Tuzos 🇲🇽) tratarán de continuar su racha goleadora en los Cuartos de Final pic.twitter.com/mLL1eYMLvu — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 3, 2024

El reencuentro de Jafet Soto y Javier San Román con Pachuca Copiado!

¿Dónde se compran las entradas para el partido entre Herediano y Pachuca? Copiado!

📸❤️💛



Entradas en: Oficinas del Club (Hasta las 3 p.m.), Boletería del Estadio (A partir de las 2 p.m.) y https://t.co/X9GjhviHU8#SomosÚnicos #CSH pic.twitter.com/w8qZzuRl5I — Club Sport Herediano (@csherediano1921) April 3, 2024

Las palabras de Héctor Altamirano en la víspera del duelo entre Herediano y Pachuca Copiado!

Héctor Altamirano en la previa vs @TuzosOficial 🎙❤️💛



"Hay que mejorar. Tenemos que tener claro que el partido de mañana es importante para nosotros, y por ahí va a venir el trabajo"#SomosÚnicos #CSH pic.twitter.com/BlOzuhBIJL — Club Sport Herediano (@csherediano1921) April 3, 2024

Vea parte el reconocimiento de Pachuca al Estadio Nacional Copiado!

🔎 | Anoche el equipo hizo el reconocimiento de cancha en el Estadio Nacional



¡LISTOS PARA DEJARLO TODO ESTA NOCHE!#PachucaSomosTodos🤍💙 pic.twitter.com/B56FcnFkid — Club Pachuca (@Tuzos) April 3, 2024

Guillermo Almada le tiene respeto a Herediano Copiado!

🎙️ | “Tenemos que estar preparados para enfrentar a Herediano aquí y luego en Pachuca. Sabemos perfectamente que va a ser muy complicada la llave para nosotros”.



👨🏻‍💻 Guillermo Almada. pic.twitter.com/OYePWRq1rr — Club Pachuca (@Tuzos) April 3, 2024

¿Quiénes dirigirán el partido entre Herediano y Pachuca? Copiado!

Central: Tori Penso (EE. UU.)

Asistente 1: Brooke Mayo (EE. UU.)

Asistente 2: Kathryn Nesbitt (EE. UU.)

Cuarto árbitro: Armando Villarreal (EE. UU.)

VAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua)

VAR 1: Daneon Parchment (Jamaica)