Jafet Soto le responde con dureza a Paulo Wanchope: ‘Su carrera no soporta un fracaso más’

A Paulo César Wanchope le llueve desde el Herediano y es que los florenses no se quedaron quietos ante las palabras del técnico de Cartaginés, del domingo anterior. Primero fue el presidente Juan Carlos Retana quien le respondió con dureza a Chope y el último en hacerlo fue Jafet Soto.

Claro, el gerente rojiamarillo fue más allá y no se guardó nada. Soto se vio muy molesto luego de que Paulo César revelara datos de las expulsiones que sufrieron los equipos que enfrentaron al Team en la temporada anterior. Ante esto, Jafet hasta retó al brumoso.

“Con el tema de lo que dijo Paulo el domingo, lo primero es que él debería de ser más claro. En segundo lugar, puedo decir que el arbitraje del domingo fue terrible y me he quejado 10 años o cinco años de los árbitros, pero jamás he puesto en tela de duda su honestidad. Lo que hizo Paulo, de poner en duda la honestidad de los árbitros es muy delicado. Entiendo que su carrera como entrenador no soporta un fracaso más y también entiendo que su carrera como técnico ha sido regular-mala”, señaló Soto.

Y es que Paulo expuso que en ocho de los 18 partidos de la temporada regular pasada del Team el rival terminó con uno o más expulsados. Mientras que siete de los 10 adversarios de los heredianos en este tiempo perdieron al menos a un futbolista a lo largo de los 90 minutos. Solo se salvaron Guadalupe, Guanacasteca y Grecia.

Jafet Soto volvió al banquillo del Herediano el domingo anterior ante Cartaginés, en duelo que ganaron los brumosos por la mínima, 1 a 0, en la fecha ocho del Clausura 2023. (Rafael Pacheco Granados)

Aunque el timonel de la Vieja Metrópoli quiso tratar el tema como solo un dato, lo cierto es que da para muchas interpretaciones y disparó el enojo en Heredia.

“Entiendo que quiere justificar, porque por lo que dijo me imagino que estaba preparado para perder. Eso de las expulsiones es muy ralativo, pasa porque se tienen buenos jugadores y a esos buenos jugadores los agarran a patadas. A Paulo se le olvidó que jugó fútbol, pero como futbolista no podemos decir nada de él, porque su carrera fue espectacular y la respeto. Ahora, como técnico, repito que no aguanta un fracaso más y se agarra de cualquier cosa para justificar su rendimiento”, enfatizó Jafet.

Retana, jerarca florense, invitó a Choque a que haga las denuncias respectivas y si tiene pruebas, o conoce acciones ilegales de Herediano que las presente.

Por su parte, Soto siguió con su arremetida ante alguien a quien no considera su amigo, pese a que compartieron en cancha y hasta lo llevó al banquillo rojiamarillo (lo despidieron tras malos resultados). El gerente quiso dejar en claro que no le desea el mal a Paulo César y destacó la carrera que tuvo como jugador, aunque como técnico piensa algo muy diferente de él.

“Hay situaciones de rendimiento que no se pueden justificar con historias. Deseo que le vaya bien a Paulo, aunque sabemos que si no le va bien en Cartaginés.... La frustración de él (Paulo César) es grande en el aspecto de director técnico y la entiendo, pero no tiene que meternos en sus enrredos. Primero dice que no va a hablar del arbitraje, luego dice que no volverá a hablar del arbitraje y lo hace. Es bueno aclarar el tema, porque si buscamos estadísticas, podemos ver que Cartaginés también ha sido beneficiado”, finalizó Soto.