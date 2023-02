Jerarca de Herediano le dijo a Paulo Wanchope que lo despidieron por su terrible campaña

Juan Carlos Retana, presidente de Fuerza Herediana, arremetió con todo contra Paulo César Wanchope, técnico de Cartaginés.

El jerarca rojiamarillo no se guardó nada, le recomendó a Wanchope que se dedique a su equipo y le recordó por qué en su época como entrenador del club florense fue cesado del plantel.

Para Retana es hora de pasar la página y olvidar “la terrible campaña que tuvo con nuestro equipo y que nos obligó a su despido para tratar de salvar la temporada”.

“Espero que las estadísticas que lleva sobre el equipo que dirige, sean mejores que las de los números que dejó la última vez que dirigió el Herediano”, escribió Juan Carlos Retana en su perfil de Facebook, en una evidente reacción ante las declaraciones de Wanchope, luego del duelo del fin de semana ganado por los brumosos (1 a 0). En la conferencia de prensa, el hoy timonel brumoso dijo haber preparado a su equipo ante un dato revelador: la cantidad de expulsados sufridos en el pasado torneo por los rivales de Herediano.

Retana le manifestó al timonel de Cartaginés que si tiene pruebas, o conoce acciones ilegales de Herediano que las presente, que haga la denuncia.

“Acusas a una persona cuando la incriminas de haber realizado acciones malas o de haber tenido una mala conducta.

“Si don Pablo Wanchope cree que existe una acción ilegal o inmoral de parte del arbitraje a nuestro favor, lo invito a presentar acusaciones y dejarse de rodeos. Si no, le recomiendo enfocarse en su equipo y no en el nuestro el que hace tiempo ya no dirige”.

Paulo Wanchope expuso la estadísticas de expulsados ante Herediano, pero se negó a puntualizar cuál cree que es la causa.

“En la temporada pasada de 18 partidos jugados por Herediano, en ocho de ellos, los rivales de Heredia salieron con uno o dos expulsados. Guadalupe, Grecia y Guanacaste no recibieron rojas contra Herediano!, apuntó Wanchope.

En el club florense no se habían pronunciado al respecto, hasta que Retana escribió que ha estado mascullando las declaraciones de Paulo Wanchope, a quien respeta, sobre sus estadísticas en relación con su equipo, y se vio obligado a responder en nombre de Herediano.

“Se ve muy mal que escude sus 27 días sin victorias al mando de su equipo, restándole valor al trabajo de su equipo para referirse al Herediano. Es hora de pasar la página y olvidar la terrible campaña que tuvo con nuestro equipo y que nos obligó a su despido para tratar de salvar la temporada, y dedicarse a trabajar y hablar del equipo que le da de comer, nada más. Más trabajo y menos excusas”, finalizó el presidente del cuadro florense.