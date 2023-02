Paulo Wanchope revela que tomó precauciones ante Herediano por un dato: a siete rivales del ‘Team’ le expulsaron jugadores

Paulo César Wanchope no se anduvo con rodeos; de hecho él tenía muy claro lo que respondería ante la primera pregunta de la conferencia de prensa después de la victoria 1 a 0 sobre Herediano, sin importar lo que le preguntaran.

Wanchope fue enfático, directo y dejó en claro que solamente lanzaría los datos porque los tenía como parte de la preparación que hace del cotejo ante los florenses. Con tono serio, mirada fija en su celular y voz fuerte externó una serie de datos que él consideró claves para el duelo.

Curiosamente no era información relativa al tipo de juego del rival, tampoco tenía que ver con la estrategia o táctica, sino con el arbitraje.

Primero aseguró que sería la última vez que hablaría del tema, además de que hizo saber que el propio Leo Vargas, presidente de la institución le aconsejó que no hablara más sobre los encargados de impartir justicia, pero él lo haría por esta ocasión.

Le habían preguntado por qué se le vio molesto pese a la victoria.

“Esta será la última vez que hable de esto. Don Leo hace dos días me sugirió que no hable más de los árbitros. Esta es la última vez. Mi responsabilidad es convencer a mis jugadores de que deben llevar calidad de vida para ser buenos profesionales, los convenzo que se alimenten, que descansen, que compitan para conseguir resultados que es lo que la afición merece”, introdujo.

Seguidamente vino lo que a todos atrapó:

“Pero hay unos datos que me llevaron a mí a preparar este partido que yo dije en su momento no voy a ser más inocente, pero hay estadísticas que me llevaron a mí a tomarlo y tomar este detalle para el juego, por ejemplo Herediano en los 18 partidos de la temporada regular pasada, en ocho de esos juegos el rival terminó con uno o más expulsados. Entonces eso me llevó a mí a decir que no reclamemos, que no nos saquen amarillas. Entonces el dato incide en la preparación de la semana”, afirmó.

Pero no quedó ahí, sino que Chope dio a conocer que siete de los 10 rivales de Herediano finalizaron con menos jugadores los enfrentamientos. El timonel brumoso hasta brindó el detalle de los equipos que no tuvieron expulsados ante el Team.

Según el timonel solamente Guadalupe, ADG y Grecia, fueron las escuadras que no vieron tarjetas rojas ante los rojiamarillos.

“En la temporada Herediano solo terminó con expulsiones en tres partidos de la fase regular”, finalizó.

De hecho, aunque el Cartaginés ganó 1 a 0 en este partido también vio una tarjeta roja cuando Jordan Smith fue expulsado por una entrada a Aarón Salazar, zaguero herediano.

Después de dar a conocer los datos que tenía, el timonel no quiso profundizar en el tema, solamente insistió en que él lo que dio a conocer fue información que usó para preparar su juego.

Retomando el tema deportivo, Chope destacó que el triunfo es una inyección de confianza para lo que viene, sobre todo después de una difícil racha de cuatro juegos sin lograr ganar, aunque aclaró que él estaba muy tranquilo por el voto de confianza que le había dado durante la semana la dirigencia.

“Es una inyección de energía, si en la vida a usted le dicen en los momentos difíciles siga adelante, pues eso lo lleva adelante. En la afición la gente está viendo el esfuerzo de los muchachos. Si la gente ve que vamos con todo ahí está el apoyo, la entrega”, comunicó.

Paulo agregó que desde ya prepara el partido del próximo martes ante Alajuelense.

“Ahora viene un partido duro, bonito, ahora la presión sigue siendo grande, conforme pasan las jornadas pues la situación y detalles contarán”, manifestó.

El timonel por último dio a conocer que ahora que comienza una seguidilla de encuentros muy seguidos es cuando la afición debe entender sus constantes rotaciones.

“Nosotros necesitamos a todos con buen ritmo. Ahora no estuvo Diego Mesén, Willian Quirós, pero ahora estuvo Paulo Fonseca, ahora si me pueden dar la razón porque vamos a jugar muy seguido y vamos a ver si hay algún golpe... Si hay algún golpe ya estoy listo, ya los jugadores saben la dinámica del campeonato”, finalizó.

Paulo Wanchope terminó la conferencia con un semblante tranquilo, con la confianza que da la victoria; pero inició poniendo caliente el ambiente con datos estadísticos que él tiene sobre el arbitraje y el Herediano.