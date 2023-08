Jafet Soto abrió puertas de la titularidad a joya del Herediano que suma goles y minutos

En cuatro días, Andy Rojas Maroto vivió el éxtasis del gol por partida doble. Marcó su primer tanto en la máxima categoría frente a Alajuelense el domingo, y se estrenó en la red en la Copa Centroamericana este miércoles ante el Comunicaciones.

Frente a la Liga, el sabor fue agridulce, pues puso adelante al Herediano, pero finalmente cayeron 2-3 en forma inexplicable. Mientras tanto, contra los Cremas, su conquista inició el camino de la remontada por el torneo regional, donde el Herediano terminó adueñándose del liderato de su grupo.

Aunque debutó el 3 de setiembre de 2022 de la mano del técnico Hernán Medford, con solo 16 años, en un partido donde Herediano goleó 5-0 a Guadalupe, fue hasta el pasado 18 de marzo de 2023 cuando Jafet Soto le dio la oportunidad de ser titular por primera vez en su carrera. Ese día jugó 68 minutos en la victoria de 3-0 ante Grecia.

Desde entonces, el crecimiento de Andy ha roto las expectativas, al punto que para el Team es uno de los proyectos a futuro para vender al exterior, aunque no hay prisa y la intención es pulir a su joven promesa, a pesar de que varios equipos europeos ya se han interesado en el joven de 17 años.

En la Primera División Andy suma siete partidos y 244 minutos, mientras que en la Copa Centroamericana apenas fue su debut oficial.

“Se me están dando los resultados. Pude anotar nuevamente y el equipo ya ganó después de tres derrotas seguidas. Esperamos seguir por el mismo camino. Vimos un video del Comunicaciones, lo habíamos estudiado bien. También la expulsión nos facilita un poco el partido y al final se nos dio la victoria”, comentó Rojas tras el juego ante los Cremas, en un video facilitado por el Herediano.

Sacrificio y disciplina Copiado!

El joven delantero, cuyo padre Luis Emilio Rojas jugó en la máxima categoría y actualmente es miembro del staff del Herediano, gritó su primera diana ante los rojinegros, uno de sus grandes sueños, aunque nunca imaginó que en menos de una semana duplicaría esa felicidad.

“Gracias a Dios pude marcar mi primer gol en la Primera División ante la Liga. Detrás de esto hay mucho sacrificio. Son años de entrenar y mucha disciplina, por lo que lo celebré con mucha euforia. Tuve que entrenar fuerte, hacer extras, darlo todo en la cancha y tener mucha disciplina. Parece fácil, pero en verdad no lo es si uno quiere conseguir sus objetivos”, dijo Rojas a la página de la Unafut.

Andy no solo lleva el fútbol en la sangre por parte de su padre, pues el vecino de Grecia también tiene como ejemplo a su tío Óscar Rojas, quien hizo la mayoría de su carrera en México, y también jugó en nuestro país en Carmelita y con el Herediano, donde incluso fue campeón.

El joven delantero poco a poco se va abriendo camino en el equipo de Jeaustin Campos, y no solo aporta goles, sino que además es de los pocos jugadores que suma minutos bajo la regla Sub-21 para el Team en la actual temporada.

“El equipo me recibió de la mejor forma, me acoplé bien. Además, me aconsejan mucho y me respaldan. A futuro, quiero salir del país, jugar en Europa y tener una buena carrera. Me he sentido muy cómodo sumando minutos en el campeonato nacional y en la Concacaf. Me siento muy bien”, añadió.

Rojas se sumó a las filas del Herediano desde los 9 años y desde entonces pasó por las diferentes categorías, hasta ser tomado en cuenta por los entrenadores que vieron a un chico comprometido y con deseos de forjarse un futuro en el balompié.

“Soy serio, enfocado en lo que quiero y muy responsable. El profe Jeaustin Campos me pide que tome la pelota, que enfrente, que tenga más confianza, más sacrificio porque confía en mis capacidades y yo debo hacerlo también”, manifestó.