Haxzel Quirós dejó a sus padres en la isla de Chira siendo un adolescente para cumplir su sueño y el de ellos

En aquellas tardes de pesca en su natal isla Chira, con el inmenso Océano Pacífico como testigo, aquel joven porteño se ilusionaba con jugar al fútbol, sin dejar el estudio, tal y como le habían insistido sus padres, para así poder abrirse camino en la vida.

A los 17 años, Haxzel Quirós Cruz tomó la decisión de cruzar el Golfo de Nicoya, los 38 kilómetros que separan Isla Chira de Puntarenas, para integrarse al Puntarenas FC y tener una opción de jugar en la Liga de Ascenso.

Sus buenas condiciones, su entrega y velocidad le abrieron las puertas en el conjunto porteño, donde el entonces entrenador Walter Paté Centeno lo hizo debutar en la Liga de Ascenso y empezó a despuntar junto a su vecino y amigo Alonso Martínez.

Su evolución lo llevó más tarde al Municipal Grecia, a Guadalupe y a Guanacasteca, donde se consolidó en la Primera División. Ahora, para el Torneo Apertura 2023, en silencio y sin los reflectores encima, llegó al Herediano, donde se adueñó del carril derecho bajo el mando del técnico Jeaustin Campos.

Haxzel, hoy con 25 años, tuvo que realizar una serie de sacrificios para conseguir sus metas, pero nunca se dio por vencido y pudo combinar finalmente el fútbol con una carrera universitaria.

Roberto Wong, hoy director administrativo del cuadro porteño, recordó que Haxzel Quirós fue recomendado al cuadro porteño y cuando llegó se mostró como un joven callado y humilde que tenía muy claro cuáles eran sus objetivos al incorporarse al conjunto puntarenense.

Wong, quien entonces llegó al banquillo porteño en sustitución de Paté Centeno, relató que Quirós empezó a entusiasmarse con el estudio y comenzó a investigar las posibilidades de las becas que otorgaba el club, con el fin de cumplir la promesa de nunca dejar de aprender y superarse académicamente.

“Desde chiquillo siempre fue muy serio y profesional. Es de los que no hablaban para no ofender. Desde que llegó de Chira demostró ser muy responsable. Siempre estuvo abierto a los consejos. Incluso pedía trabajos extra para mejorar y fue quemando etapas hasta lograr consolidarse”, explicó Wong.

“Otro aspecto destacable es que siempre quiso superarse en el estudio. Constantemente me preguntaba cómo podía acceder a las becas deportivas y lo más importante es que las aprovechó. Así estudió Administración de Empresas en la UNCA y demostró mucha constancia, porque sabía lo que quería”, añadió.

Salir de la isla

Estar lejos de casa y acostumbrarse a vivir solo fueron los primeros desafíos que Haxzel tuvo que afrontar cuando era un adolescente, pero su objetivo siempre fue integrarse al cuadro arenero.

“Sé lo difícil que ha sido y lo que me ha costado llegar hasta aquí. Salir de Chira no fue nada fácil; tomar la lancha y cumplir mi sueño de ser futbolista no fue sencillo. Vivir solo lejos de casa fue complicado, pero aquí estamos”, confesó Quirós.

Le agradezco a Dios por la oportunidad de estar aquí, en este paso, en un equipo grande como Herediano. Ahora solo queda darlo todo en los entrenamientos para mantener la regularidad”, agregó.

Aunque creció en Isla Chira y representó al colegio local en varios torneos estudiantiles, su deseo siempre fue trascender y formarse como jugador profesional sin importar las dificultades.

“Le agradezco a Dios por tenerme aquí en Herediano. Trabajé muy duro para tener una oportunidad en la Primera División. Siento que en Guadalupe las cosas me salieron bien y más tarde en Guanacasteca; quizás no como esperaba, pero siempre entrené fuerte y aproveché la oportunidad que me dieron para cumplir en la cancha”, dijo Quirós.

Sobre el actual momento en el Team y la titularidad en el lateral derecho, el chireño afirmó que no es sencillo debido a la calidad de futbolistas que conforman el plantel.

“Creo que tuvimos una pretemporada muy buena. Nos fuimos adaptando, ganando confianza y conociendo al grupo. Cuento con el respaldo de mis compañeros y el cuerpo técnico, pero cada día es necesario demostrarlo en el campo. En verdad, me siento muy feliz y contento, con muchas ganas de continuar creciendo”, admitió.