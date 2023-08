El niño al que su padre llevaba en moto al Rosabal Cordero ya creció en Herediano

Con tan solo 12 años, cada vez que su padre lo llamaba para entrenar, el pequeño tomaba sus cosas, las metía en su mochila y se ponía ilusionado un casco.

Alejandro de Jesús Bran Flores se subía a la motocicleta de su padre, quien lleva el mismo nombre, y se aferraba a la cintura de su progenitor para comenzar la travesía que los llevaba desde la Ciudadela 15 de Setiembre en San José hasta el estadio Rosabal Cordero en Heredia.

Esta dinámica se mantuvo para Alejandro hasta los 16 años, cuando tuvo que viajar en autobús por su cuenta debido a que su padre, por razones laborales, ya no podía llevarlo a las prácticas. Igual, viajaba como fuera con tal de perseguir su sueño.

Apenas tres años después decidió marcharse a préstamo al Jicaral Sercoba con tan solo 19 años. Los vaivenes de la vida lo llevaron posteriormente al Municipal Grecia y a Guanacasteca, donde dio sus primeros pasos en la máxima categoría. Hoy a los 22 años se ha convirtido en una figura destacada en el mediocampo del Herediano.

Bran, quien anotó un crucial doblete frente al Real España de Honduras (3-2) en la Copa Centroamericana, marcó en el Torneo Apertura 2023 y brindó una asistencia, se ca consolidando como una figura clave en el mediocampo del equipo, donde comparte protagonismo con Elías Aguilar y Luis Ronaldo Araya, quienes son los encargados de orquestar el juego del conjunto florense.

A pesar de haber ganado el campeonato del Apertura 2021 bajo la dirección de Jeaustin Campos, Bran ha mostrado su mejor versión en la temporada actual, donde se ha convertido en un jugador fundamental en la estrategia del entrenador, quien ha sabido aprovechar al máximo sus habilidades.

“La última vez que Herediano fue campeón, yo formaba parte del equipo y el entrenador Jeaustin Campos me dio mucho minutos para jugar. Él sabía lo que podía aportar, conocía mi potencial y eso es lo que intento hacer: responder en el campo, demostrar el compromiso que traigo; trato de contribuir con goles, asistencias y, por supuesto, en defensa”, comentó Bran.

El centrocampista expresó que se propuso ser un jugador completo, capaz de defender en todas las áreas del campo y posicionarse de manera sólida en el terreno de juego. Insistió en que, a pesar de su juventud (22 años), cuenta con la guía de excelentes compañeros que lo han orientado tácticamente para mejorar y crecer como futbolista.

“En Herediano, la competencia por jugar es intensa. Cada jugador sabe que cuando entre al campo debe darlo el 100%, porque el equipo está conformado por futbolistas de gran calidad y experiencia, y eso lo tengo muy claro. Entiendo que, al saltar al terreno de juego, debo dar más del 100%, y creo que lo estoy logrando”, concluyó.

Aunque suma cuatro equipos en la Primera División, el joven mediocampista siempre deseó consolidarse en el Team. Por eso, nunca bajó los brazos en busca de un puesto en el plantel.

“Mi papá me llevó a unas visorías en el Herediano, y pertenezco al club desde los 12 años. Allí jugué en las ligas menores. Cuando llegué al Alto Rendimiento, decidí irme a préstamo a Jicaral y luego surgieron oportunidades con otros equipos. Pasé a Grecia, y volví a Herediano, donde fuimos campeones, pero en el siguiente torneo las cosas no se me dieron”, declaró.

“Posteriormente hubo cambios en el plantel y salí a préstamo a Guanacasteca, pero siempre tuve la firme intención de volver, porque estar en el Herediano es muy lindo. Se compite por cosas importantes y para mí es sumamente significativo. Cada vez que salí cedido, lo hice de la mejor manera. Sabía que tenía que ser profesional y mantenerme enfocado en mis objetivos, por ese camino continúo”, exclamó.

Sin embargo, su ambición va más allá de ser una figura destacada en el Herediano, y con el nuevo proceso en la Selección Nacional, Alejandro espera una oportunidad.

“Mi meta es formar parte de la Selección Nacional. Los jóvenes estamos levantando la mano. En la Sub 23, con Douglas (Sequeira) y Erick (Rodríguez), mantuvimos una regularidad y enfrentamos una fuerte competencia con entrenamientos intensos a un ritmo internacional. Esto me ha ayudado enormemente a llegar en buena forma a la temporada”, confesó.

“Siempre busco mejorar. Cuando jugaba en Guanacasteca, creo que debido a mi juventud, solía sentirme ansioso y llegaba tarde a la marca. Sin embargo, con los partidos y los minutos en la cancha, hemos experimentado un gran cambio, lo cual es evidente en los encuentros y en nuestra actuación en el campo de juego”.