El inesperado nombre en la lista de la Sele pertenece a Herediano

Alejandro Bran jugó con el Herediano ante Pérez Zeledón. (Herediano/Herediano)

Alejandro Bran apenas tiene 20 años. Él inició el actual certamen como parte de la planilla del Municipal Grecia, no obstante en solo cuatro fechas jugadas fue traspasado a Herediano y de hecho ya actuó con los florenses.

Bran es el inesperado nombre en la lista de Luis Fernando Suárez de cara al juego amistoso contra El Salvador del 21 de agosto. Este volante acepta que ni él mismo se podía creer el llamado, empero es consciente que está viviendo muchas emociones fuertes rápidamente.

Alejandro es formado en la escuela rojiamarillo, empero no había jugado con el Herediano hasta la última fecha, porque estuvo cedido en Jicaral, después regresó al Team, pero ante la poca probabilidad de tener minutos solicitó una cesión a Grecia.

Lo que este volante nunca imaginó fue que con solo dos fechas con los griegos nuevamente sería llamado por Herediano para formar parte de la planilla.

Su buen rendimiento provocó que en el Team le pusieran el ojo y se lo llevaran, pero también el estratega nacional le prestó atención.

“Sinceramente me sorprendió bastante, me di cuenta hoy mismo, venía de camino a mi casa, venía manejando, me pusieron un mensaje que me habían convocado, le informé a mi familia, venía temblando en el carro, pero muy feliz”, reconoció el florense.

“Empecé el torneo con Grecia, pero antes de la tercera jornada escuché rumores, me dijeron que Herediano me quería y al final regresé”, añadió.

Alejandro destacó que es un futbolista entregado y con buena técnica, pero que debía trabajar la mentalidad, situación que corrigió gracias al aporte de Víctor Mambo Núñez.

“La persona que más ha influido es Mambo, lo tuve entrenador en el alto rendimiento y siento que me ayudó mucho a dar ese paso de creer en mí, a darme esa personalidad en la cancha”, contó.

Bran estuvo en proceso Sub-20 con Vladimir Quesada y ahora regresa a un llamado de Selección, pero en esta ocasión con Luis Fernando Suárez a la Mayor.

“Estoy muy contento y ahora nos queda el chance de demostrar que los jóvenes venimos fuertes, ahora nos toca a nosotros responder de buena manera en la cancha”, finalizó.

Costa Rica afrontará este amistoso ante El Salvador con un equipo alternativo, debido a que no podrá contar con sus legionarios.

Suárez apostó jóvenes como Bran, Jewison Bennette, además de figuras que vienen buscando consolidarse como Barlon Sequeira, Aarón Salazar, Bryan Rojas, Jefferson Brenes y Yurguin Román, entre otros.

El DT también probará con el delantero titular del Saprissa, Orlando Sinclair, que ha contado con la confianza de Mauricio Wright, aunque solamente acumula una anotación en el presente campeonato.

La lista de convocados a la Selección Nacional es la siguiente:

Porteros:

Mauricio Vargas, Alajuelense.

Aarón Cruz, Saprissa.

Darryl Parker, Cartaginés.

Defensas:

Keyner Brown

Kendall Waston

Giancarlo González

Aarón Salazar

Yael López

Ricardo Blanco

Yurguin Román

Bryan Oviedo

Volantes:

Jefferson Brenes

Jaylon Hadden

Yeltsin Tejeda

Bryan Ruiz

Johan Venegas

Alejandro Bran

Jewison Bennette

Barlon Sequeira

Alonso Martínez

Gerson Torres

Delanteros:

Bryan Rojas

Orlando Sinclair