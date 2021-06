Somos estilos diferentes. Hernán Medford era el entrenador en ese momento, el planteamiento fue otro del rival. Son partidos distintos. La situación de Limón en la acumulada no es nada cómoda, si mañana hay resultados ellos estarán en la pelea. Cuando se quiere meter ritmo - ritmo, pero llega la camilla, el pitazo, pues es difícil. No hay apuro para jugar, pero no por los jugadores. Este fue el último árbitro que pasó las pruebas físicas, en la final contra Saprissa él fue el árbitro y estaba arratonándose... Uno tiene que ver para adentro y vienen 10 partidos para la etapa final y queremos el mejor arbitraje.