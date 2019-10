“Hemos pedido entrevistas y no nos las dan. La respuesta es la misma siempre, que no hablan, que solo en conferencia de prensa y eso es cada nunca… Se necesita apertura y deberían comunicar mejor las cosas. No sé si están tratando de apostar por árbitros jóvenes, pero no hay un diálogo en el que den a conocer a dónde van, qué buscan, si están tratando de cambiar o qué implementan. Si no hay comunicación es muy complicado interpretar lo que quieren y hacia dónde van. El problema es que hay poca claridad”, señaló Jorge Martínez, director de Teletica Deportes.