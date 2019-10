Lo que me duele es lo deportivo, al no poder alcanzar los objetivos. Lo otro (económico) lo sabía y lo asumí. Me golpea que la afición del club se marche frustrada, me duele no poder cambiar esto y me frustra. Igualmente, voy a seguir adelante y espero que con Hernán Medford y su equipo de trabajo planifiquemos mejor y entrar con más fuerza. Eso sí, ojalá que los arbitrajes cambien en Costa Rica y que de verdad se sienten a pensar en el daño que le está haciendo la Federación y Comisión de Arbitraje a algunos equipos del país.