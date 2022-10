Hernán Medford ‘se picó’ al ver a Saprissa celebrar empate ante Herediano con euforia total

Acababa de terminar el partido en el que Saprissa logró un empate agónico ante Herediano. El ‘Team’ acariciaba la victoria en Tibás, pero en el cierre, ya en reposición, la ‘S’ empató.

Ese 1 a 1 generó una verdadera explosión de emociones en la ‘Cueva’. Llenó de motivación a los morados y, en el instante, molestó muchísimo a los florenses.

Mientras caminaba hacia el camerino, Hernán Medford se contagió de lo que fue ese éxtasis del saprissismo, aunque poco después, en la rueda de prensa, cambió su discurso.

En ese instante y ante la vista de los periodistas de los diferentes medios de comunicación, el técnico de los rojiamarillos gritaba: “1-1 y qué celebran”.

“Celebran un empate como si hubieran ganado”, insistía en ruta al cuartel del ‘Team’.

Unos minutos después, ya en la rueda de prensa, su discurso varió respecto a lo que decía al calor del momento.

“Tenemos la obligación de ir a ganar el sábado, para mí la serie está pareja, no hemos ganado nada y no hemos celebrado nada. Tenemos 90 minutos con todo el otro partido”, apuntó Hernán Medford.

Dijo que no hubo conformismo de Herediano y que hay que respetar a Saprissa, porque estaban jugando contra su gente.

“Lástima, si hubieras entrado al camerino más bien habría visto cómo nos fortaleció ese gol de ellos y cómo lo celebró la gente. Hay indicativos emocionales que te hacen eso de que sí, celebran, no, más bien nos hizo más fuertes. Un equipo que tiene esa constancia, hay que tirarlo, se hizo un buen partido y se está jugando contra otro equipo que tiene mucha calidad”.

Insistió en que en Herediano están tranquilos y que de verdad este empate los fortaleció.

“Aunque usted pueda decir esa paja (ríe...). Créame esa paja, porque nos fortaleció más. Cuando vimos la celebración y todo eso, sí nos fortaleció más bien”, recalcó Medford.

No se cansó de decir que Saprissa es un buen rival, pero su criterio es que Herediano hizo “un excelente partido tácticamente”.

“Que en la última les quedó, pum - pa y la metieron, sí, pero si usted quiere analizarlo, hay que decir que tácticamente hicimos un excelente partido. El resultado no te dice si las cosas salieron o no salieron, yo me quedé muy contento con lo que hizo el equipo y nosotros no estamos celebrando nada, la cosa está pareja”.

El juego de vuelta de la final de segunda ronda entre Herediano y Saprissa será el sábado, a partir de las 8:30 p. m., en el Colleya Fonseca.