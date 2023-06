Goleadora de Saprissa narra sonriente cómo su sobrina le confesó que juega en Alajuelense

Isabella es los ojos de Carolina Venega, su sobrina, su ahijada, su adorada. Sin embargo, sin previo aviso, la pequeña se puso los colores de Alajuelense al ingresar a la categoría U-11 del equipo, una noticia que tomó por sorpresa a Caro.

De hecho, Carolina contó que para la pequeña fue difícil revelarle que era jugadora de Alajuelense.

“Vieras que pasó cuanto estaba yo en México, entonces cuando yo volví la fui a visitar y me dice: ‘tía, tengo que contarte algo’... Le digo yo: ´¿Qué pasó?’ y comenzó a tener una risa nerviosa, hasta que me dijo que mamá la había metido en la Liga, pero de un solo me dice: ‘Madrina pero yo cuando gritan Liga, Liga, no lo hago’”, recordó entre risas.

Venegas dijo que su hermana, Adriana, vive en Heredia por lo que le queda muy cómodo presentarse a entrenar en el Morera Soto y asistir a los partidos en el CAR los fines de semana. Si la metieran en Saprissa ella debería trasladarse hasta el Centro de Entrenamiento Beto Fernández, en Curridabat.

Según la goleadora, Isabella tiene muchísimo talento, por lo que ahora que regresó al país, cada vez que puede ir a verla y apoyarla, lo hará.

“Yo ahora pues voy con la U-11 de Alajuelense, porque primero está mi sobrina y después lo demás. Entonces si yo puedo ir a verla al CAR voy a ir y ahí estaré dándole consejos y gritando por ella”, finalizó.

La morada fue clara en que mientras ella vea a su sobrina feliz y realizada, no le importarán los colores que defienda.

“Al final lo importante es que ella esté feliz, que disfrute, eso es lo más trascendental. Entonces mientras pasa el tiempo y yo me la pueda traer a Saprissa y ya vestirla con los mejores colores (dijo entre risas), pues estaré contenta si ella está contenta”, concluyó.

Isabella es hija de Adriana Venegas, quien también fue futbolista y mundialista al igual de Carolina.