Gerente del Cartaginés asegura que jamás permitirían la fiesta, el alcohol y otras cosas que se dicen de sus jugadores

Cartaginés atraviesa un momento complicado en lo deportivo, tras ganar solo un punto de 15 posibles en el último mes. Sin embargo, no es el único tema por el que debe preocuparse la dirigencia, ya que en redes sociales volvieron a saltar rumores de indisciplina en el plantel.

Algunos jugadores salieron a aclarar que el descalabro no obedece a temas como salidas nocturnas, consumo de licor o divisiones en el camerino. Leonardo Vargas, gerente general, también dio la cara y fue enfático al negar todo lo que se dice.

Leonardo Vargas está al frente de la gerencia deportiva del Cartaginés y también es vicepresidente del club. (Rafael Pacheco Granados)

El directivo considera que todo se trata de una campaña que les están montando. En entrevista con La Nación aclaró estos puntos y también habló de la realidad que vive el técnico Mario García.

¿Cómo valora el momento que vive el club?

- Es complicado. Es más, creo que a nivel de resultados es el momento más difícil desde que llegamos al Cartaginés. Asumimos la responsabilidad de lo que está pasando.

”Hace un mes el panorama era muy diferente; todo el mundo hablaba bien del equipo, de los jugadores, de la dirigencia y del entrenador. Estábamos en otra posición mediática.

”Sin embargo, no se puede pasar del blanco al negro tan rápido. Estamos preocupados y ocupados en revertir esto lo más rápido posible”.

¿Qué pasó en este mes, que apenas ganaron un punto de 15 posibles?

- Lo estamos valorando con el cuerpo técnico. Entendemos que son curvas de rendimiento y es difícil de explicarle a la afición. No es que sea una justificación a lo que pasa, porque en realidad nos gustaría tener las respuestas y revertir todo lo más rápido.

”No nos queda más que trabajar, cuidar al equipo, darle a los jugadores las mejores condiciones y mantener al club estable en lo administrativo. Seguimos confiando en el cuerpo técnico y los jugadores, para salir de esto”.

¿A qué se refiere con cuidar al equipo?

- Me refiero a todo en general. Lo que pasa es que recibimos muchos mensajes de personas con reclamos, amenazas y hay programas que atacan a jugadores del Cartaginés, con cosas que no son ciertas.

”Incluso, hay aspectos muy delicados, porque hasta he escuchado que tachan a un futbolista nuestro de marihuano y jamás en la vida permitiríamos que pase algo así, con alguien del club. Debemos cuidar todos estos aspectos y estar más unidos que nunca”.

¿Por qué cree que un sector de la afición habla tanto de indisciplinas en el plantel y señala a los jugadores?

- Esto viene de un pequeño sector de la afición; no es de la gran parte de los seguidores que sí respaldan al Cartaginés y que son verdaderos aficionados. Creo que es una campaña que se está haciendo y que está enfocada contra jugadores y dirigentes.

”Esta campaña creo que viene de ciertos programas de la provincia. Ya lo habíamos vivido antes; dan información que no es real, para crear controversias en el equipo. Por lo mismo digo que hay que cuidar al club a lo interno”.

Sin embargo, ¿se han dado o no actos de indisciplina con jugadores que salen de fiesta, toman o cometen otros actos que van en contra del profesionalismo que exige el club?

- Es complicado. Cada vez que salgo a desmentir actos de indisciplina se me tilda de que yo también soy parte de esto. Sin embargo, para nada es así, lo aclaro una vez más.

“Nunca vamos a permitir actos de indisciplina como los que han llegado a decir. Tenemos un departamento médico muy profesional, que hace exámenes de sangre periódicamente. Además, se realizan pruebas para medir el descanso de los jugadores y su alimentación. Esto es parte del trabajo silencioso que cuesta que vea la gente”.

¿Qué tanto ruido les genera que constantemente se habla de indisciplina en el club?

- Creo que mucho. Obviamente que la dirigencia, el cuerpo técnico y los jugadores no estamos contentos con lo que está sucediendo en lo deportivo, pero igual, todos estamos muy preocupados y dispuestos a ayudar para salir de esta situación.

”Sin embargo, llegamos el jueves en la madrugada de Guanacaste y nos topamos de nuevo con esos ataques a jugadores y a mí. Son cosas que no son reales, sacan de concentración y desequilibran.

”Igual, son rumores, que salta un sector de la afición, que está como envenenada. Lo que me sorprende es que esta es una afición que apoya y entiende cuál es la realidad del club, pero a nosotros lo que nos queda es dar lo mejor en la cancha y salir de esto”.

¿Qué ha podido hablar con el técnico y qué razones le da este momento complicado?

- Le he dicho al profesor muchas veces que él tiene nuestro respaldo. Mario es muy profesional; en mi campo he aprendido mucho de su filosofía.

”Me ha dicho que no tiene una explicación y no entiende por qué en partidos como el de Guanacasteca se tiene una chance clarísima en el primer minuto, no se concreta y luego toca remar contra corriente.

”No es falta de trabajo, porque él entrena tres horas y media y hasta más, para que los jugadores entiendan lo que quiere. Mario va a seguir trabajando, para sacar esto, está comprometido”.

¿Le van a dar tiempo al entrenador?

- El entrenador sabe que al no darse los resultados, la presión aumenta. Sin embargo, le hemos recalcado que tiene nuestro apoyo por completo y que lo vamos a respaldar en las decisiones que tome.

”No le podemos achacar nada al entrenador, porque analizamos su trabajo, vemos lo que hace, lo que nos da con los jóvenes y hacia dónde vamos. Los resultados no se nos están dando, pero es responsabilidad de todos, no solo de él”.

¿Cómo toma la exigencia que ahora tiene la afición?

- Me parece bien que exista una exigencia diferente, la necesitamos. Queremos que la gente se acostumbre a ver al Cartaginés arriba y en torneos internacionales. Esto nos motiva y nos ayuda a crecer.