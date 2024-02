Técnico del Cartaginés contradice a quienes piensan que hay división en su equipo

El Cartaginés no levanta y tras perder ante Guanacasteca (1 a 0) llegó a cinco partidos sin ganar en el Torneo de Clausura 2024 (cuatro derrotas y un empate). La presión aumenta y una vez más volvieron los rumores de problemas internos.

Sin embargo, el técnico Mario García dio su versión de lo que ocurre y contradijo a todos los que piensan que el rendimiento se debe a una división en su plantel.

La frustración se empieza a sentir en Mario García. El técnico de Cartaginés solo ganó 11 de 30 puntos y su equipo está en octavo lugar. (San Carlos)

-¿Cómo explica esta derrota ante Guanacasteca?

- Siempre intentamos jugar, generar y que nos hagan el menor daño posible. Llevamos cuatro partidos de visitantes y así revientan a cualquiera, pero así está el calendario.

”Tuvimos una distracción y Guanacasteca nos anotó. Es un rival complicado y aunque el esfuerzo y la idea de juego están, no sale. Posiblemente necesito más tiempo para que esto se convierta en resultados.

-Hay muchos rumores sobre sus jugadores, se habla de que no quieren acoplarse a su idea o que hay división. ¿Cuál es la realidad?

- No es así. El equipo trae temas de años atrás, pero conmigo trabajan bien y fuerte. No es fácil tener tantos jugadores de peso, pero establecimos una especie de justicia deportiva para rotar y equilibrar cargas. He tratado de tomar las decisiones más justas.

“Lo que se dice son puros chismes, porque el equipo entrena muy bien y juega bien. Sin embargo, nos hemos quedado cortos en los resultados. Igual, hay tiempo y no es que seamos un desastre, porque un equipo que pelea siempre como lo hacemos, no puede estar dividido. Los muchachos están bien trabajados.

”Evidentemente, no es fácil cuando no se tienen buenos resultados. Sé que cuando no se gana, uno apesta y no tengo problemas en aceptar la responsabilidad. Los entrenadores vivimos de esto, tengo más de 20 años de entrenador y casi siempre fui ganador.

-¿Qué les dice a sus jugadores en este momento tan complejo?

“A mis jugadores solo los puedo felicitar. Estamos recibiendo un castigo demasiado duro para lo que intentamos. Nunca me había pasado algo así y es doloroso. Tenemos que meditar lo que debemos hacer.

”Es muy fácil repartir culpas, pero este es el camino. Quien vio el partido ante Guanacasteca entenderá lo que digo y el que no lo observó, pensará que estoy loco. En algún momento le daremos la vuelta a esto, porque estamos haciendo el trabajo”.

-¿Hay más presión con este tipo de golpes?

- Cuando nos anotan así, nos golpea mucho a todos. Nos hacen goles cuando estamos siendo protagonistas y nos cambian todas las condiciones. Claro que pega.