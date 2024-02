Guanacasteca vs. Cartaginés en vivo: brumosos están dominando desde el inicio

El partido entre Guanacasteca y Cartaginés es una final. No hay otra forma de verlo y es que este compromiso, que inició a las 3 p. m. en el Chorotega, puede definir gran parte del futuro de estos equipos en el Clausura 2024 y en la próxima Copa Centroamericana. El juego está 0 a 0 en el primer tiempo.

Llama mucho la atención que Marcel Hernández fue al banquillo, por segundo partido al hilo. Jostin Daly ocupa el puesto de titular.

El defensor de Guanacasteca, Pedro Leal (izquierda) y el delantero de Cartaginés, Marcel Hernández, fueron titulares en el último enfrentamiento entre estos dos equipos. La ADG ganó 2 a 1. (Rafael Pacheco Granados)

Minuto a minuto del partido Guanacasteca vs. Cartaginés

Alineación de Cartaginés

El técnico Mario García volvió a hacer ajustes para el juego ante Guanacasteca. Marcel Hernández fue al banquillo por segundo partido consecutivo y su lugar lo ocupará de nuevo Jostin Daly. Mientras que Marco Ureña no será titular por primera vez en el torneo.

Titulares del Cartaginés: Kevin Briceño, José Gabriel Vargas, José Luis Quirós, Aubrey David, Carlos Barahona, Douglas López, Jeikel Venegas, Allen Guevara, Diego González, Fred Cedeño y Jostin Daly. DT. Mario García.

Alineación de Guanacasteca

Guanacasteca no podrá contar aún con su goleador, Joaquín Alonso Hernández, quien se lesionó hace tres fechas y aún no está recuperado. La baja de Hernández es muy sensible, ya que suma cuatro tantos en el certamen.

Titulares de Guanacasteca: Anthony Monreal, Andrés Jara, Gustavo Muñóz, Josimar Olivero, Greivin Méndez, Yeison Molina, Pedro Leal, Sergio Rodríguez, Alejandro Porras, Steven Williams y Ryan Cane. DT. Horacio Esquivel.

Choque clave por Concacaf

El duelo entre Guanacasteca y Cartaginés va más allá del Clausura 2024. Estos dos equipos tienen una lucha abierta por dejarse un cupo para la próxima Copa Centroamericana.

Costa Rica tiene cuatro plazas para el certamen del área: una para cada campeón de la temporada y las otras para los dos mejores ubicados en la tabla acumulada. La ADG es cuarta en la general, con 50 puntos y los brumosos quintos, con 48.

Si bien, aún queda mucho torneo por disputar, lo que pase este miércoles, en el Chorotega de Nicoya, puede marcar el desenlace de este enfrentamiento particular, por el cupo a Concacaf.

Guanacasteca ya se impuso en la fecha dos, en el Fello Meza (2 a 1) y pretende repetir la historia, en su casa.

Técnico de Cartaginés enfocado en hablar menos

Cartaginés acumula cuatro choques sin victoria (tres derrotas y una igualad) y se estancó en media tabla. Ante la falta de resultados, el técnico Mario García afirmó que dejará de hablar tanto y se enfocará en trabajar más.

Los brumosos son séptimos, tienen 11 puntos y están a cuatro de Saprissa (cuarto lugar). Sin embargo, las oportunidades van pasando y si no reaccionan, les será casi imposible clasificar.

“Hay cosas que debemos ajustar y duele mucho lo que pasó. Parece que el fútbol de hoy es muy diferente y los que ganan son los que esperan y contragolpean. No hay otra más que seguir trabajando y hablar menos, para que no me digan hablador desde las gradas”.

Comparativa entre Guanacasteca y Cartaginés en el Clausura 2024

Luego de nueve fechas del Clausura 2024 hay un dato clave al comparar a Guanacasteca con Cartaginés: los brumosos rematan más, pero anotan menos que la ADG.

Así mismo, resulta interesante que los guanacastecos cometen más faltas por partido que los blanquiazules.