Técnico del Cartaginés asegura que hablará menos y trabajará más

Su verbo es muy distinto al que normalmente se escucha en el fútbol tico. El mexicano Mario García dice lo que siente y tiene una sola forma de ver el fútbol: si se gana debe ser jugando bien y al ataque.

Sin embargo, no la pasa del todo bien en nueve fechas con el Cartaginés y tras el empate 2 a 2 ante Pérez Zeledón reconoció que lo mejor que puede hacer es hablar menos y enfocarse en conseguir los resultados. Su equipo acumula cuatro choques sin ganar (tres derrotas y una igualad) y está en media tabla.

El técnico Mario García acumula cuatro partidos sin ganar con Cartaginés. Los brumosos empataron ante Pérez Zeledón, en la fecha nueve del Clausura 2024, y venían de tres derrotas. (MAYELA LOPEZ)

¿El bueno el punto en Pérez Zeledón?

- Nos siguen persiguiendo las vicisitudes, aunque en realidad las generamos nosotros. Hicimos un gran primer tiempo, pero nos metieron un gol en contragolpe. Empatamos y le dimos la vuelta en el segundo tiempo, haciendo mil malabares y con un gran esfuerzo, sin embargo, de nuevo fallamos y nos empataron.

”Hay cosas que debemos ajustar y duele mucho lo que pasó. Parece que el fútbol de hoy es muy diferente y los que ganan son los que esperan y contragolpean. No hay otra más que seguir trabajando y hablar menos, para que no me digan hablador desde las gradas.

¿Va a morir con su idea de siempre priorizar la forma de jugar sobre el resultado?

- No me quiero morir todavía, tan siquiera futbolísticamente hablando. Quiero vivir con mi idea y adecuarme a lo que hay. Mi equipo se entrega, se mata en la cancha y mucho de lo que se planea, se ejecuta.

”Quiero que este equipo encuentre el camino de nuevo. Partidos como este, ante Pérez Zeledón, dejan en claro que no es un tema de actitud. No nos está alcanzando, pero tenemos la pelota como club grande y en mi caso, no me gusta cuando se gana con 35% de posesión.

”Por qué voy a cambiar, si hay poquitos que buscamos que el equipo vaya al frente, que juegue y agrade. Quiero sobrevivir con clase”.

Dice que lo señalan por hablador. ¿Le llamaron la atención por lo que dice?

- No. Más que todo son los aficionados rivales, pero ustedes los ticos son bien educados, porque otros me dirían otro tipo de cosas.

¿Cómo toma el que llegarán a tener cuatro partidos al hilo de visitantes?

- Es casi un nocaut para un equipo que viene de perder dos en casa. El miércoles tenemos otro juego durísimo y rescato la actitud y la intención de mis futbolistas. Nos falta serenidad y canalizar antes el dominio que generamos.

“El fútbol es duro con nosotros y nos está exigiendo, así que hay que responder a esto”.

¿Cuál es el mensaje al dejar a jugadores como Marcel Hernández y Allen Guevara en banca?

- La suplencia de ellos fue más que nada por la seguidilla de partidos que acumulamos. Los que entraron de titulares dieron un gran partido, pero al ir perdiendo me tocó arriesgar y desdibujar al equipo.

”No he tenido tiempo y de seguro me ha faltado trabajar con variantes más ofensivas. Me he enfocado mucho en el parado táctico inicial y es que no me gusta jugar con dos 9, porque perdemos volumen, pero al ir perdiendo tocó hacerlo así”.

¿A qué se debió que finalmente le diera la oportunidad a Jostin Daly como titular?

- Jostin Daly juega porque está trabajando bien y merecía esta oportunidad. Ahora tengo un problema, porque cómo lo saco si él corrió y metió. Tengo que ver cómo encaramos el juego que sigue.

¿Qué puede hacer para controlar a los equipos que le juegan a la contra?

- Me da pena decirlo y creo que soy yo el que está mal, pero los equipos grandes deben jugar y comportarse de esta forma. Quiero que mis jugadores jueguen así (como equipo grande) y les recalco que tienen la calidad para hacerlo.

”Sabemos que hay rivales que nos van a jugar a la contra, pero debo seguir insistiendo en la idea y tener más atención”.