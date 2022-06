Géiner Segura: ‘Nunca nos han dado como favoritos, pero Cartaginés tiene con qué dar pelea’

Géiner Segura, técnico de Cartaginés, dice tener más que clara la responsabilidad con la que carga al estar en una final con los brumosos. Eso sí, para él no es nuevo este sentimiento, ya que desde que llegó se propuso hacer historia y se siente cerca de conseguirlo ante Alajuelense.

Sobre quién es favorito, Segura le restó importancia y recalcó que ha sido algo habitual, ya que siente que a los blanquiazules siempre los descartan antes de tiempo. Para el estratega lo que vale es lo que pase dentro de la cancha y, por lo mismo, dice tenerlo sin cuidado si la afición rojinegra vive con triunfalismo las horas previas al duelo de vuelta de la final de la segunda fase del Torneo de Clausura 2022.

El único pedido de Géiner, o más bien exigencia es que “los árbitros no cometan errores y que no interfieran en el resultado, como en el primer partido.

¿Tiene definido el 11 que utilizará en el juego de vuelta?

Todo está claro, los muchachos saben quiénes van a jugar, no hay misterio y estamos muy motivados, con mucha ilusión y con mucha fe en Dios. Debemos ser un equipo muy esforzado y vamos a intentar hacer daño.

¿Se recuperaron William Quirós y Mauricio Montero?

Estamos en eso, son detalles y esperamos que todo salga bien. Al final lo más importante es que estamos en una instancia muy importante y todos deben estar preparados.

Géiner Segura llevó a Cartaginés a una final, tras nueve años sin que los brumosos llegaran a estas instancias. Ahora el timonel quiere más y su meta es el título, según dijo. (Jose Cordero)

¿Cómo vive este momento clave con el Cartaginés?

Lo he vivido con mucha responsabilidad, con mucha fe en Dios y creyendo en el trabajo que hemos realizado y lo que el grupo me ha demostrado. Vamos paso a paso, pero nos queda un juego en el que podemos definir muchas cosas y ojalá que todo lo que hemos preparado se vea reflejado. Estoy tranquilo porque confío en el trabajo y lo que estamos haciendo. Desde que llegué acá tengo la ilusión de ver a este Cartaginés campeón.

Salió muy molesto del primer juego por el tema arbitral, ¿Qué le parece la designación de Hugo Cruz?

Lo que pienso es que tienen que hacer un buen trabajo y no cometer errores como el que pasó en el primer partido, que fue muy grande. Muchos dicen que también se dio un penal para la Liga, pero el penal que no nos pitaron a nosotros fue primero y eso pudo cambiar todo.

”Esperemos que con su experiencia Hugo saque un buen partido y que los asistentes que lo rodean lo ayuden a tomar las mejores decisiones. Todos nos equivocamos porque somos humanos, pero ojalá que no falle y no interfiera en el resultado. Nosotros vamos a hacer el mejor esfuerzo y que el árbitro haga lo suyo y no interfiera con fallos”.

A Cartaginés no se le da como favorito. ¿Cómo toma esto?

En el fútbol siempre hay favoritos. A nosotros nunca nos han dado como favoritos, tampoco como candidatos a clasificar o a pasar sobre el Herediano, pero si estamos acá es porque somos fuertes mentalmente y tenemos con qué pelear. No me desvela el tema del favoritismo, lo importante es lo que creemos como grupo y si llegamos hasta acá es porque nos lo ganamos con nuestro esfuerzo.

¿Tiene clara la responsabilidad con la que carga con este Cartaginés?

No sé si será presión. Vine a hacer un trabajo profesional y hacía mucho tiempo que Cartaginés no llegaba a una final. El compromiso y el trabajo siempre ha estado ahí y a la afición lo que puedo decir es gracias. Me siento muy comprometido, quiero ver este equipo en la gran final y tengo mucha paz por el esfuerzo y la entrega que he tenido con este club.

”Este equipo va a hacer lo humanamente posible por llegar a la gran final, que a la afición no le quede duda, porque vamos a dar todo”.

Se percibe cierto triunfalismo de la afición de Alajuelense. ¿Cómo toma esto?

Tienen derecho, por algo son aficionados. Nosotros también vivimos una fiesta con nuestra afición en el Fello Meza, nos apoyaron y fue increíble. No le veo problema a lo que hace la afición de la Liga, es lo normal y no pasa nada con que celebren o se sientan como gusten, porque es parte del fútbol.

¿Se presta el partido para sorprender al rival?

En el primer juego los dos equipos dimos un partido muy discreto a nivel de fútbol, pero es entendible, porque se juegan muchas cosas. Ahora para la vuelta queremos mejorar, recuperar nuestra esencia y volver a nuestro estilo. Hay mucho en juego y priorizamos la seguridad, pero la Liga también modificó lo que hace y la vuelta será similar, más allá de que los dos intentaremos volver a nuestra esencia.

¿Qué Cartaginés veremos en la vuelta?

Verán a un Cartaginés que lo va a dar todo, no tenemos otro camino si queremos alargar esto. Vamos a analizar lo que se nos va dando, pero acá todos estamos muy comprometidos a dar la mejor versión para el servicio del equipo.

”Las finales son así, pero estamos tratando de recuperar algunos aspectos que perdimos en el primer juego. Eso sí, este equipo siempre ha anotado y es una fortaleza que no podemos dejar de lado, porque necesitamos hacer un gol este jueves. Estamos capacitados para hacer daño, así fue en todo el campeonato y ahora le agregamos que somos muy sólidos en defensa. Respetamos al rival, pero tenemos la confianza de que podemos alargar esta serie a dos partidos más”.

¿Qué tan fundamental serán esos primeros 15 o 20 minutos?

Vamos a ver cómo se presenta el juego. Podemos pensar, analizar o imaginarnos muchas cosas, como que la Liga se nos va a venir al frente, pero dejando espacios y eso favorece. También puedo imaginar que nos van a presionar y jugar a nuestro error, pero hay que ver qué pasa.

Lo que sí es que siempre hemos anotado, así fue en los dos partidos en la fase regular contra ellos y aunque nos remontaron, tenemos esa capacidad de hacer daño. Cuando el árbitro pite veremos qué pasa, pero tenemos un plan A, B y C para intentar llegar a la gran final.