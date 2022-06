Albert Rudé previo al Alajuelense vs. Cartaginés: ‘Es el partido más importante de mi carrera’

Albert Rudé está muy optimista para el partido de este jueves, en el que Alajuelense buscará superar a Cartaginés para dejarse el título nacional. (John Duran)

Llega la hora de la verdad para Alajuelense y Cartaginés. Este miércoles se medirán en un juego que es crucial para ambos. La Liga puede ser campeón nacional sin gran final, pero los brumosos intentarán forzar a dos partidos más.

“En lo personal ya me conocen, muy tranquilo, con mucha tranquilidad. Es evidente que es el partido más importante de mi carrera porque es el partido que me puede llevar al primer título como director técnico y entonces por ese motivo es el más importante”, expresó el técnico de Alajuelense, Albert Rudé.

Sentado frente a varios periodistas, en la sala de prensa del Morera Soto, el español reiteró que no se enfoca en él, pues se describe como un actor secundario en todo eso.

“Lo que más importa es el equipo, son mis jugadores y yo me debo a ellos y ellos son los que este jueves saldrán ahí, que van a intentar sacarnos campeones y demostrar de lo que estamos hechos”.

¿Qué Liga imagina para este jueves? ¿Cómo quiere que sea el partido? ¿Qué les va a pedir a los muchachos? Copiado!

Nosotros lo que hemos pedido a los muchachos es lo que les hemos venido pidiendo desde el inicio, es terminar esto sin la gran final. Nosotros lo que les pedimos a los muchachos es que se enfoquen, que se centren al 100% en tratar de terminar esto sin la gran final.

¿Por qué? Porque tenemos las armas para hacerlo, porque estamos convencidos y confiamos en nosotros mismos de poder hacerlo.

Porque estamos en nuestra casa, porque estará el estadio a reventar, porque al final yo creo que si a todo el liguismo nos dicen al principio del torneo firmen aquí y se aseguran que van a jugar el último partido del torneo, en casa, con el estadio a reventar y tienen que ganarlo, yo lo hubiera firmado.

Estamos ante esa oportunidad, ellos son conscientes y estamos enfocadísimos en poder materializarlo.

Hubo momentos difíciles y gente que lo quería fuera de su puesto. Ahora al estar a un partido de ser campeón, ¿cómo analiza que fue este camino y que está tan cerca del objetivo? Copiado!

Te voy a hablar desde mi perspectiva personal, de mi pura opinión personal, referente a los procesos de construcción de un equipo. Yo llego aquí con el torneo empezado, si se acuerdan, quedaban ocho jornadas y realmente llego aquí con un hándicap muy jodido que es el tiempo.

Yo llegué aquí y estaba el torneo ya empezado, nos quedaban ocho jornadas, conseguimos meter al equipo en playoff y al final no conseguimos el objetivo.

A partir de ahí se modifican ciertas cosas de la plantilla, se arma un proyecto en una dirección y a partir de ahí empezamos a trabajar en esa dirección en este torneo. Ahora llevamos seis meses trabajando en esa dirección y en seis meses creo yo que es normal que haya altos y bajos, es normal en cualquier proceso.

Es muy difícil que en un proceso que empieza tan temprano y que necesitas tiempo para ir acomodando ciertas piezas, haya siempre una alza.

Tenían que haber esos baches y creo que esos baches llegaron en momentos que coincidió por ejemplo con un clásico, que fue un tema duro porque lo perdimos en el último minuto.

Eso hace que explote más y que se haga más grande ese bache y yo lo veo como una cosa normal en un proceso, pero sí que cuando uno estaba metido, tiene que trabajar con todo para salir. Y creo que demostramos, en esos baches que tuvimos, que salimos porque nosotros creíamos y queríamos salir de ahí. Y nos unimos como grupo y salimos de ahí.

Yo rescato muy positivamente todo el proceso de este torneo, creo que al final hizo el equipo un clic para hacer una seguidilla de partidos muy buenos, sacando muy buenos resultados y esto nos ha llevado en volandas hasta el día de hoy, que estamos a ganar un partido de poder quedar campeones.

En resumen, creo que hemos hecho en general un buen trabajo, se puede mejorar 100%, creo que los procesos a medida que van avanzando pueden ir agarrando más consolidación y esperemos que ese sea el primer paso de esa consolidación, con el campeonato este jueves.

¿Hace algo distinto en estas instancias, se distrae con algo fuera del fútbol o compartir con la familia? Copiado!

Yo te diría que en este tema la familia me salva, la familia es mi salvavidas porque estoy totalmente metido en ayudar al equipo, en el análisis del propio modelo de juego, de cada uno de los jugadores, para darles las herramientas del rival, del partido de ida.

Por ejemplo de todos los condicionantes que pueden haber, de todos los escenarios que se pueden presentar, de los entrenamientos en cancha, de las recuperaciones, de las alimentaciones, del sueño, de los descansos, de poder hacer sesiones de video individual, grupal o colectiva.

Hay un mundo de preparación y sí que uno necesita a veces la familia para que lo salve y le digan: ‘Vamos a ver una serie de Netflix durante un par de horitas’ y así también descansas la mente y luego puedes estar más enfocado.

Ahora estamos viendo la de Breaking Bad, estamos viendo esa, la temporada cuatro, con mi esposa. Ahí pasando un buen rato juntos, que a veces con todas las concentraciones y jugando cada tres días, la familia también lo resiente y es importante también alimentar.

¿Siente que el rival llega diezmado, limitado, por jugadores que han sufrido lesiones? Copiado!

No lo vemos de esa forma. Nosotros sabemos que ellos tentativamente pueden tener algún jugador tocado, tentativamente. No se sabe de fuente oficial, no lo sabremos hasta ver este jueves la alineación y los 18.

Nosotros únicamente tenemos a Israel Escalante tocado, que al final se confirmó que tenía una pequeña ruptura en el aductor, muy pequeña, pero no le permitía poder entrenar con el grupo hasta este miércoles, que fue el primer día que entrenó. Y luego Bernald Alfaro, que sufrió un golpe que le está molestando y hoy hizo terapia aparte también. Son los únicos dos jugadores que tenemos un poco ahí entre algodones.

A los demás los tenemos al 100%, pero nosotros no nos enfocamos en eso. Nosotros nos enfocamos en nosotros, sabemos lo que tenemos que mejorar a partir del análisis que hicimos en el juego de ida y estamos dispuestos a mejorarlo para salir campeones.

¿Cuándo decidió que en el medio del campo debían estar José Miguel Cubero y Celso Borges? Copiado!

Nosotros como saben hemos ido utilizando diferentes composiciones en medio campo, a veces con dos jugadores, a veces con tres, con diferentes relaciones y estas relaciones dependen mucho de lo que se busque. A veces se buscan relaciones más de pie, a veces se buscan relaciones más de candado, a veces un mix.

A veces se buscan más relaciones de jugadores que se acercan a la base del juego, a veces se buscan relaciones más profundas, desde adentro. Esto depende un poco de lo que se busque. Queda claro que nosotros lo que estábamos buscando en eliminatorias era equilibrio. En eliminatorias cada detalle te puede pesar.

Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer y creo que nos funcionó muy bien es buscar ese equilibrio, entre poder defender muy bien, porque cada gol cuenta en eliminatorias, y también atacar muy bien.

Creo que hemos logrado hacer partidos muy compensados y realmente felicitar a los muchachos, porque son ellos los que al final ponen en práctica y hacen buenos los planes del juego que nosotros tratamos de mostrarles e implementar.

¿Cuánto énfasis hace en las prácticas a jugadas de táctica fija, incluso a los penales? Copiado!

Nosotros siempre decimos que el balón parado es un juego dentro del juego del fútbol. Es un juego propio. Entonces, hay que trabajarlo como un juego aparte, porque es un juego que se inicia y acaba de una forma discontinua y marca las diferencias. Un partido que está cerrado te lo puede abrir un balón parado, un partido que está apretado te lo puede definir un balón parado.

Vayamos al ejemplo de la semifinal, nosotros marcamos el gol en balón parado y concedemos el gol en balón parado. Más claro que eso, es muy determinante el balón parado. Nosotros como sabemos que es un factor importante del rendimiento, lo trabajamos, le damos énfasis, le metemos horas, sesiones y estamos casi siempre atendiendo todos los pequeñitos detalles aunque el tiempo aprieta.

Todos los detalles que se puedan trabajar en ese tiempo que tenemos tratamos de enfocarlo en ello, porque sabemos que nos pueden dar un pequeño extra, que al final puede ser determinante.

¿Qué opina de la llegada de Aubrey David, ya habló algo con él? Copiado!

Con este tema de la llegada de Aubrey David, creo que el club va a hacer oficial los fichajes tan pronto como pueda, porque con todo el tema de que el torneo se alargó, que se extendieron los contratos, al final uno tiene que esperar a que se acabe para explicar qué gente va a llegar, qué gente va a salir. Y nosotros esperaremos a que concluya el torneo para hacer hincapié en eso.

¿Cómo lo ve como jugador? Copiado!

Como jugador me gusta mucho. Como hemos tenido que enfrentar tanto al Deportivo Saprissa, habíamos analizado a cada uno de los jugadores del Saprissa y él no es una excepción, me parece un muy buen futbolista.

Históricamente en este tipo de finales en Costa Rica, los técnicos intentan una sorpresa y les termina saliendo y hasta ganan la final. Es claro que Cartaginés necesita cambios, pero Alajuelense ha repetido su formación tres veces. ¿Apuesta usted por esa continuidad, por ese equipo que le dio equilibrio y estabilidad? Copiado!

Lo que te puedo decir al día de hoy es que yo apuesto por la continuidad y la competitividad del equipo, 100%. Ahora bien, el contexto ha cambiado. Sabemos que ha cambiado respecto al partido de ida y puede haber ajustes, tanto de jugadores, como de plan de juego, evidentemente.

Con respecto al planteamiento, ¿qué tan diferente es para usted saber que Alajuelense con el hecho de ganar el partido es campeón, que no hay otra variable? Alguna gente dice que es que no se le da crédito a un posible gol de visitante, que podría ser importante, pero Alajuelense lo que tiene que hacer es ganar el partido. ¿Cómo ha preparado el juego? Copiado!

Todo depende de la perspectiva que utilicemos, es importante el gol de visita cuando te puede ser un criterio de desempate, sí. Pero yo hago otra pregunta, ¿es importante cuando juegas a casa salir con ventaja? No lo sé... Si es importante o no. Entonces, depende de las perspectivas que se utilicen.

Yo lo que sé es que mi equipo este jueves tiene que ganar el partido y no digo solo ganar el partido, porque va a ser complicadísimo ganarlo, va a ser una tarea complicadísima, contra un equipazo. Pero mi equipo tiene que ganar el partido de este jueves, en casa, con su gente, con lo que eso implica, que es levantar un título. Es un escenario, que como he dicho antes, si a principio de temporada nos hubieran dicho firma aquí, este va a ser el escenario, yo hubiera firmado.

Nosotros estamos enfocados, confiamos en nuestras posibilidades, el plan de juego está prácticamente a falta de unos detallitos armado y evidentemente es un plan de juego para hacer lo que necesitamos que es ganar el partido.

¿Cómo espera al Cartaginés, tirado al ataque, aguantándolos? Copiado!

Yo me imagino un partido bastante cerrado, porque evidentemente ambos equipos tienen que tomar sus precauciones al ser una final y al jugarse tanto. Es algo que es bastante lógico, pero sí me imagino que en algún momento se tendrá que destapar todo y ahí yo creo que los dos equipos tendremos que dar un paso adelante, de una forma u otra, en algún momento.

Y en ese momento, yo sí estoy seguro de que quien tenga mejor preparados los detalles y el que pueda aprovechar esos detalles, que a veces los tienes preparados, pero no los acaba de aprovechar el equipo, el que los tenga más claros y los aproveche en el momento idóneo, es el que se va a llevar el partido. Va a ser un partido muy apretado, cero favoritismos desde mi perspectiva.

Un título podría garantizar su continuidad, darle estabilidad al proyecto y pensar en cosas más grandes, pero perder la final podría desestabilizar un poco. ¿Lo ve así? Copiado!

Las preguntas de la parte contractual a mí me competen poco, esto debería ser respondido por la gente de la gerencia y de la dirección deportiva del club.

Yo lo que sí sé es que tengo contrato hasta finalizar el año. Si el club considera que por rendimiento es mejor separar caminos, yo lo entenderé como siempre, daré la mano y seguiré mi camino, 100%, porque aquí como lo he dicho siempre es la institución, está por encima de todos, de jugadores y del director técnico. En eso no habrá ningún problema.

Si la dirección deportiva considera que por rendimiento quiere que yo siga vinculado por más tiempo aquí, nos sentaremos y yo muy contento de hablar con ellos sobre esa posibilidad, porque es un club grande, de grandes jugadores, de una afición impresionante, que tiene un CAR espectacular y la verdad es que uno como entrenador puede crecer mucho aquí y al final solo una cosa va a marcar hacia qué dirección va todo, que es el resultado final.

¿Cómo están las figuras que son las que dan un paso adelante como son los experimentados, que vienen de clasificar a Qatar? ¿Hay mayor peso sobre ellos? Copiado!

Yo lo que te diría es que por defecto no recae mayor peso sobre ellos, pero ellos lo toman ese peso, ellos lo toman, se lo echan a la espalda, por iniciativa propia y es lo que están haciendo. Nos están ayudando muchísimo, están ayudando a los jóvenes, algunos que es su primera experiencia en una final.

Me están ayudando a mí también con su experiencia y al final es lo que están haciendo, asumir un rol muy protagonista y yo creo que van a ser muy importantes y claves en este final de torneo.

¿Le preocupa lo de las amarillas, porque en Cartago recibieron muchas? Copiado!

Es verdad que nos cargamos temprano de amarillas allá y esto hay que tenerlo en cuenta, porque te condiciona el juego. Una amarilla te condiciona y si es temprano más, con jugadores tan buenos como tienen ellos, es importante cuidar eso. Ya lo hemos hablado y estamos enfocados en mejorar esa parte.

¿Cuánto ayudó el día de más en la parte física para la recuperación, porque incluso puede haber tiempos extra y penales? ¿El equipo en la parte física puede resolver esto y pasarle por encima al rival con esos elementos? Copiado!

Ese día fue muy importante, realmente muy importante. Nosotros después de los 120 minutos contra Saprissa quedamos bastante molidos, como dije y nos costó mucho recuperar. Y el partido de ida yo creo que se vio un poco el equipo que le costaba el ritmo por ese tema.

Es que ellos son humanos al final y por muchos métodos y herramientas de recuperación que tenemos, hay un cansancio fisiológico y hay unas horas que se tienen que cumplir para estar al 100.

Y al equipo le costó llegar a ese ritmo competitivo. Ahora, yo siento y vemos objetivamente que están aún no, pero a las 8 p. m. estarán al 100% todos y el equipo va a competir al 1.000.

