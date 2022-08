Géiner Segura deja en claro si en Cartaginés aún hay hambre de ganar más

El campeón nacional solo tiene un punto luego de tres presentaciones en el Torneo de Apertura 2022, es más, perdió sus primeros dos partidos como local y aún no se ve ese Cartaginés que cerró el Clausura 2022 superando todo obstáculo que se le puso por delante. Ante esto, surge la duda si aún los brumosos tienen hambre de ganar más y el técnico Géiner Segura fue tajante.

[ ¿Con Marco Ureña Cartaginés tiene el mejor ataque del Apertura 2022? ]

Los blanquiazules visitarán este sábado a Saprissa (8 p. m.) y están obligados sí o sí a reaccionar, de lo contrario, perderán mucho terreno en un certamen que solo tiene 16 fechas y no las 22 que habitualmente se disputaban en la fase regular.

¿Cómo toma este partido ante Saprissa?

Lo más importante era volver a la etapa competitiva, porque veníamos de momentos en los que por el título y todo lo que pasamos vivimos muchas situaciones diferentes. Necesitábamos retomar esa rutina del descanso, la alimentación y ya lo logramos. Otro aspecto positivo es que ya paramos la derrota y ahora tenemos y un gran rival al frente como lo es Saprissa. Nos enfocamos en sacar el resultado y sumar, que es lo más importante.

¿Aún siente a su equipo con esa hambre y ese deseo de ganar o se han relajado?

Si se ve a detalle, ante Puntarenas terminamos muy bien físicamente (pese a dos expulsiones) y en esa parte física no veo problema, sino que era un tema de descanso. Tuvimos días muy diferentes a los que vive un deportista y lo que estamos recuperando es esta rutina, porque se necesita entrenar bien, descansar mental y físicamente, dormir temprano y cuidar la alimentación.

El técnico de Cartaginés, Géiner Segura, afirma estar tranquilo y enfocado en que su equipo vuelva a ser protagonista y muestre su mejor nivel. (Jose Cordero)

“Estuvimos poco más de cinco días sin tener esa rutina y de estar en una celebración que realmente se la merecían todos. Hay gente que dice que si teníamos todo tan pegado, por qué celebramos, pero nunca en la vida he visto un equipo que sea campeón y no tenga su festejo. De igual forma, yo sí veo esa hambre de ganar en el equipo y los nuevos nos están inyectando esa energía de querer ser campeones de nuevo”.

¿Cuánto le beneficia el regreso de Michael Barrantes?

Lo más importante es tener plantel completo y ahora recuperamos a Michael Barrantes. Sabemos lo que nos da y lo que es Barrantes y estamos muy contentos de tenerlo.

[ Paolo Jiménez revela milagro que lo hizo jugar nueve años más, cumplir sueño con Cartaginés y disfrutar su retiro ]

¿Podrá contar con Marco Ureña para el juego ante Saprissa?

Espero tenerlo habilitado para el partido ante Saprissa y que sea una opción más.

Le restan cuatro partidos más al hilo como visitante, ¿qué números hace para estar con vida al finalizar esa seguidilla tan compleja?

A veces hacemos los números, pero no me gusta, tenemos que ganarnos las cosas y no se puede contar con números que no se tienen. Lo que debemos hacer es sumar partido a partido, sumar y acercarnos a los que están arriba, pero no contar con algo que no tenemos a la mano. Tenemos que hacer un gran esfuerzo y ya no podemos perder más puntos, porque de lo contrario no nos va a alcanzar.

Saprissa pierde a Aarón Cruz y Kendall Waston, mientras que Cartaginés aún no tendrá a Jeikel Venegas y tampoco a Dylan Flores. ¿Quién se ve más perjudicado?

Siempre he creído que todos los jugadores son importantes para los técnicos. Nos gustaría contar con todos, pero no es así y sabemos lo que aportan Dylan y Jeikel, igual Quirós (William) y los que están lesionados. Sin embargo, lo que importa es que ahora tenemos variantes con los refuerzos que llegaron y es lo que lo deja tranquilo a uno.

”Saprissa tiene que ver cómo soluciona e igual cuenta con un gran plantel. Nosotros nos enfocamos en lo nuestro y esperamos que los que están llegando lo hagan de la mejor manera. Sabemos lo que significa Kendall para Saprissa, lo que aporta su portero, no obstante, nosotros debemos enfocarnos en recuperar lo que veníamos haciendo bien”.

No se vio a Marcel Hernández en las imágenes que compartió el club del último entrenamiento, ¿qué pasa con él?

Marcel está con nosotros, es un hombre muy importante para nosotros y la institución y es un gran líder. Está haciendo un gran esfuerzo y está con nosotros, no hay ningún problema.

Real España y Real Estelí definen hoy quién enfrenta a Cartaginés, ¿ya tiene estudiados a ambos equipos?

Tenemos los videos de ellos, pero nos estamos concentrando mucho en el certamen local y ya tendremos espacio para ver lo demás. Debemos enfocarnos en el torneo local, porque queremos competir y el torneo es muy rápido y no podemos dejar más puntos. No dejamos nada en el aire, pero ahorita estoy concentrado en el torneo local.