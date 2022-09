Futbolista fichó con Alajuelense luego de misteriosa salida de Saprissa

María José Brenes se convirtió en la nueva futbolista de Alajuelense, luego de que ella se desligó de Saprissa FF. (Prensa Alajuelense)

Después del clásico femenino en el que Alajuelense venció 4 a 3 a Saprissa FF en el Estadio Alejandro Morera Soto, en las filas moradas hubo un movimiento inesperado y misterioso, porque ninguna de las partes dio a conocer la razón.

Fue la propia María José Brenes quien el pasado 30 de agosto colgó un comunicado oficial en sus redes sociales, anunciando que se iba de la ‘S’.

Aparte de su coraje en la cancha, ella siempre se caracterizó por hablar de frente y exigir mejores condiciones para las futbolistas.

Es la propia jugadora quien ahora confiesa que cuando decidió desligarse del Monstruo, jamás imaginó que el fútbol y el destino la llevarían a convertirse en el refuerzo más reciente de las tricampeonas nacionales de Alajuelense.

“Yo cuando me desligo del equipo no tenía opciones. Le dije a mi representante que tocáramos la puerta de Sporting FC, nos recibieron, pero la noche en la que yo publico mi renuncia, esa misma noche me llama Merce (Mercedes Salas) y yo dije: ‘Ay, juepucha’...”, reveló María José Brenes.

Y añadió: “Si te soy sincera, por mi mente no pasó jamás la Liga y es muy difícil decirle que no a un proyecto tan sólido, actualmente el primer proyecto tan fuerte a nivel nacional y entonces estoy muy ilusionada por venir a buscar campeonatos”.

La Liga colgó un video en Tik Tok donde participan Shirley Cruz, Viviana Chinchilla, Fabiola Villalobos, Jennie Lakip, Mia Corbin, María Paula Coto, Mariela Campos, María Paula Arce, Alexandra Pinell y Valery Sandoval para finalmente tirarle el balón a la nueva leona.

Al final, la exsaprissista se presenta, ya portando la indumentaria rojinegra: “Hola, yo soy Majo y probablemente sea el fichaje más polémico, pero vengo a ganarme el corazón de todos los manudos y manudas, pura vida”.

María José Brenes tiene 28 años y debutó en Primera División cuando tenía 16.

“Soy lateral izquierda, extremo izquierda puedo jugar como volante izquierda también, pero mayormente en la parte defensiva”, relató la nueva rojinegra en la sala de prensa del Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, Alajuela.

“Bastante emocionada, ilusionada, pasé varios días pensando en este mismo momento, estoy lista para crear una nueva experiencia para mí y para la afición. Sé que tengo que venir a ganarme a los manudos y a todas las manudas. Voy a tratar de hacer mi mayor esfuerzo y es un reto que me tiene fascinada” afirmó María José Brenes.

En el camerino de la Liga se encuentra con algunas futbolistas con las que ya había jugado y a otras que las conoce en la cancha.

Su primer día como leona fue bastante bueno. Contó que primero pasaron al gimnasio y Wílmer López la presentó. “Hablamos tres minutos y empezamos a entrenar”, citó.

“Para nadie es un secreto mi pasado, pero es eso mismo, un pasado del cual estoy muy agradecida, aprendí mucho y hoy por hoy soy lo que soy por eso también. Ahora es un reto grandísimo, pero me encantan los retos grandes y sé que es una afición bastante exigente, pero también muy fiel y entonces estoy lista para hablar en la cancha, para ganarme a los aficionados con mi rendimiento”, aseguró.

Llegar a Alajuelense es para ella una oportunidad de crecimiento, tal y como le ocurrió a la defensora Gabriela Guillén.

“Gaby y yo siempre hemos sido bastantes amigas, nos conocimos en la Selección hace muchos años, jugamos juntas en Saprissa y luego ella se pasó. He visto en ella un subidón, cuando ella tuvo la oportunidad en el exterior y luego se pasó acá capitana, mete goles, es líder positiva y claro, es un buen ejemplo”, indicó.

Brenes subrayó que su fichaje con Alajuelense se lo tenía muy guardado.

“No lo había comentado mucho, la familia cercana, amigos no tanto, por aquello de que no se filtrara, pero felices por un nuevo proceso, por un nuevo proyecto, experiencias y sé que a partir de hoy vienen cosas buenas. Una bomba, esperamos que no me den tan duro (ríe…)”.

El CAR en sí no la sorprendió tanto, porque ya había ido a jugar algunos partidos. Sin embargo, esta vez fue la primera vez que acudió siendo parte de la Liga.

“No lo conocía internamente, el camerino de las chicas, el desayunar después del entrenamiento y el gimnasio y esos pequeños detalles que al final son los que hacen grandes diferencias”.

Su paso por Saprissa quedó atrás. Y en aquel mensaje, donde ella se despedía del equipo morado logró que la afición lejos de crucificarla, la comprendiera.

Agradecida de por vida!

Nos estamos viendo 💜 pic.twitter.com/0C4tdU3qWf — Majo Brenes (@Majobrenes1894) August 30, 2022

Saprissa FF comunicó la salida de la futbolista el 1°. de setiembre.

El club le agradece a Brenes todo su aporte brindado a nuestra institución, así como su entrega al vestir la camiseta Morada — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) September 1, 2022

Ahora empezó una nueva etapa y está dispuesta a hablar en la cancha, convertida en la nueva adquisición de Liga Deportiva Alajuelense. Ella firmó por un año con las leonas.