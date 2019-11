“Estaba hablando con mi compañero Steven Williams y le pedí el número de Erick para conversar con él, me dio bastantes ánimos, me explicó muchas cosas de lo que puede venir ahora, pero por dicha fue una buena conversación y esperamos vernos pronto dentro de la cancha y estoy muy agradecido con él, porque Erick me ayudó bastante, me llenó de fe, me dio palabras de positivismo”, relató.