Freddy Góndola acusa y Mariano Torres lo niega: ¿Qué hacer cuando es palabra contra palabra?

Freddy Góndola acusa a Mariano Torres de proferir palabras racistas en su contra y él lo niega. Es la palabra del futbolista de Liga Deportiva Alajuelense contra la palabra del capitán del Deportivo Saprissa. ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Quién está mintiendo?

La Nación Explica con ayuda del abogado Sergio Rivera, experto en litigios y en temas procesales, cómo se analizan los casos con poca prueba, en el que alguien hace un señalamiento contra una persona y esta lo niega. Antes de conocer su criterio profesional, aquí hará una recapitulación del caso.

Corría el minuto 69 de la final del Torneo de Copa y Freddy Góndola hizo uno de los goles más significativos de su carrera hasta ahora, porque allanaba el camino para que la Liga se dejara ese cetro, como ocurrió.

Sin embargo, después de una celebración muy eufórica de su parte con la afición rojinegra y con sus demás compañeros, retornó al campo.

Las tomas de FUTV muestran que cuando Freddy Góndola va hacia su posición para que el partido se reanude, Mariano Torres le dice algo mientras él pasa.

En la transmisión señalaron que el panameño aducía ofensas racistas del argentino y al final, el propio jugador así lo confirmó.

Freddy Góndola se fue a decirle lo sucedido al árbitro central Adrián Chinchilla, también se dirigió a Kendall Waston y hasta se sentó en la cancha como señal de protesta.

En el informe arbitral de la final del Torneo de Copa se lee: “Al minuto 74 el jugador del equipo Asociación Liga Deportiva Alajuelense #99 Freddy Góndola Smith denuncia al árbitro que el jugador del Deportivo Saprissa #20 Mariano Torres le dijo “negro cagón”. Esto no pudo ser constatado por el cuarteto arbitral, ante esta situación se activa el protocolo correspondiente en conjunto con el comisario del partido Diego Vargas, dando un aviso por los alto parlantes de ‘No al Racismo’”.

Click para ver el PDF Informe arbitral de Adrián Chinchilla en final del Torneo de Copa entre Alajuelense y Saprissa

Como la denuncia de Freddy Góndola está reportada en el informe de Adrián Chinchilla y se activó el protocolo en el Estadio Nacional, el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol será el encargado de decidir si abre una investigación para esclarecer los hechos.

Resultaba previsible que el central anotara en su reporte que no pudo constatar lo que le dijo el panameño, porque de lo contrario, hubiese expulsado en ese mismo instante al volante morado.

El Tribunal Disciplinario deberá definir si abre una investigación por la acusación de Freddy Góndola contra Mariano Torres. El panameño afirma que le dijo palabras racistas y el argentino lo niega. (Rafael Pacheco)

Saprissa emitió un comunicado oficial en el que calificó de temeraria la denuncia de Freddy Góndola, al asegurar que hizo una investigación interna y concluir que lo dicho por el liguista “no se ajusta a la verdad”.

Además, ahí mismo, Mariano Torres negó la situación: “No le dije a Góndola un insulto racista, eso es falso. Yo jamás he sido, ni seré racista. No me referiré más al tema y a todo este circo que están armando, sin pruebas ni testigos”.

Recién terminado el partido con la victoria de Alajuelense por 2 a 0 contra Saprissa en esa final copera, Freddy Góndola hizo la denuncia pública: “Negro mono, no me puede decir”.

Ahí mismo, el periodista Ricardo Cordero, de Teletica Radio, le preguntó a Mariano Torres sobre la situación y respondió: “¿Sabés las cosas que me dicen a mí adentro de la cancha? Y yo no digo nada. Ya me pasó en otro momento, y cuando fuimos a declarar no dijeron nada. ¿Sabés las cosas que me dicen a mí? Nunca digo nada porque soy jugador de fútbol y entiendo cómo se juega”.

Mariano Torres: "¿Sabés las cosas que me dicen a mi dentro de la cancha, yo nunca digo nada porque soy jugador de fútbol y entiendo como se juega" pic.twitter.com/Xy80Uj9VWz — TD Más (@tdmas_cr) November 19, 2023

A nivel de clubes, Alajuelense respalda a Freddy Góndola por completo, señalando que “tuvo la valentía de denunciar insultos racistas”.

“La opción fácil para él habría sido callar y continuar disfrutando de la celebración del gol. En este momento, queremos subrayar nuestro compromiso ante el proceso de investigación que deben llevar a cabo los entes responsables, colaborando de manera activa con las autoridades respectivas y las instancias deportivas correspondientes para esclarecer los hechos y que existan sanciones ejemplares si así lo disponen los órganos competentes”, versa en el comunicado de Alajuelense.

Mientras que Saprissa defiende a capa y espada a Mariano Torres, luego que él negó los señalamientos del liguista y que los otros jugadores morados que estaban cerca afirmaron que no escucharon ningún insulto racista.

“La institución apoyará a su capitán en todas las instancias donde resulta pertinente hacerlo tras verificar su palabra y, reitera su compromiso y total repudio en contra de cualquier acto de racismo, pero, hace un llamado a mantener el respeto y la seriedad a la hora de abordar temas tan sensibles con acusaciones desprovistas de pruebas”, anotó Saprissa en su comunicado.

¿Cómo saber quién dice la verdad cuando alguien acusa y el otro lo niega?

El abogado Sergio Rivera imparte clases de licenciatura y doctorado sobre juicios y lo primero que le dice a sus alumnos es que ojalá siempre los casos resultaran sencillos se esclarecer.

Algunas veces, las cámaras simplifican las cosas, porque queda el video de prueba, como ocurrió por ejemplo en el intento de asesinato de Ronald Reagan en 1981, un atentado que fue grabado en vídeo por al menos cinco cámaras.

Rivera detalló que en materia de Derecho, específicamente en juicios, eso es lo que se llama la prueba directa, que existe, pero no necesariamente siempre se da.

Explicó que este tipo de situaciones se puede tener una prueba directa, o una prueba indirecta, que es a la que también se le llama la prueba indiciaria.

Eso implica que se deben de empezar a unir cabos con esos elementos indiciarios para determinar si hay una concordancia, una correlación entre esos indicios y llegar a una conclusión que no es necesariamente con la prueba directa.

“Por ejemplo, en un homicidio nadie vio al tipo, pero se presentan una serie de circunstancias, que hay una cámara que lo ve entrando, que hay una testigo que lo vio, además de que ya había amenazado, todos esos indicios no son prueba directa, pero que unidos, o concatenados permiten llegar quizás a la misma conclusión”, expresó el abogado Sergio Rivera.

Destacó como regla de oro que la prueba no siempre es indubitable, que no va con una certeza absoluta, sino que es un grado de probabilidad razonable y a ese grado de probabilidad es al que se puede llegar con una serie de elementos indiciarios.

¿Cuál es el criterio del experto sobre el caso Freddy Góndola - Mariano Torres?

“En este caso concreto, habría que ver el contexto de ese momento, qué fue lo que pasó, qué fue lo que él dijo para entender si efectivamente lo dijo o no con un intérprete de lengua. Ahí ese experto puede señalar si lo dijo, sería una prueba complementaria y sería una prueba indirecta también”, mencionó Sergio Rivera.

Detalló que si hay un experto en lectura de labios se le consulta: ¿qué dijo, usted lo puede entender? Se le ponen los dos escenarios y la persona puede ser que responda: ‘Sí dijo esto, o hay un grado de probabilidad que dijera esto, por simple movimiento de los labios”.

También reseñó que los jugadores no andarán con una grabadora para cuando algo pase, pero que muchas veces se da que se tapan la boca y obviamente lo hacen para que no les lean los labios, o para que no se puedan utilizar otros elementos para sacar deducciones.

“Aquí donde vienen los métodos de interpretación. Está el método inductivo y el método deductivo y cualquiera de los dos métodos, a nivel de razonamiento jurídico son válidos. Incluso se habla de un tercer método que es el abductivo que en este caso podría tener aplicación, si es que un conjunto de elementos, un conjunto de indicios pueden llevar a una conclusión razonable de que sea cierto el evento”.

Sin embargo, su criterio es que este caso es más bien un tema deductivo, basado en la suma de los elementos.

“Yo lo que diría es que no se descarta la tesis de lo que está alegando el jugador de Alajuelense basado en el dicho del otro, porque si no sería muy fácil, como en el caso famoso de Jeaustin Campos en su momento. Es que es difícil, porque es la palabra de uno contra la del otro”, mencionó el experto.

¿A quién creerle? “Yo diría que si nosotros buscamos esa respuesta, no se puede descartar con que el supuesto agresor verbal lo niegue, porque eso no es un elemento de descargo. Aquí es un elemento de cargo que el otro está diciendo y habría que conseguir todos esos indicios como en el contexto, si había pasado jugadas anteriores de roce entre ellos, o si un intérprete de lenguaje facial puede esclarecer cuál de estas dos frases dijo, o hasta una tercera. No es fácil descartar porque uno dice una cosa y el otro, otra”.

Según Sergio Rivera, el Tribunal Disciplinario no la tiene fácil para esclarecer esta situación.

“Pero existen reglas jurídicas que podrían dar una salida razonable, no porque el otro lo niegue, sino porque puede utilizar esta herramienta. Inclusive, Alajuelense podría aportar un perito de lenguaje facial. No es tan fácil como decir yo dije otra cosa, sería un mal precedente”, concluyó.

Los pasos a seguir los dictará el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol al revisar los informes y determinar si abre una investigación o la desestima.