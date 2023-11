Así reaccionó Mariano Torres ante la denuncia de Freddy Góndola

Lejos del fútbol, Mariano Torres y Freddy Góndola se vieron envueltos en la polémica. Después del gol que el delantero de Alajuelense le convirtió a Saprissa, y cuando los morados se disponían a mover el balón, Góndola denunció que Mariano lo insultó.

En redes sociales circula un video donde se observa que Mariano le dijo algo; Freddy aseguró que fue un insulto racista y, por algunos minutos, se negó a continuar el partido, incluso se sentó en la gramilla. Sus compañeros lo controlaron, y el canalero siguió el compromiso.

Góndola al final del juego hizo la denuncia: “Negro mono, no me puede decir”, indicó el jugador manudo, quien además recordó que él fue solidario cuando un jugador saprissista se vio envuelto en una polémica en torno al racismo. “Yo fui el primero que apoyó a Javon (East)”.

Pero, ¿qué dijo Mariano? ¿Insultó a Góndola como él lo denunció? Al final del partido, Torres dio su versión, aunque sin profundizar en el tema.

“¿Sabés las cosas que me dicen a mí adentro de la cancha? Y yo no digo nada. Ya me pasó en otro momento, y cuando fuimos a declarar no dijeron nada. ¿Sabés las cosas que me dicen a mí? Nunca digo nada porque soy jugador de fútbol y entiendo cómo se juega”, comentó Torres.

En lo futbolístico, Mariano reconoció que Alajuelense fue mejor, que les ganó en buena lid, manejó más la pelota y felicitó a los rojinegros. Torres apuntó que deben continuar como líderes y pasar la página del juego, de un encuentro que no fue bueno para él, donde se desgastó discutiendo. Incluso fue amonestado por intercambiar palabras con Johan Venegas, quien estaba en el banquillo.

Los demás integrantes de Saprissa también felicitaron a la Liga por el título del Torneo de Copa; lo hizo Kendall Waston, David Guzmán, Vladimir Quesada y Jefferson Brenes.

“Felicitamos a Alajuela, hicieron un gran trabajo, no ponemos excusas”, indicó Jefferson, quien añadió que se dio un bonito espectáculo donde disfrutaron las dos aficiones. Para Jefferson Brenes, la derrota los prepara para el cierre del torneo, que según él, es lo más importante.