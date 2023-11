Alajuelense respalda a Freddy Góndola: ‘Tuvo la valentía de denunciar insultos racistas’

Primero lo hizo cada jugador en sus redes sociales, pero ahora reaccionó Liga Deportiva Alajuelense como institución, luego de la denuncia de Freddy Góndola en contra de Mariano Torres en la final del Torneo de Copa.

A través de un comunicado de prensa, el club expresó un firme respaldo y apoyo al canalero, al señalar que Góndola “tuvo la valentía de denunciar insultos racistas por parte del jugador Mariano Torres”.

La Liga señaló ser una institución comprometida con los valores de igualdad, respeto y diversidad, así que condena cualquier forma de discriminación.

Alajuelense apuntó que entiende la gravedad de las acusaciones realizadas por Freddy Góndola y respalda su valentía al alzar la voz contra el racismo.

“La opción fácil para él habría sido callar y continuar disfrutando de la celebración del gol. En este momento, queremos subrayar nuestro compromiso ante el proceso de investigación que deben llevar a cabo los entes responsables, colaborando de manera activa con las autoridades respectivas y las instancias deportivas correspondientes para esclarecer los hechos y que existan sanciones ejemplares si así lo disponen los órganos competentes”, versa en el comunicado de Alajuelense.

Asimismo, la Liga reiteró su apoyo incondicional a Freddy Góndola y cree firmemente en su denuncia.

“Al finalizar el encuentro en las transmisiones radiales, Mariano Torres justificó que dentro de la cancha se dicen todo tipo de comentarios; sin embargo, no compartimos lo indicado y consideramos que estos comentarios deben desaparecer tanto fuera como dentro de la cancha”.

En la Liga reseñaron que creen en la importancia de promover un ambiente libre de discriminación e inclusivo en el deporte. También consideran que el respeto mutuo es fundamental para el juego limpio y para el bienestar de todos los involucrados dentro y fuera de la cancha.

Horas antes, Saprissa calificó de ‘temeraria’ la denuncia de Freddy Góndola contra su capitán, ya que el club hizo una propia investigación interna y el argentino negó la situación.

“No le dije a Góndola un insulto racista, eso es falso. Yo jamás he sido, ni seré racista. No me referiré más al tema y a todo este circo que están armando, sin pruebas ni testigos”, aseguró Mariano Torres a través de la oficina de comunicación de Saprissa.

Pero su versión es completamente otra a la de Freddy Góndola. En la transmisión de FUTV lo que se ve es que el 20 de la ‘S’ le dice algo al futbolista de Alajuelense.

“Yo fui el primero que apoyé Javon (East). Negro mono, no me puede decir”, apuntó Freddy Góndola en la transmisión televisiva de la final del Torneo de Copa. Luego se volvió a referir a la situación en una historia en Instagram.

Esta fue la historia publicada por Freddy Góndola en su cuenta de Instagram. (Instagram)

La Unafut emitió un pronunciamiento en el que condena actos de racismo y cualquier tipo de discriminación. Además, confirmó que en los informes de los comisarios y del árbitro se reportó la denuncia que hizo Góndola. Y eso era lógico, en vista de que en el Estadio Nacional se activó el protocolo respectivo.

Al anotarse en esos documentos oficiales, es un tema que deberá esclarecer el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol.