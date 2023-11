En Alajuelense apadrinan a Freddy Góndola uniéndose al clamor de no al racismo

Freddy Góndola disfrutó al máximo el título del Torneo de Copa con Liga Deportiva Alajuelense y ser el autor de un gol trascendental para que ese trofeo se añada a la vitrina rojinegra, pero también insiste en no quedarse callado.

El panameño hizo una denuncia acusando de racismo a Mariano Torres. Fue después de su anotación y tras el festejo con su gente.

Las tomas de FUTV muestran a Mariano Torres diciéndole algo y de inmediato Góndola lo reporta con el árbitro y también le habla a Kendall Waston. En medio de eso, Javon East defendió a su compañero y en el video se nota al jamaiquino lanzándole un insulto en español al panameño.

El partido se reanudó, pero por los alto parlantes del Estadio Nacional se activó el protocolo de racismo, dando una advertencia y en realidad nadie entendía qué pasaba, porque esta vez no era un asunto de aficionados.

Una vez acabado el juego, Freddy Góndola dio su versión en FUTV: “Yo fui el primero que apoyé Javon (East). Negro mono, no me puede decir”.

Después de la premiación, se quiso obtener la versión de Góndola sobre esta situación. Ahí dijo que el departamento de prensa del club no le permitía referirse a eso.

Pero unas horas después, otra vez hizo un señalamiento, esta vez mediante su cuenta de Instagram.

“Cuando hice el gol Mariano Torres me dijo un insulto racista. Mi color de piel no debe ser motivo de insulto, menos que me diga negro mono cagón. Sabemos que la afición no la controlamos, pero me insultó el capitán del otro equipo.

”Cuando pasó con Javon (East), salí a defenderlo, incluso en contra de los intereses de Liga Deportiva Alajuelense. Mis compañeros y los jugadores de Saprissa saben lo que Mariano me dijo. Hay que decir no más racismo”, publicó Freddy Góndola.

Ese posteo lo empezaron a compartir sus compañeros de Alajuelense, como Johan Venegas, Carlos Mora, Leonel Moreira, Ian Lawrence, Guillermo Villalobos, Celso Borges, Daniel Chacón, Aarón Suárez, Alex López, Anthony Hernández, Kenyel Michel, Carlos Martínez, Suhander Zúñiga y Yael López.

De ellos, uno de los más críticos fue Johan Venegas, al escribir en su Instagram: “Unafut que sus campañas en contra del racismo realmente se vean reflejadas en hechos y no solo con camisetas antes de los partidos, o aplicar las reglas a conveniencia solo a ciertos clubes”.

Johan Venegas fue también quien desde la banca le reclamó a Mariano Torres lo que había pasado y en el mismo Estadio Nacional contó sin problema por qué es que estaba tan molesto con el argentino.

¿Qué fue lo que pasó en ese careo? “Se queda en la cancha, lo que no se puede permitir es que un club que denuncia actos de racismo le permita a sus jugadores insultar a un compañero de nosotros, con dichos racistas contra él. Creo que muchos lo escucharon y espero que la Unafut tome acciones también, porque no es posible que se dé y menos entre colegas”, expresó Johan Venegas.

Insistió en que muchos jugadores escucharon lo que manifestó Mariano Torres y que esas cosas no pueden suceder.

“Espero que no hagan oídos sordos y que la Unafut tome las medidas. Hubo palabras racistas de un jugador a otro jugador, de un jugador de Saprissa a un jugador de la Liga. Así como Saprissa alzó la voz con temas racistas sobre Javon East, esperemos que ahora ellos actúen contra su jugador, porque no puede ser posible”.

Johan Venegas defendió a Freddy Góndola y por eso tuvo un careo con Mariano Torres en la final del Torneo de Copa entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Dijo que de ninguna forma estas cosas se pueden tolerar y que cuando se trata de aficionados podría pensarse en que es producto del fanatismo, pero cuando es de un jugador a otro colega, es más grave.

En su defensa, Mariano Torres apuntó: “¿Sabés las cosas que me dicen a mí adentro de la cancha? Y yo no digo nada. Ya me pasó en otro momento, y cuando fuimos a declarar no dijeron nada. ¿Sabés las cosas que me dicen a mí? Nunca digo nada porque soy jugador de fútbol y entiendo cómo se juega”.

La Unafut emitió un pronunciamiento oficial varias horas después, en el que condena de forma enérgica todo acto de racismo y/o discriminación de cualquier tipo contra jugadores, entrenadores, aficionados y otros protagonistas.

Además, dio a conocer que lo denunciado por Freddy Góndola aparece en los informes de los comisarios y los árbitros. Así tenía que ser, puesto que se activó el protocolo. Lo que aún no ha trascendido es qué dicen esos informes.